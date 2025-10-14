टीवी की दो बड़ी बहुओं का होगा महासंगम, 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में साथ नजर आएंगी तुलसी और पार्वती
'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न देखने को मिल रहे हैं. तुलसी को उसी की बेटी और नॉयना ने मिलकर बुरी तरह फंसा दिया है. इतना ही नहीं उससे दोनों सबकुछ छीन लेना चाहते हैं.
'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' को भी दर्शक खूब पसंद कर रहे हैं. काफी वक्त से ये शो टीआरपी लिस्ट में टॉप 2 पर बना हुआ है. ऐसे में मेकर्स इसे नंबर वन बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं.वहीं, अब मेकर्स ने तुलसी और मिहिर के बीच की दूरियां मिटान के लिए एक नए ट्विस्ट को प्लान किया है.
रिपोर्ट के अनुसार 'कहानी घर घर की' की पार्वती उर्फ साक्षी तंवर और ओम उर्फ किरण करमरकर 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में तुलसी और मिहिर को साथ लाने के लिए नजर आ सकते हैं.सोशल मीडिया पर इसका एक प्रोमो वायरल हो रहा है.
सोशल मीडिया यूजर्स दे रहे रिएक्शन
ऐसे में फैंस तुलसी और पार्वती को एक साथ देखने के लिए बेहद उत्साहित नजर रहे हैं. प्रोमो देखने के बाद एक सोशल मीडिया यूजर ने रिएक्शन देते हुए लिखा,'वाह ये तो दिल को छू लेने वाला है.तुलसी और पार्वती भाभी आईटीवी की दो सुपरस्टार बहुएं एक साथ.'
When #KyunkiSaasBhiKabhiBahuThi met #KahaaniGharGharKi!@GossipsTv #SmritiIrani #SakshiTanwarpic.twitter.com/mwtBmUGjbE https://t.co/2XlhzaVHrp— GossipsTv(GTv) (@GossipsTv) October 12, 2025
एक और यूजर ने रिएक्शन देते हुए लिखा,'स्टार प्लस की शीर्ष 2 प्रतिष्ठित महिलाएं..स्टार प्लस के सबसे प्यारे किरदार वापस आ गए हैं.'एक अन्य यूजर ने रिएक्शन देते हुए लिखा,'ये पागल कर देने वाला है. मेरा अनुपमा है कि महासंगम उस दिन होगा जिस दिन कहानी घर घर की अपना 25वां साल पूरा करेगा?बहुत उत्साहित हूं, हे भगवान.'
#SakshiTanwar and Kiran Karmarkar to make GUEST APPEARANCES and reunite with Tulsi-Mihir in #KyunkiSaasBhiKabhiBahuThi!!@GossipsTv #AmarUpadhyay #SmritiIrani #KahaaniGharGharKi #KSBKBT2 pic.twitter.com/fYBfCyUosK— GossipsTv(GTv) (@GossipsTv) October 11, 2025
टीआरपी में नंबर वन पर कर पाएगा कब्जा
अब ये देखना मजेदार होगा कि क्या इस स्पेशल एपिसोड के बाद 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' टीआरपी लिस्ट में 'अनुपमा' को मात दे पाएगा या नहीं.आपको बता दें 25 साल पहले जब 'क्योंकि सास भी कभी थी' और 'कहानी घर-घर की' प्रसारित होता था तो महिलाओं में इन शोज को लेकर काफी क्रेज देखने को मिला करता था.
