रुपाली गांगुली के शो 'अनुपमा' में इन दिनों खूब हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिल रहा है. शाह और कोठारी परिवार के लोगों को पता लग चुका है कि ईशानी ने क्या गुल खिलाया है.ऐसे में ईशानी को अनुपमा, देविका, बा और परिवार के सभी लोग काफी जलील करते हैं.

बा उसे कहती है कि डायन भी 7 घर छोड़कर ही वार करती है, तूने तो बहन की ही जिंदगी बर्बाद कर दी. वहीं, कोठारी हाउस में भी खूब हंगामा मचा होता है. शो में जल्द ही देखने को मिलेगा कि अनुपमा घर के झगड़े को भुलाकर निकल जाती है.

पराग लेगा बड़ा फैसला

हालांकि, शाह परिवार के लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं. हालांकि, अनुपमा सबको नजरअंदाज कर देने वाली है. इधर पराग कहता है कि अनुपमा को कोई भी मुंबई जाने से नहीं रोकेगा. पराग कहता है कि परिवार के झगड़े को वो इस बार खुद सुलझाएगा.

वहीं, वसुंधरा कहती है कि वो परी को अपने घर नहीं आने देगी. वसुंधरा कहती है कि परी ने उनकी नाक कटवा दी है, ऐसे में उसके लिए घर में कोई जगह नहीं है. वहीं, ईशानी जल्द ही राजा को ब्लैकमेल करेगी. हालांकि, ईशानी को ये बिल्कुल नहीं पता होगी कि राजा को पहले से सब पता है.

अनुपमा नहीं जाएगी मुंबई

ऐसे में वो ईशानी को नजरअंदाज कर देगा. राजा के तेवर देख ईशानी का दिमाग खराब हो गया. वहीं, परिवार को झुकाने के लिए ईशानी सुसाइड करने का ड्रामा करेगी. दूसरी तरफ अनुपमा भी मुंबई जाने से इंकार कर देगी.

कोठारी हाउस में जाने के बाद अनुपमा को पता चलेगा कि ईशानी ने किसी की मदद से अपनी और राजा की तस्वीर बनाई है. रियल लाइफ में ईशानी और राजा का कोई लेना देना नहीं है. इस बात को जानने के बाद परी चैन की सांस लेने वाली है.

