आशका गोराडिया ने अपने करियर में कई हिट शोज में काम किया है. अब ये हसीना पॉपुलर मेकअप ब्रांड की ओनर बन चुकी हैं.आशका ने करियर के पीक पर इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया और अलग राह चुन ली. एक्ट्रे्स ने एक ऐसी कंपनी खड़ी की, जिसकी आज वैल्यू 1200 करोड़ रुपये है.

आशका ने 2002 में 'अचानक 37 साल बाद' से टीवी की दुनिया में कदम रखा था.उसके बाद उन्हें 'भाभी' और 'तुम बिन जाऊं कहां' जैसे शोज में काम किया. हालांकि, एक्ट्रेस को पॉपुलैरिटी कुसुम से मिली. इसके बाद एक्ट्रेस ने 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी', 'सिंदूर तेरे नाम का' और 'नागिन' जैसे कई हिट शोज में काम किया.

सिर्फ फिक्शन शो ही नहीं बल्कि आशका ने कई रिएलिटी शो में भी काम किया है. उन्हें 'बिग बॉस 6', 'झलक दिखला जा 4', 'नच बलिए 4', 'खतरों के खिलाड़ी 4' में देखा जा चुका है. आखिरी बार एक्ट्रेस को 2019 में डायन और रिएलिटी शो किचन चैम्पियन 5 में देखा गया था.

2018 में किया ब्रांड लॉन्च

इसके बाद एक्ट्रेस ने एक्टिंग को अलविदा कहने का फैसला लिया ताकि वो अपने बिजनेस पर पूरी तरह से फोकस कर पाएं.एक्टिंग छोड़ने से एक साल पहले आशका ने 2018 में रेने कॉस्मेटिक की शुरुआत की थी. प्रियंक शाह और आशुतोष बलानी के संग मिलकर उन्होंने इस ब्रांड को लॉन्च किया था.

View this post on Instagram A post shared by Aashka Goradia Goble (@aashkagoradia)

ये वही टीम है जिसने इससे पहले पुरुषों के ग्रूमिंग ब्रांड Beardo को भी बनाया था.अपने ब्रांड को लेकर आशका ने कहा,'सालों तक कैमरे के सामने रहने के अनुभव ने मुझे मेकअप की गहराई को समझाया.मेरा मानना है कि मेकअप में वो ताकत है जो किसी भी इंसान को पूरी तरह ट्रांसफॉर्म कर सकता है.

50 लाख से हुई थी शुरुआत

इसी जुनून के साथ मैंने RENEE ब्रांड की शुरुआत की.'आशका ने ने रेने की शुरुआत महज 50 लाख रुपये से की थी. ये एक डिजिटल फर्स्ट ब्रांड था, जो शुरुआत में केवल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर ही उपलब्ध था. इसके प्रोडक्ट्स Amazon, Nykaa और Myntra जैसे बड़े ईकॉमर्स प्लेफॉर्म्स पर बिकने लगे. ब्रांड ने धीरे-धीरे ऑफलाइन मार्केट में भी कदम रखा. टियर 1 और टियर 2 शहरों की महलिाओं को ध्यान में रखते हुए प्रोडक्ट्स की कीमत तय की गई, जिससे ब्रांड आम लोगों तक पहुंच सका.'

इस स्मार्ट स्ट्रेटेजी के चलते रेने ने Lakme,Maybelline,myglamm और Sugar जैसे बड़े ब्रांड्स को टक्कर देना शुरू किया.ब्रांड ने सिर्फ दो साल में ही 100 करोड़ रुपये की कमाई कर ली और फिर लगाता ग्रोथ के साथ आज 1200 करोड़ के वैल्यूएशन तक पहुंच गया.2024 में रेने कॉस्मेटिक की वैल्यू 1200 करोड़ से बढ़कर 1400 करोड़ रुपये के बीचआंकी गई. ये आंकड़ा तब सामने आया जब कंपनी ने 100 करोड़ की फंडिंग हासिल की.

ये भी पढ़ें:-ना स्मोकिंग की, ना अल्कोहल पिया, फिर दीपिका कक्कड़ को कैसे हो गया कैंसर? भारती सिंह के पॉडकास्ट में बताई अंदर की बात