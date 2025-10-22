स्मृति ईरानी के शो 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में अभी तक आपने देखा कि मिहिर और तुलसी धीरे-धीर एक दूसरे के करीब आ रहे हैं. बीते एपिसोड में देखने को मिला कि तुलसी घोषणा करती है कि वो बा की हवेली परिधि के नाम कर देगी.

इस बात को सुनने के बाद परिधि अपने माता-पिता को एक साथ रहने के लिए कहती है. इतना ही नहीं परिधि के सामने मिहिर भी तुलसी की तारीफ करता है. हालांकि, बाद में स्कूल बनाने की बात करके परिधि का पूरा प्लान खराब कर देती है.

दूसरी शादी के बारे में याद दिलवाएगी परिधि

इस बात को जान परिधि का खून खौल जाता है. क्योंकि सास भी कभी बहू थी में जल्द ही बड़ा धमाका होने वाला है.शो में आप देखेंगे कि पार्वती के जाने के बाद परिधि प्रॉपर्टी को अपने नाम करवाने की कोशिश करती है. मिहिर को परिधि बार-बार बिजनेस और दूसरी शादी के बारे में याद दिलवाती है.

मिहिर के संग तुलसी अमेरिका जाने का प्लान करती है. इस दौरान तुलसी और मिहिर को अलग करने के लिए नॉयना बड़ा खेल खेलने वाली है.नॉयना तुलसी के सामने इस बार मिहिर को उड़ा ले जाएगी.मिहिर और तुलसी के अमेरिका जाने के बाद मिताली और अंगद की सगाई पर भी ब्रेक लग जाएगा.

मिताली भी शादी की शॉपिंग के बहाने मिहिर, तुलसी और नॉयना के संग अमेरिका जाएगी. इस बची अंगद को वृंदा को लेकर प्यार का एहसास होगा.अमेरिका जाकर नॉयना चाहेगी कि बुटीक के इवेंट में वो मिहिर के संग जाए. ऐसे में तुलसी को वो होटल में ही फंसाने की कोशिश करेगी.

