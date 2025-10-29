'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में इन दिनों खूब बवाल मचा हुआ है. दरअसल, नॉयना के सामने आई लव यू बोल मिहिर ने नई मुसीबत खड़ी कर ली है. नॉयना की खुशी का ठिकाना नहीं है. अब नॉयना ने प्लान बना लिया है कि वो मिहिर के खिलाफ तुलसी के कान भरेगी.

शो में देखने को मिला कि मिहिर तुलसी को नजरअंदाज कर रहा होता है. मिहिर का मूड दिवाली पूजा के दौरान भी ठीक नहीं होता है. ऐसे में तुलसी अपने देवर हेमंत से सच उगलवाने की कोशिश करती है.शो में जल्द ही बड़ा धमाका देखने को मिलेगा.

शो में आप देखेंगे कि तुलसी को हेमंत सच बताने की कोशिश करता है. लेकिन, तुलसी की हालत देख कुछ नहीं बोल पाता है.मिहिर को देख तुलसी काफी परेशान होने वाली है. उसे लगने लगेगा कि जरूर मिहिर से कोई गलती हुई है. वहीं, गलत होने की वजह से मिहिर अपनी पत्नी तुलसी से नजरें तक नहीं मिला पाएगा.

मिहिर की फटकार लगाएगी तुलसी

'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में आप देखेंगे कि जल्द ही तुलसी के पास नॉयना पहुंचेगी.वो तुलसी को बताएगी कि मिहिर ने उसे अमेरिका में प्रपोज किया था. तुलसी इस बात को जान काफी हैरान हो जाएगी. अकेले में मिहिर को तुलसी फटकार लगाने वाली है.

मिहिर को तुलसी याद दिलवाती है कि कैसे सालों पहले दोनों ने साथ रहने की कसम खाई थी. तुलसी की बातों को सुन मिहिर को उसकी गलती है और एहसास होने वाला है. मिहिर से तुलसी कहती है कि नॉयना ने उसे सच बताया है . इस बात को जान मिहिर हैरान रह जाएगा.

अंगद को होगा वृंदा से प्यार

वो नॉयना के पास जाएगा और पूछेगा कि तुलसी को ये सब क्यों बातें क्यों बताई. वहीं, अंगद को भी दिवाली के मौके पर अपने प्यार का एहसास होने वाला है. अंगद को समझ आ जाएगा कि वो वृंदा से प्यार करता है. अंगद एक बार फिर मिताली से अपनी शादी तोड़ने वाला है.

