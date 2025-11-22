कुकिंग रियलिटी शो लाफ्टर शेफ्स अपने तीसरे सीजन के साथ वापस आ रहा है. इस शो का फैंस को बेसब्री से इंतजार था. कुछ समय पहले ही शो का दूसरा सीजन खत्म हुआ था जिसे लोगों ने खूब प्यार दिया था और तीसरे सीजन की डिमांड करना भी शुरू कर दिया था. ऑडियंस की डिमांड पर तीसरा सीजन भी आ रहा है. लाफ्टर शेफ्स 3 कब और कहां शुरू होने वाला है आइए आपको बताते हैं.

लाफ्टर शेफ्स 3 में पुराने के साथ कई नए सेलेब्स भी नजर आने वाले हैं जो शो में और धमाल मचाते हुए नजर आने वाले हैं. लाफ्टर शेफ्स 3 के कई प्रोमो सामने आ चुके हैं जिसमें सेलेब्स खूब मस्ती करते नजर आ रहे हैं. इन्हें देखकर लोगों को शो का इंतजार नहीं हो रहा है.

कब और कहां होगा शुरू

लाफ्टर शेफ्स 3 की बात करें तो ये 22 नवंबर यानी आज से शुरू होने जा रहा है. ये शो शनिवार और रविवार को रात 9 बजे कलर्स टीवी पर आएगा. टीवी के बाद इस शो को ओटीटी प्लेटफॉर्म जियोहॉटस्टार पर भी देख सकते हैं. जो लोग टीवी पर इसे मिस कर देते हैं वो अगले दिन इसे ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं.

शो में क्या होगा नया

इस बार लाफ्टर शेफ्स में कुछ नया देखने को मिलने वाला है. कृष्णा अभिषेक ने शो की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि इस बार शो में 2 जोड़ियों में नहीं बल्कि टीम्स में कुकिंग का मुकाबला देखने को मिलेगा. इस सीजन में सभी कंटेस्टेंट्स को 2 टीम्स में बांटा गया है. एक टीम का नाम छुरी और दूसरे का नाम कांटा है. एक टीम में अली, कृष्णा, जन्नत, अभिषेक, समर्थ और कश्मीरा नजर आएंगे. वहीं दूसरी टीम में विवियन, ईशा माल्वीय, ईशा सिंह, एल्विश यादव, करण कुंद्रा, तेजस्वी प्रकाश, गुरमीत और देबिना नजर आएंगे. कौन-सी टीम क्या कमाल दिखाती है वो देखना मजेदार होगा. इस सीजन में अंकिता लोखंडे, विक्की जैन, रुबीना दिलैक, राहुल वैद्य नजर नहीं आने वाले हैं.

