'अनुपमा' में फिर से वापसी करने वाली है काव्या? महीनों बाद मदालसा शर्मा ने बताई शो छोड़ने की वजह
स्टार प्लस के पॉपुलर शो 'अनुपमा' में इन दिनों एक के बाद एक कई धमाकेदार ट्विस्ट एंड टर्न देखने को मिल रहे हैं. हाल ही में खबर आई थी कि शो में एक बार फिर से काव्या की एंट्री होने वाली है.
रुपाली गांगुली का शो 'अनुपमा' इन दिनों टीआरपी लिस्ट में धमाल मचाता हुआ नजर आ रहा है. पिछले कई हफ्तों से ये शो लगातार नंबर वन की कुर्सी पर विराजमान है. आलम ये है कि इस शो ने क्योंकि सास भी कभी बहू थी की भी हालत खराब कर दी है.
हालांकि,पिछले कुछ दिनों से 'अनुपमा' की कहानी में कई बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं. बता दें 'अनुपमा' सीरियल में कई बार लीप आ चुका है. इसकी वजह से कई सेलेब्स ने शो को छोड़ दिया. इस लिस्ट में एक नाम काव्या उर्फ मदालसा शर्मा का भी है.
मदालसा शर्मा ने दिया रिएक्शन
कुछ दिनों पहले खबर आई थी कि शो में काव्या की एंट्री होने वाली है. अब मदालसा शर्मा ने इस पर अपना रिएक्शन दिया है और बताया है कि उन्होंने अचानक शो को अलविदा क्यों कह दिया था.
पिंकविला को दिए इंटरव्यू में मदालसा ने कहा,' दर्शकों के पास आज के जमाने में बहुत सारे ऑप्शन हैं. अपने फोन पर एक क्लिक कर वीडियोज बदल सकते हैं. अनुपमा ने चार साल तक लोगों का अच्छे से मनोरंजन किया है. अपने आप में ही ये बहुत बड़ी बात है.लंबे वक्त तक जो शोज चलते हैं उसमें तो लीप आते ही रहते हैं. शो ने पहले कुछ-कुछ महीनों का लीप लिया, जिसके बाद सीधा 2 साल का लीप आया.'
काव्या का किरदार खत्म करना ठीक समझा
मदालसा ने कहा,' बाद में पता चला कि शो में सीधे 15 साल का लीप आ गया. इस बात को सुन मैंने राजन शाही से बात की. क्योंकि लीप के बाद मेरा किरदार पूरी तरह से बदल जाता. ऐसे में राजन शाही और मैंने मिलकर काव्या के कैरेक्टर को खत्म करना ही ठीक समझा.' मदालसा ने कहा कि लीप के बाद लगातार काम करने के बजाय उन्होंने नई ऑपरचुनिटीज को तलाशना ठीक समझा.
