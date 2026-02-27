हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजन'कॉम्प्रोमाइज तो करना ही पड़ेगा', गौरव खन्ना की पत्नी आकांक्षा चमोला ने की कास्टिंग काउच पर बात, बोलीं- 'सीधे पूछ लेते हैं'

'कॉम्प्रोमाइज तो करना ही पड़ेगा', गौरव खन्ना की पत्नी आकांक्षा चमोला ने की कास्टिंग काउच पर बात, बोलीं- 'सीधे पूछ लेते हैं'

Akanksha Chamola on Casting Couch: 'बिग बॉस 19' विनर गौरव खन्ना की पत्नी आकांक्षा चमोला ने हाल ही में कास्टिंग काउच के बारे में खुलकर बात की है. उन्होंने बताया कि इंडस्ट्री में ये तो होता ही है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: प्रतीक्षा राणावत | Updated at : 27 Feb 2026 02:17 PM (IST)
Preferred Sources

टेलीविजन एक्ट्रेस और 'बिग बॉस 19' के विनर रहे एक्टर गौरव खन्ना की पत्नी आकांक्षा चमोला काफी चर्चा में बनी रहती हैं. वो कभी अपने बोल्ड अंदाज के लिए, कभी अपने कपड़ों की वजह से तो कभी अपने बयानों के चलते चर्चा का हिस्सा बनी रहती हैं. अपने बेबाक बयानों की वजह से सुर्खियों में बनी रहने वाली आकांक्षा ने अब हाल ही में कास्टिंग काउच पर खुलकर बात की है. उन्होंने बताया है कि इंडस्ट्री में इसके बारे में सीधे ही पूछ लिया जाता है.

कास्टिंग काउच पर बोलीं आकांक्षा चमोला
हाल ही में आकांक्षा चमोला हॉटरफ्लाय के पॉडकास्ट में शामिल होने पहुंची थीं. इस दौरान एक्ट्रेस ने सभी सवालों का जवाब खुलकर दिया. इस पॉडकास्ट में जब आकांक्षा से कास्टिंग काउच के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया, 'कास्टिंग काउच... तो कास्टिंग काउच तक तो बात नहीं पहुंची लेकिन कॉम्प्रोमाइज की बात तो हमेशा ही होती है. सीधे ही पूछ लिया जाता है, एक्सट्रीमली अपफ्रंट. मैं कहना चाहूंगी कि टेलीविजन इस मामले में बहुत क्लीन है लेकिन अगर आपको इसके आगे जाना है तो सिचुएशन बहुत मुश्किल होती है.'

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Akanksha Chamola (@akankshagkhanna)

आकांक्षा बोलीं 'सीधे ही पूछ लेते हैं'
आगे आकांक्षा ने कहा कि, 'मुझे नहीं पता कि इसे कैसे बताऊं लेकिन अगर आपके पास कोई गॉडफादर नहीं है तो ये बहुत आप अच्छी सिचुएशन में नहीं होंगे. मैं किसी भी इंडस्ट्री को लेकर इतनी एम्बीशियस नहीं हूं, लेकिन अगर काम आ रहा है अपने आप तो मैं मीटिंग के लिए चली जाती हूं. जब आप मीटिंग के लिए जाते हैं तो पहली मीटिंग होती है और अगर कोई इतना बोल्ड नहीं हो तो, ऐसा भी टाइम आता है कि पहली ही मीटिंग में आपको बोल दिया जाता है कि हम ऑडिशन वगैरह नहीं लेंगे, हमारा कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से है तो इसमें एक क्लॉज है कि आपको इस शख्स के साथ क्लोज होना है.'

'आपको सर्विसेज देना पड़ती हैं'
'सबकुछ बहुत सीधे तौर पर होता है. आप कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देते हैं और आपको इस पर्टिक्युलर इंसान के साथ क्लोज होना पड़ता है, उसे सर्विसेज देना पड़ती हैं, ऐसा रिलेशन होगा तो आपको ऐसा रोल मिलेगा, ये सब बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से होता है. मेरे साथ जब ये एक दो बार हुआ तब मुझे भी लगा कि ये इतना होता है, इतना खुलकर और ये आज भी होता है.'

बता दें कि हाल ही में आकांक्षा की एक वेब सीरीज 'दिल धोखा और डिजायर' आई है. इस सीरीज में आकांक्षा की बोल्डने पर खूब चर्चा हो रही है. इसी के प्रमोशंस के लिए इन दिनों एक्ट्रेस कई इंटरव्यूज दे रही हैं. इसी दौरान उन्होंने कास्टिंग काउच को लेकर अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है.

और पढ़ें
Published at : 27 Feb 2026 01:31 PM (IST)
Tags :
Gaurav Khanna Akanksha Chamola
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेलीविजन
'कॉम्प्रोमाइज तो करना ही पड़ेगा', गौरव खन्ना की पत्नी आकांक्षा चमोला ने की कास्टिंग काउच पर बात, बोलीं- 'सीधे पूछ लेते हैं'
'कॉम्प्रोमाइज तो करना ही पड़ेगा', गौरव खन्ना की पत्नी आकांक्षा चमोला ने की कास्टिंग काउच पर बात, बोलीं- 'सीधे पूछ लेते हैं'
टेलीविजन
'उनके शो पर लंगर लगा...' कपिल शर्मा संग अनबन की खबरों पर ये क्या बोल गए सुनील पाल
कपिल शर्मा संग अनबन की खबरों पर ये क्या बोल गए सुनील पाल
टेलीविजन
शादी के बाद 'महाभारत' की 'द्रौपदी' ने छोड़ी एक्टिंग, पैसों के लिए पति के आगे मांगनी पड़ती थी भीख, अब हैं पॉलिटिशियन
शादी के बाद 'महाभारत' की 'द्रौपदी' ने छोड़ी एक्टिंग, पति ने बनाया पाई-पाई का मोहताज
टेलीविजन
Anupama Written Update: बेटी को बचाने के लिए अनुपमा लगाएगी जान की बाजी, दिवाकर की सच्चाई जान उड़ेंगे सबके होश
बेटी को बचाने के लिए अनुपमा लगाएगी जान की बाजी, दिवाकर की सच्चाई जान उड़ेंगे सबके होश
Advertisement

वीडियोज

Vayu Shakti 2026: सुखोई, राफेल फाइटर जेट के बाद अब LCH प्रचंड में उड़ान भरेंगी राष्ट्रपति Murmu
AIMIM विधायक Akbaruddin Owaisi का हमला, 'तेलंगाना में कांग्रेस की हुकूमत भी यूपी जैसी' | UP Politics
Pakistan Afghanistan War: 55 सैनिक ढेर, अफगानिस्तान की एयरस्ट्राइक से दहला इस्लामाबाद!
Pakistan Afghanistan War: 55 सैनिक ढेर, अफगानिस्तान की एयरस्ट्राइक से दहला इस्लामाबाद! | Taliban
दुनिया के तेजी से बदलते वर्ल्ड ऑर्डर के बीच Ideas Of India के मंच पर जुटे दुनिया के दिग्गज
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
अफगानिस्तान की सैन्य चौकियों पर PAK ने फिर किया अटैक, अफगान डिफेंस मंत्रालय बोला- दहलाया इस्लामाबाद
अफगानिस्तान की सैन्य चौकियों पर PAK ने फिर किया अटैक, अफगान डिफेंस मंत्रालय बोला- दहलाया इस्लामाबाद
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अरविंद केजरीवाल पर आए फैसले के बाद अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया, कहा- मुखबिरी करने वालों के लिए...
अरविंद केजरीवाल पर आए फैसले के बाद अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया, कहा- मुखबिरी करने वालों के लिए...
विश्व
ट्रंप को टैरिफ पर झटका लगने के बाद अचानक दिल्ली पहुंचे अमेरिकी सेक्रेट्री, क्यों दौड़े-दौड़े आए
ट्रंप को टैरिफ पर झटका लगने के बाद अचानक दिल्ली पहुंचे अमेरिकी सेक्रेट्री, क्यों दौड़े-दौड़े आए
क्रिकेट
जिम्बाब्वे को सुपर-8 में हराकर भी टीम इंडिया को नहीं हुआ फायदा, जानें पॉइंट्स टेबल का हाल
जिम्बाब्वे को सुपर-8 में हराकर भी टीम इंडिया को नहीं हुआ फायदा, जानें पॉइंट्स टेबल का हाल
बॉलीवुड
सर्जरी के बाद घर पहुंचीं दीपिका कक्कड़ इब्राहिम, हुईं इमोशनल, बोलीं- इस बार बहुत दर्द हुआ
सर्जरी के बाद घर पहुंचीं दीपिका कक्कड़ इब्राहिम, हुईं इमोशनल, बोलीं- इस बार बहुत दर्द हुआ
विश्व
अफगानिस्तान ने मार गिराया पाकिस्तान का F-16 लड़ाकू विमान, किया चौंकाने वाला दावा, वीडियो वायरल
अफगानिस्तान ने मार गिराया पाकिस्तान का F-16 लड़ाकू विमान, किया चौंकाने वाला दावा, वीडियो वायरल
ट्रेंडिंग
अब बोलोगे कुछ... शराब घोटाले में बरी होते ही ट्रेंड करने लगे केजरीवाल, यूजर्स पूछ रहे BJP से सवाल
अब बोलोगे कुछ... शराब घोटाले में बरी होते ही ट्रेंड करने लगे केजरीवाल, यूजर्स पूछ रहे BJP से सवाल
लाइफस्टाइल
Isha Ambani Necklace: 250 करोड़ का हार पहनकर पहुंचीं ईशा अंबानी! होश उड़ा देने वाला है उनका ये शाही लुक!
250 करोड़ का हार पहनकर पहुंचीं ईशा अंबानी! होश उड़ा देने वाला है उनका ये शाही लुक!
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Embed widget