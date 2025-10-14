'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' को भी दर्शक खूब पसंद कर रहे हैं. काफी वक्त से ये शो टीआरपी लिस्ट में टॉप 2 पर बना हुआ है. ऐसे में मेकर्स इसे नंबर वन बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं.वहीं, अब मेकर्स ने तुलसी और मिहिर के बीच की दूरियां मिटान के लिए एक नए ट्विस्ट को प्लान किया है.

रिपोर्ट के अनुसार 'कहानी घर घर की' की पार्वती उर्फ साक्षी तंवर और ओम उर्फ किरण करमरकर 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में तुलसी और मिहिर को साथ लाने के लिए नजर आ सकते हैं.सोशल मीडिया पर इसका एक प्रोमो वायरल हो रहा है.

सोशल मीडिया यूजर्स दे रहे रिएक्शन

ऐसे में फैंस तुलसी और पार्वती को एक साथ देखने के लिए बेहद उत्साहित नजर रहे हैं. प्रोमो देखने के बाद एक सोशल मीडिया यूजर ने रिएक्शन देते हुए लिखा,'वाह ये तो दिल को छू लेने वाला है.तुलसी और पार्वती भाभी आईटीवी की दो सुपरस्टार बहुएं एक साथ.'

एक और यूजर ने रिएक्शन देते हुए लिखा,'स्टार प्लस की शीर्ष 2 प्रतिष्ठित महिलाएं..स्टार प्लस के सबसे प्यारे किरदार वापस आ गए हैं.'एक अन्य यूजर ने रिएक्शन देते हुए लिखा,'ये पागल कर देने वाला है. मेरा अनुपमा है कि महासंगम उस दिन होगा जिस दिन कहानी घर घर की अपना 25वां साल पूरा करेगा?बहुत उत्साहित हूं, हे भगवान.'

टीआरपी में नंबर वन पर कर पाएगा कब्जा

अब ये देखना मजेदार होगा कि क्या इस स्पेशल एपिसोड के बाद 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' टीआरपी लिस्ट में 'अनुपमा' को मात दे पाएगा या नहीं.आपको बता दें 25 साल पहले जब 'क्योंकि सास भी कभी थी' और 'कहानी घर-घर की' प्रसारित होता था तो महिलाओं में इन शोज को लेकर काफी क्रेज देखने को मिला करता था.

