हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजन'भाबी जी घर पर हैं' में वापसी पर शिल्पा शिंदे ने तोड़ी चुप्पी, कह दी ऐसी बात जिसे सुन फैंस हो जाएंगे हैरान

शिल्पा शिंदे के कमबैक की खबरें इन दिनों सुर्खियों में छाई हुई है. कहा जा रहा है कि वो एक बार फिर से 'भाबी जी घर पर हैं' में नजर आने वाली हैं. अब एक्ट्रेस ने इस मुद्दे पर अपना रिएक्शन दिया है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 30 Oct 2025 11:30 AM (IST)
Preferred Sources

'भाबीजी घर पर हैं' उन शोज में से एक है जो सालों से दर्शकों को एंटरटेन कर रहा है. बच्चे, बूढ़े और जवान हर किसी को ये शो काफी पसंद आता है. शो के साथ-साथ इसके कलाकार भी अक्सर सुर्खियां बटोरते हुए नजर आते हैं. सबसे ज्यादा जो चर्चा में रहती हैं वो हैं अंगुरी भाभी.

कई बार इस शो के लीड कलाकार बदले जा चुके हैं. पहले शो में अंगूरी भाभी के कैरेक्टर को शिल्पा शिंदे ने प्ले किया था. शिल्पा के शो छोड़ने के बाद शुभांगी आत्रे ने अंगूरी भाभी बन 'भाबी जी घर पर हैं' में एंट्री मारी. वहीं, एक बार फिर से चर्चा है कि अंगूरी भाभी बदलने वाली हैं.

शिल्पा शिंदे ने दिया रिएक्शन

खबरों के अनुसार शिल्पा शिंदे एक बार फिर से शो में वापसी कर रही हैं. इसके साथ ही शो में और भी कई बड़े बदलाव देखने को मिलने वाले हैं. ऐसे में शिल्पा शिंदे ने पहली बार इस खबर पर अपना रिएक्शन दिया है.

हाल ही में शिल्पा शिंदे ने जूम को दिए इंटरव्यू में कहा,'मुझे सुबह से ही बहुत सारे कॉल आ रहे हैं. किसी और का में मैं लगी हुई हूं. किसी और ही दुनिया में मैं पहुंच गई हूं.मनोज जी के साथ थी मैं और वो हमेशा से चाहते थे कि मैं 'भाबीजी घर पर हैं' में वापस आऊं. मनोज जी अभी नहीं हैं, लेकिन मैं ऐसा जरूर करना चाहूंगी.'

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Shilpa Shinde (@shilpa_shinde_official)

ये सिर्फ खबर है

एक्ट्रेस ने कहा कि मन का हो तो अच्छा, ना हो तो और भी अच्छा मैं इसमें विश्वास रखती हूं. उन्होंने कहा कि मैंने अभी तक इसके बारे में नहीं सोचा है. बहुत ही बड़ा रिस्क है ये. शिल्पा शिंदे ने इंटरव्यू में ये भी क्लियर किया कि ये तो सिर्फ खबर है, क्योंकि अभी तक कुछ भी तय नहीं हो पाया है.

एक्ट्रेस ने ये भी कहा कि बहुत से लोगों को हमने हंसाया है. 10 साल हो चुके हैं 'भाबी जी घर पर हैं' को. अब वो कहानी में बदलाव करना चाहते हैं. ऐसे में लोग सोच रहे हैं कि मैं वापस आ रही हूं, लेकिन हां, बात चल रही है. एक अलग शो के लिए मुझे अप्रोच किया गया था. कुछ भी अभी तक तय नहीं हो पाया है.ये सिर्फ एक खबर है.

Published at : 30 Oct 2025 11:30 AM (IST)
Shilpa Shinde Bhabiji Ghar Par Hain
