रुपाली गांगुली के शो अनुपमा में अब तक का सबसे बड़ा ट्विस्ट एंड टर्न देखने को मिल रहा है. अनुपमा में फैसला कर लिया है कि वो देविका की सारी इच्छाएं पूरी करके रहेंगी.अभी तक शो में देखने को मिला कि अनुपमा अपने गैंग के संग वेकेशन पर निकल चुकी हैं.

रास्ते में राही को छेड़ने वाले की अनुपमा खूब पिटाई करती है. उसके बाद अपनी पलटन के साथ अनुपमा सरिता ताई के गांव पहुंच जाती है. अनुपमा को रात के अंधेरे में एक लड़की डरा देती है. अनुपमा को लगने लगता है कि वो गलत जगह पहुंच चुकी है.

बेटे को देखकर अनुपमा होगी इमोशनल

इसी बीच अनुपमा में बड़ा बदलाव होने वाला है.शो के अपकमिंग एपिसोड में देखने को मिलेगा कि सोते वक्त अनुपमा सपने में समर को देखती है. अनुपमा को लगने लगा है कि उनका बेटा वापस आ गया है और वो बेहद इमोशनल हो जाती है.

अनुपमा अगले दिन गांववालों के साथ दांडिया खलेने जाती है.अनुपमा जब इस इवेंट में पहुंचेगी तो उसे समर की आत्मा दिखाई देगी.अनुपमा ही नहीं बल्कि राही को भी समर दिखने वाला है. राही अपने भाई को देख इमोशनल हो जाएगी और रोने लगेगी.

अनुपमा को पता चलेगी तांत्रिक की सच्चाई

अनुपमा और उसके गैंग की औरतें राही को संभालने की कोशिश करती हैं.अनुपमा को जल्द ही पता चलने वाला है कि तांत्रिक की वजह से ही समर की जान गई है.अनुपमा को पता चल जाता है कि समर की जान अनुज की वजह से नहीं गई है.अनुपमा को पता चलता है कि तांत्रिक गांव के लोगों को बेवकूफ बना रहा है.

ऐसे में वो तांत्रिक के खिलाफ सबूत जमा करने की कोशिश करती है. वहीं, दूसरी तरफ वसुंधरा गौतम को फोन लगाएगी. वो शाह परिवार के लोगों को घर से निकलवाने के लिए गौतम की मदद लेगी. रिपोर्ट के अनुसार अनुपमा जब समर की मौत का बदला ले लेगी तो उसके सामने अनुज आएगा. कहा जा रहा है कि जल्द ही शो में अनुज की वापसी होने वाली है.

ये भी पढ़ें:-जूही चावला की 10 खूबसूरत तस्वीरें: जवानी के दिनों में इनके सामने हर एक्ट्रेस थीं फेल