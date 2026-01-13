आमिर खान ने 'देली बेली' से कटवा दिया था वीर दास का गाना, फराह बोलीं- उनको जलन थी

एक्टर और कॉमेडियन वीर दास को हाल ही में फराह खान के व्लॉग वीडियो में देखा गया. फराह खान वीर दास के घर गई थीं. वहां उन्होंने वीर दास के साथ बातें की. इस दौरान फराह खान ने बताया कि आमिर ने फिल्म देली बेली से वीर दास का रोल काट दिया था. वीर दास इन दिनों अपकमिंग फिल्म 'हैप्पी पटेल' को लेकर चर्चा में हैं. इस फिल्म को आमिर खान प्रोड्यूस कर रहे हैं.

फराह खान ने आमिर खान को लेकर खोला राज

व्लॉग में फराह ने वीर के डांस की तारीफ की और उन्हें अच्छा डांसर बताया. उन्होंने कहा, 'वीर बहुत अच्छे डांसर थे. आमिर ने वो देखा और जलन के मारे हमारा गाना जा चुड़ैल आधा काट दिया क्योंकि उसका गाना आने वाला था उसके बाद.'

फराह की ये बात सुनकर वीर दास हंसने लगे. उन्होंने अपना वर्जन बताते हुए कहा, 'मुझको बोला गया कि एक पेसिंग ईश्यू था.' इस पर फराह खान ने कहा- जरूर.

इसके बाद वीर दास ने बताया कि फराह खान के साथ काम करना बहुत स्वीट था. वीर ने बताया कि उनका पीनट बटर के जरिए बॉन्ड बना था. वीर ने बताया कि फराह संग उनका बॉन्ड काफी अच्छा रहा. उन्होंने साथ में काफी फन किया. वीर ने कहा कि फराह की ओम शांति ओम का उनके ऊपर काफी इंफ्लुएंस है.

फिल्म हैप्पी पटेल की बात करें तो इस फिल्म में वीर दास लीड रोल में हैं. फिल्म में मोना सिंह, शारिब हाशमी और मिथिला पालकर अहम रोल में हैं. फिल्म में इमरान खान भी नजर आएंगे. इस फिल्म को वीर डायरेक्ट कर रहे हैं. वो हैप्पी पटेल के जरिए डायरेक्शन में कदम रखने जा रहे हैं. फिल्म 16 जनवरी को रिलीज हो रही है. इस फिल्म को लेकर काफी बज है. आमिर खान खुद फिल्म को प्रमोट कर रहे है. उनके वीडियोज भी सामने आए थे.