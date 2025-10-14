हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनAnupama Spoiler: अनुपमा की बहू ने एक-दो नहीं की है तीन शादियां, प्रार्थना के अतीत से जुड़ा ये राज करेगा सबकी जिंदगी तबाह

Anupama Spoiler: अनुपमा की बहू ने एक-दो नहीं की है तीन शादियां, प्रार्थना के अतीत से जुड़ा ये राज करेगा सबकी जिंदगी तबाह

स्टार प्लस के पॉपुलर शो अनुपमा में एक के बाद एक बड़ा धमाका देखने को मिल रहा है. एक बार फिर से शो में बड़ा भूचाल आने वाला है. उसके बाद अनुपमा की कहानी एक दम से बदल जाएगी.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 14 Oct 2025 10:49 AM (IST)
Preferred Sources

रुपाली गांगुली के शो अनुपमा की कहानी में एक के बाद एक बड़े ट्विस्ट एंड टर्न देखने को मिल रहे हैं.अनुपमा को समझ आ चुका है कि प्रकाश से उलझना इतना भी आसान नहीं है. ऐसे में वो अब समझदारी के साथ काम लेने वाली है. अभी तक शो में देखने को मिला कि अनुपमा जान पर खेलकर गिरिजा को बचा लेती है.

इतना ही नहीं गिरिजा के साथ-साथ अनुपमा को सोनू भी मिल जाता है. इसी बीच शो में बड़ा हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिलेगा.इधर, अनुपमा के खिलाफ प्रकाश भी नई साजिश रच रहा है. उसके कहने पर सरिता ताई अनुपमा की जासूसी करेगी.

गांववालों के सामने खुलेगी प्रकाश की पोल

उसके बाद सरिता ताई पल-पल की खबर प्रकाश तक पहुंचाएगी.जल्द ही अनुपमा के सामने सरिता ताई की पोल खुलेगी. गांववालों को जल्द ही पता चलने वाला है कि कैसे प्रकाश उनके घर की बहू और बेटियों को बिजनेस के लिए गायब कर रहा है.

इसी बीच एक आदमी पागलखाने से भागने निकलेगा.पूरे जमाने को चकमा देकर ये आदमी प्रार्थना के पीछे पड़ जाएगा. ऐसे में प्रार्थना की जिंदगी से जुड़े कई राज लोगों के सामने आने वाले हैं.सबको जल्द ही पता चल जाएगा कि पागलखाने से भागने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि प्रार्थना का पहला पति है.

एक्स की वजह से बुरा फंसेगी प्रार्थना

इधर, अपने एक्स को देख प्रार्थना की भी हालत खराब होने वाली है.जल्द ही ये आदमी अनुपमा के घर पहुंच जाएगा. प्रार्थना अपने अतीत की वजह से बुरा फंसने वाली है.इतना ही नहीं बल्कि प्रार्थना से जुड़ा ये राज शाह परिवार के सामने आएगा.

राही को इन सब ड्रामे के बीच ये एहसास हो जाएगा कि उसने अनुपमा के संग कितना कुछ गलत किया था. राही को याद आएगा कि अनुपमा ने किस तरह से प्रकाश के चंगुल से उसे बचाया था. इन सबके बाद राही अपनी मां से माफी मांगेगी.

Published at : 14 Oct 2025 10:49 AM (IST)
Rupali Ganguly Anupama
