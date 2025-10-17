हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनKyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi: परिधि और मिताली की साजिश होगी नाकाम, अंगद कर देगा शादी से इंकार

स्टार प्लस के शो क्योंकि सास भी कभी बहू थी में इन दिनों खूब हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिल रहा है. शो को और मजेदाज बनाने के लिए मेकर्स दिन प्रतिदिन नए-नए ट्रिक का इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 17 Oct 2025 12:31 PM (IST)
Preferred Sources

स्मृति ईरानी के शो क्योंकि सास भी कभी बहू थी में इन दिनों परिधि पर से ध्यान हटाकर मेकर्स ने सबका ध्यान अंगद की तरफ शिफ्ट कर दिया है. शो में अब अंगद की स्टोरी देखने को मिल रही है, जो काफी मजेदार है. क्योंकि सास भी कभी बहू थी में अभी तक आपने देखा कि मिताली और अंगद की शादी फिक्स हो गई होती है.

इधर परिधि और मिताली मिलकर वृंदा की जिंदगी बर्बाद कर देते हैं, उसकी शादी तुड़वा देते हैं. जब अंगद को इन सभी हरकतों के बारे में पता चलता है तो वो आगबबूला हो जाता है. घर वापस आते ही अंगद पूरे परिवार के सामने मिताली को खूब खरी-खोटी सुनाता है.

मिताली की करतूतें आएंगी सबके सामने

इतना ही नहीं अंगद कहता है कि वो अब मिताली से अपना रिश्ता तोड़ रहा है. वो कहता है कि ऐसी लड़की के साथ पूरी जिंदगी तो क्या एक पल भी नहीं रह सकता. इसने वृंदा की जिंदगी बर्बाद कर दी है. मिहिर जब अंगद से पूछता है कि वो इतना बड़ा डिसीजन क्यों ले रहा है तो अंगद उसे मिताली की सारी करतूतें बताता है और कहता है कि वो शादी नहीं कर पाएगा.

अंगद नहीं सुनेगा मिहिर की बात

मिहिर कहता है कि मिताली को समझाएंगे.अंगद कुछ भी सुनने के तैयार नहीं होता. वो कहता है कि मां और आपका रिश्ता क्यों ठीक है क्योंकि आप दोनों एक-दूसरे को समझते हैं. अंगद कहता है पापा जब आप ऑफिस में थे तब मां ने कभी आपके बारे में कुछ गलत बात नहीं कही.

ऐसा उन्होंने क्यों किया क्योंकि उन्हें आप पर ट्रस्ट था.लेकिन, ऐसा हमारे बीच नहीं होगा.अंगद के फैसले को सुन हर कोई शॉक्ड रह जाता है. नॉयना चाहती है कि कैसे भी ये शादी हो जाए, लेकिन अंगद उसे भी जवाब दे देता है.

Published at : 17 Oct 2025 12:31 PM (IST)
Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi Smirti Irani
