रुपाली गांगुली के शो अनुपमा में इन दिनों एक नए ट्रैक की शुरुआत हो गई है. अनुज के बाद अब अनुपमा को समर की याद आने लगी है. अनुपमा को महसूस हो रहा है कि उसका समर उससे कुछ कहना चाहता है.इतना ही नहीं अनुपमा को ये भी लगता है कि गांव में कुछ तो गड़बड़ है.

'अनुपमा' को सरिता ताई बताती हैं कि प्रकाश का घर जादू टोना करता है. वहीं, सभी औरतें सरिता ताई के घर में रात गुजारने की तैयारी कर रही होती हैं. इस दौरान अनुपमा से राही दूरी बनाने की कोशिश करती है. शो में इस दौरान बड़ा धमाका होने वाला है.

अनुपमा को जल्द ही पता चलने वाला है कि प्रकाश की वजह से ही उसके बेटे समर की जान गई है. बेटे के कातिल के बारे में जान अनुपमा का बुरा हाल होने वाला है. ऐसे में वो फैसला करती है कि अपने बेटे को इंसाफ दिलवाकर रहेगी. अनुपमा इन सबके बारे में अपने गैंग को बताएगी.

अनुपमा होगी घर में बंद

हालांकि, वो अकेले की सबूत जमा करने निकलेगी. लेकिन, राही को जब इस बारे में पता चलेगा तो वो घबरा जाएगी.अनुपमा इस बीच किडनैप हो जाएगी. क्योंकि, प्रकाश के गुंड़ों को लगने लगेगा कि वो कुछ तो कर रही है. प्रकाश के लोग ऐसे में अनुपमा को अपने घर में बंद करने वाले हैं.

सरिता ताई ये सब होते देख घबरा जाएगी.राही को जल्द ही अपनी मां की किडनैपिंग के बारे में पता चलेगा. वो अपनी मां को बचाने के लिए निकल पड़ेगी.उसके बाद वो अपनी मां के संग मिलकर प्रकाश के खिलाफ मोर्चा खोलने वाली है. जल्द ही अनुपमा को प्रकाश के खिलाफ सबूत मिल जाएगा और वो जेल चला जाएगा.

सड़क पर आएगा शाह परिवार

वहीं, अब वसुंधरा नई चाल चल रही है वो शाह हाउस पर कब्जा करने की कोशिश करने वाली है. गौतम के संग मिलकर वो शाह हाउस को खरीद लेगी, जिसके बाद परिवार के लोग सड़क पर आ जाएंगे.वेकेशन से वापस आते ही अनुपमा के सामने देविका एक विश रखएगी. दरअसल, वो एक बच्चा गोद लेने के लिए कहती है, जिसमें अनुपमा उसका सपोर्ट करेगी.

