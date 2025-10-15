Mahabharat Cast Salary: कृष्ण से लेकर कर्ण तक, 'महाभारत' के स्टारकास्ट को मिली थी इतनी सैलरी, कई ने तो फ्री में किया काम
Mahabharat Star cast Salary: बीआर चोपड़ा की महाभारत के कर्ण उर्फ पंकज धीर ने दुनिया को अलविदा कह दिया है. इस बीच एक बार फिर से इस शो और उसके स्टारकास्ट की चर्चा होने लगी है.
बीआर चोपड़ा की महाभारत एक बार फिर से सुर्खियां बटोर रही है. दरअसल, शो में कर्ण के किरदार में नजर आने वाले पंकज धीर का 68 साल की उम्र में निधन हो गया है. एक्टर काफी वक्त से कैंसर की जंग लड़ रहे थे. बता दें कर्ण की भूमिका में लोगों ने पंकज धीर को काफी पसंद किया था.
अब जब महाभारत की चर्चा हो रही है तो फैंस ये जानना चाहते हैं कि आखिर स्टारकास्ट को कितनी सैलरी मिलती थी.टेलीचक्कर की रिपोर्ट के अनुसार महाभारत के हर एक्टर को 3000 रुपए प्रति एपिसोड दिया जाता था.महाभारत के कुल 94 एपिसोड प्रसारित किए गए थे.
सबको मिलती थी एक जैसी सैलरी
आज के दौर में छोटे से रोल के लिए बहुत सारे पैसे दिए जाते हैं, ऐसे में ये सैलरी कम लग सकती है.लेकिन, 1989-90 के दौर में इतने पैसे काफी थे. सबसे खास बात ये है कि पैसों को लेकर कोई भी अंतर नहीं किया गया था. सबको एक जैसी सैलरी दी जाती थी.
इस कैटेगरी में कृष्ण, कर्ण, दुर्योधन, कुंती, भीष्म पितामह, द्रोपदी सभी को एक बराबर सैलरी दी जाती थी.वहीं, सीरियल में कई ऐसे किरदार थे ,जिन्होंने काम के लिए पैसा नहीं लिया था. कुछ एक्टर्स ने भी एक्स्ट्रा काम के पैसे नहीं लिए थे.शो में उन्होंने मुफ्त में काम किया था.
फ्री में काम करते थे लोग
दरअसल, शो में युद्ध के दौरान सैनिकों का किरदार निभाने वाले लोगों में कई स्थानीय लोग शामिल थे, जिन्होंने भीड़ में शामिल होने के लिए पैसे नहीं लिए थे.ये शो इतना पॉपुलर था कि लोग फ्री में काम करने के लिए तैयार हो जाते थे. शो में एक्स्ट्रा एक्टर को सैनिक के तौर पर नहीं रख गया था, सिर्फ फ्रंट रो वाले ही पेड एक्टर्स थे.
इतना था शो का बजट
एक इंटरव्यू में शो के डायरेक्टर रवि चोपड़ा की पत्नी ने बताया था कि महाभारत के हर एपिसोड का बजट 6 लाख था. उन्होंने कहा,'बेशक बजट 6 लाख था, लेकिन रवि ने अपने पिता से कहा कि हम कितनी भी कोशिश कर लें इसे 7.5 लाख से कम नहीं कर पा रहे.'
