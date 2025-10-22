हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनKyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi:अमेरिका जाकर तुलसी होगी नॉयना के षड्यंत्र का शिकार, शो में आएगा महा ट्विस्ट

Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi:अमेरिका जाकर तुलसी होगी नॉयना के षड्यंत्र का शिकार, शो में आएगा महा ट्विस्ट

स्टार प्लस के पॉपुलर शो 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' के अपकमिंग एपिसोड में तुलसी और मिहिर को अमेरिका जाना का मौका मिलता है. हालांकि यहां भी नॉयना उनका पीछा नहीं छोड़ने वाली.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 22 Oct 2025 12:02 PM (IST)
स्मृति ईरानी के शो 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में अभी तक आपने देखा कि मिहिर और तुलसी धीरे-धीर एक दूसरे के करीब आ रहे हैं. बीते एपिसोड में देखने को मिला कि तुलसी घोषणा करती है कि वो बा की हवेली परिधि के नाम कर देगी.

इस बात को सुनने के बाद परिधि अपने माता-पिता को एक साथ रहने के लिए कहती है. इतना ही नहीं परिधि के सामने मिहिर भी तुलसी की तारीफ करता है. हालांकि, बाद में स्कूल बनाने की बात करके परिधि का पूरा प्लान खराब कर देती है.

दूसरी शादी के बारे में याद दिलवाएगी परिधि

इस बात को जान परिधि का खून खौल जाता है. क्योंकि सास भी कभी बहू थी में जल्द ही बड़ा धमाका होने वाला है.शो में आप देखेंगे कि पार्वती के जाने के बाद परिधि प्रॉपर्टी को अपने नाम करवाने की कोशिश करती है. मिहिर को परिधि बार-बार बिजनेस और दूसरी शादी के बारे में याद दिलवाती है.

मिहिर के संग तुलसी अमेरिका जाने का प्लान करती है. इस दौरान तुलसी और मिहिर को अलग करने के लिए नॉयना बड़ा खेल खेलने वाली है.नॉयना तुलसी के सामने इस बार मिहिर को उड़ा ले जाएगी.मिहिर और तुलसी के अमेरिका जाने के बाद मिताली और अंगद की सगाई पर भी ब्रेक लग जाएगा.

मिताली भी शादी की शॉपिंग के बहाने मिहिर, तुलसी और नॉयना के संग अमेरिका जाएगी. इस बची अंगद को वृंदा को लेकर प्यार का एहसास होगा.अमेरिका जाकर नॉयना चाहेगी कि बुटीक के इवेंट में वो मिहिर के संग जाए. ऐसे में तुलसी को वो होटल में ही फंसाने की कोशिश करेगी.

Published at : 22 Oct 2025 12:02 PM (IST)
इंडिया
'प्रधानमंत्री बातों को छुपा जाते हैं, ट्रंप उजागर कर देते हैं', रूस से तेल खरीद पर PM मोदी पर कांग्रेस का तंज
'प्रधानमंत्री बातों को छुपा जाते हैं, ट्रंप उजागर कर देते हैं', रूस से तेल खरीद पर PM मोदी पर कांग्रेस का तंज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी के इस शहर में लगा गधों का मेला, 'शाहरुख-सलमान' से लेकर 'आलिया भट्ट' और 'अमिताभ' की लग रही बोली!
यूपी के इस शहर में लगा गधों का मेला, 'शाहरुख-सलमान' से लेकर 'आलिया भट्ट' और 'अमिताभ' की लग रही बोली!
विश्व
क्यों तालिबान के साथ है भारत? PAK एक्सपर्ट के सवाल पर इंडियन मेजर ने खोल दिए पाकिस्तान के पुराने राज, बोले- खुद भूल गए जब...
क्यों तालिबान के साथ है भारत? PAK एक्सपर्ट के सवाल पर इंडियन मेजर ने खोल दिए पाकिस्तान के पुराने राज, बोले- खुद भूल गए जब...
साउथ सिनेमा
शाहरुख खान की इस एक्ट्रेस ने पति और बच्चों संग खास अंदाज में मनाई दिवाली, खुशियों में चिरंजीवी भी हुए शामिल
शाहरुख खान की इस एक्ट्रेस ने पति-बच्चों संग मनाई दिवाली, तस्वीरें शेयर कर अब दिखाई झलक
