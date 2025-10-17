स्मृति ईरानी के शो क्योंकि सास भी कभी बहू थी में इन दिनों परिधि पर से ध्यान हटाकर मेकर्स ने सबका ध्यान अंगद की तरफ शिफ्ट कर दिया है. शो में अब अंगद की स्टोरी देखने को मिल रही है, जो काफी मजेदार है. क्योंकि सास भी कभी बहू थी में अभी तक आपने देखा कि मिताली और अंगद की शादी फिक्स हो गई होती है.

इधर परिधि और मिताली मिलकर वृंदा की जिंदगी बर्बाद कर देते हैं, उसकी शादी तुड़वा देते हैं. जब अंगद को इन सभी हरकतों के बारे में पता चलता है तो वो आगबबूला हो जाता है. घर वापस आते ही अंगद पूरे परिवार के सामने मिताली को खूब खरी-खोटी सुनाता है.

मिताली की करतूतें आएंगी सबके सामने

इतना ही नहीं अंगद कहता है कि वो अब मिताली से अपना रिश्ता तोड़ रहा है. वो कहता है कि ऐसी लड़की के साथ पूरी जिंदगी तो क्या एक पल भी नहीं रह सकता. इसने वृंदा की जिंदगी बर्बाद कर दी है. मिहिर जब अंगद से पूछता है कि वो इतना बड़ा डिसीजन क्यों ले रहा है तो अंगद उसे मिताली की सारी करतूतें बताता है और कहता है कि वो शादी नहीं कर पाएगा.

अंगद नहीं सुनेगा मिहिर की बात

मिहिर कहता है कि मिताली को समझाएंगे.अंगद कुछ भी सुनने के तैयार नहीं होता. वो कहता है कि मां और आपका रिश्ता क्यों ठीक है क्योंकि आप दोनों एक-दूसरे को समझते हैं. अंगद कहता है पापा जब आप ऑफिस में थे तब मां ने कभी आपके बारे में कुछ गलत बात नहीं कही.

ऐसा उन्होंने क्यों किया क्योंकि उन्हें आप पर ट्रस्ट था.लेकिन, ऐसा हमारे बीच नहीं होगा.अंगद के फैसले को सुन हर कोई शॉक्ड रह जाता है. नॉयना चाहती है कि कैसे भी ये शादी हो जाए, लेकिन अंगद उसे भी जवाब दे देता है.

