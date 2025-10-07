हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनKyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi: परिधि की साजिशों का करारा जवाब देगी शोभा, नॉयना जोड़ेगी मिहिर से नया रिश्ता

Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi: परिधि की साजिशों का करारा जवाब देगी शोभा, नॉयना जोड़ेगी मिहिर से नया रिश्ता

'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में खूब हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिल रहा है. हालांकि, तुलसी की मुसीबतें खत्म होने का नाम नहीं ले रही है. क्योंकि उसी खुद की बेटी उसकी खुशियां छीनना चाहती है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 07 Oct 2025 11:29 AM (IST)
स्टार प्लस के पॉपुलर शो 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में एक के बाद एक नया ट्विस्ट देखने को मिल रहा है. एक तरह से नहीं बल्कि तुलसी हर तरफ से फंसती हुई दिखाई दे रही है.परिधि ने ऐसा साजिशों का जाल बिछाया है कि मिहिर समझ ही नहीं पा रहा है.

बेटी के प्यार में अंधा हो मिहिर अपनी पत्नी तुलसी से को ही गलत समझ रहा है. शो में अभी तक आपने देखा कि मिहिर घर वापस आ चुका है. लेकिन, अब वो गेस्ट रूम में रह रहा है. परिधि अपने पेरेंट्स को अलग-अलग रहता देख काफी खुश है.

अंगद रिश्ते से नहीं है खुश

वो नॉयना को भी ये सारी बातें बताती है. इधर, नॉयना शांति निकेतन में अंगद का रिश्ता लेकर आती है. बिना कुछ जाने समझे परिवारवाले मिताली के संग अंगद का रिश्ता फिक्स कर देते हैं. हालांकि, अंगद इस रिश्ते से खुश नहीं होता है. उसे समझ नहीं आता है कि उसके साथ क्या हो रहा होता है.

अंगद का रिश्ता फिक्स होते परिधि खुश हो जाती है. तुलसी को चिढ़ाने के लिए वो नॉयना से कहती है कि अब तो आंटी आप इस घर का हिस्सा बन गईं. दूसरी तरफ शोभा को परिधि की सारी हरकतों के बारे में पता चल जाता है. वो परिधि से पूछती है कि तू ये सब क्या कर रही है.

शोभा देती है परिधि को चैलेंज

ऐसे में परिधि अंजान बनने की कोशिश करती है. लेकिन, शोभा उससे कहती है कि मां और पापा के बीच गलतफहमियां पैदा करवाकर तू खुश है. बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने पेरेंट्स को एक करने के लिए कुछ भी करते हैं और तू अपने माता-पिता को अलग कर रही है. परिधि को शोभा चैलेंज देते हुए कहती है कि वो अपने पेरेंट्स को फिर से एक करके रहेगी. 

Published at : 07 Oct 2025 11:29 AM (IST)
