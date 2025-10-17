एकता कपूर के पॉपुलर शो 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में मिहिर की भूमिका निभाकर अमर उपाध्याय ने खूब पॉपुलैरिटी बटोरी थी. वो लगभग तीन दशक से टीवी और फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं. लेकिन, अमर उपाध्याय को आज भी ऐसा लगता है कि उन्होंने करियर की शुरुआत अभी की है.

अमर को इतने लंबे करियर में सबसे ज्यादा स्टारडम 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' से मिला था.हालांकि, उस दौरान उन्होंने फिल्मों में एंट्री करने के लिए अच्छे खासे शो को लात मार दिया था. अमर उपाध्याय को आज भी इस बात का बहुत पछतावा होता है. उनका कहना है कि एक एक्टर होने के नाते उस वक्त उन्हें लालच नहीं करना चाहिए था.

फिल्मों में नहीं मिली सफलता

बता दें 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' शो को छोड़ने के बाद अमर उपाध्याय ने 2003 में दहशत से बॉलीवुड में एंट्री मारी थी. उसके बाद उन्हें 'धुंध:द फॉग',' एलओसी-कारगिल' और '13B' जैसी फिल्मों में देखा गया. हालांकि, किसी भी फिल्म से उन्हें सफलता नहीं मिल पाई.

एक बार अमर उपाध्याय ने 'हिंदुस्सान टाइम्स' को दिए इंटरव्यू में अपने करियर और लिए गए कुछ गलत फैसलों पर खुलकर बात की.एक्टर ने कहा,'क्योंकि सास भी कभी बहू थी'' शो छोड़ना मेरे लिए काफी मुश्किल फैसला था. मेरे पास उस दौरान काफी काम था.

लालची आर्टिस्ट था मैं

3 फिल्में थीं मेरे पास और 6 प्रोजेक्ट्स में मैं लीड रोल में था. मैं उस वक्त बहुत ही चालची आर्टिस्ट था. उतना लालची नहीं होना चाहिए था मुझे. अगर आज वो बात होती तो मैं 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' नहीं छोड़ता और उन्हें इंतजार करने के लिए बोलता.'

