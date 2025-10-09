रुपाली गांगुली के शो अनुपमा की कहानी इन दिनों पूरी तरह से बदल चुकी है.शो में अब तक देखने को मिल रहा था कि कोठारी और शाह हाउस के बीच अनुपमा पिस रही थी. अब दोनों परिवारी की औरतें प्रकश के चुंगल में फंस चुकी हैं. शो में अभी तक देखने को मिला कि प्रकाश से अनुपमा कहती है कि उसके गुंडों ने राही के संग बद्तमीजी की है.

अनुपमा ये बात बोलकर उससे माफी मांगने के लिए कहती है. ऐसे में प्रकाश अपनी अच्छी छवि बनाने के लिए अनुपमा से हाथ जोड़कर माफी मांगता है.इसी बीच शो में बड़ा धमाका होने वाला है और राही नई मुसीबत में फंसने वाली है.

अनुपमा को गांव से जाने के लिए कहेगी लड़की

अनुपमा गांवे के लोगों को समझाने की कोशिश करती है कि प्रकाश गलत आदमी है. हालांकि, उसकी बातों पर कोई यकीन नहीं करता है.अचानक अनुपमा से रात में एक लड़की टकराएगी. अनुपमा से वो लड़की कहती है कि उसे इस गांव से भाग जाना चाहिए वरना उसके साथ अच्छा नहीं होगा.

अनुपमा को पता चलने वाला है कि ये लड़की एक रेप विक्टिम है. ऐसे में वो उसकी मदद करेगी.इस दौरान सोनू से अनुपमा टकराने वाली है. उसे देख अनुपमा का पारा हाई हो जाएगा. अनुपमा फैसला करेगी कि वो सोनू को जेल पहुंचवाकर रहेगी.

राही पर प्रकाश डालेगा बुरी नजर

बिना देर किए अनुपमा प्रकाश के घर पहुंचने वाली है. प्रकाश से अनुपमा पूछेगी कि गांव की लड़कियां क्यों गायब हो रही है. प्रकाश कहता है कि गांव की लड़कियां भाग गई हैं. अनुपमा को समझ आ जाता है कि राही पर प्रकाश की बुरी नजर है.

ऐसे में राही अचानक से गायब होने वाली है. उसके बाद अनुपमा का पारा हाई हो जाएगा.अनुपमा को प्रकाश कहता है कि राही उसके चुंगल में है.वो सोनू को बचाने के लिए अनुपमा को ब्लैकमेल करेगा.प्रकाश कहता है कि वो सोनू के बदले ही राही को ले जा पाएगी.

