मम्मी दीपिका या पापा रणवीर किस पर गई है दुआ? फैंस ने बताया

मम्मी दीपिका या पापा रणवीर किस पर गई है दुआ? फैंस ने बताया

Deepika and Ranveer Daughter: रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण ने पहली बार अपनी बेटी दुआ की तस्वीर शेयर की है. ऐसे में फैंस अंदाजा लगा रहे हैं कि वह रणवीर या दीपिका में से किसके जैसी लग रही हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 22 Oct 2025 10:53 AM (IST)
Preferred Sources

दिवाली के खास मौके पर दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह ने अपनी नन्हीं बेटी ‘दुआ’ का चेहरा दिखाकर फैंस को बड़ा तोहफा दे दिया. सोशल मीडिया पर जैसे ही कपल ने अपनी बेटी की तस्वीर शेयर की, वैसे ही फैंस के बीच खुशी की लहर दौड़ गई. दीपिका और रणवीर के पोस्ट के बाद न सिर्फ दुआ की तस्वीरें वायरल हो रही हैं, बल्कि दोनों स्टार्स की बचपन की तस्वीरें भी तेजी से सामने आ रही हैं. 

लोग इन तस्वीरों की तुलना करते हुए कमेंट में लिख रहे हैं कि दुआ अपने मम्मी-पापा में से किससे ज्यादा मिलती-जुलती है. किसी को उसमें दीपिका की झलक दिख रही है, तो किसी को रणवीर का चेहरा नजर आ रहा है. सोशल मीडिया पर अब दुआ बॉलीवुड की सबसे चर्चित स्टारकिड्स में से एक बन चुकी हैं.

फैंस की राय
सोशल मीडिया पेज इंस्टेंट बॉलीवुड ने हाल ही में दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह की बेटी दुआ की तस्वीर के साथ दोनों सितारों की बचपन की तस्वीरें शेयर कीं. इसके साथ ही पेज ने फैंस से सवाल किया कि ‘बेबी दुआ किस पर गई हैं दीपिका पर या रणवीर पर?’
मम्मी दीपिका या पापा रणवीर किस पर गई है दुआ? फैंस ने बताया

इस मजेदार पोल के नतीजों के मुताबिक, 64% फैंस का मानना है कि दुआ बिल्कुल अपनी मां दीपिका की तरह दिखती हैं, जबकि 34% लोगों को लगता है कि वह रणवीर की कॉपी हैं. वहीं, कई यूजर्स ने कमेंट सेक्शन में लिखा कि दुआ में दोनों की झलक साफ नजर आती है  उसकी मुस्कान दीपिका जैसी है तो आंखों में रणवीर की चमक दिखती है.

एक साल की हो पूरी हो गई है दुआ
यह पहली बार है जब दीपिका और रणवीर ने अपनी बेटी दुआ का चेहरा सबके सामने दिखाया है. फैंस लंबे समय से इस पल का इंतजार कर रहे थे. बता दें कि दुआ का जन्म 8 सितंबर 2024 को हुआ था. जब वह सिर्फ एक महीने की थीं, तब दीपिका और रणवीर ने सोशल मीडिया के जरिए अपनी बेटी के नाम का खुलासा किया था.

अब दुआ के एक साल पूरे होने पर कपल ने पहली बार उनकी प्यारी झलक शेयर की है. जैसे ही तस्वीरें सामने आईं, सोशल मीडिया पर बधाइयों और प्यार की बरसात शुरू हो गई. फैंस से लेकर बॉलीवुड सेलेब्स तक, सभी दुआ की क्यूटनेस पर दिल हार बैठे हैं.

Published at : 22 Oct 2025 10:53 AM (IST)
Tags :
Deepika Padukone Ranveer SIngh Dua Padukone Singh
