स्टार प्लस का आइकॉनिक शो 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' आज भी भारतीय टीवी का सबसे पसंदीदा और लोकप्रिय ड्रामा बना हुआ है. अपने नए सीज़न के साथ शो हर हफ्ते दर्शकों को बड़े बड़े ट्विस्ट और इमोशनल मोमेंट्स दिखा रहा है, जिससे लोग लगातार जुड़े हुए हैं. अब मेकर्स ने शो का एक नया प्रोमो रिलीज़ कर दिया है. इस प्रोमो के साथ कहानी में 6 साल का लीप दिखाया गया है, जो स्टोरी को और भी इंटेंस और रोमांचक बना रहा है.

नए प्रोमो में हम देखते हैं कि तुलसी एक साधारण चॉल में रह रही है. वह पूजा करती है, अंगद और उसकी पत्नी वृंदा के साथ सादगी और शांति भरी जिंदगी जी रही है. बाहर से वह खुश दिखाई देती है, लेकिन उसके दिल में हल्का-सा दर्द अब भी मौजूद है. जैसे ही उसकी नजर मिहिर की फोटो पर पड़ती है, उसके मन में पुरानी यादें उमड़ आती हैं. वह उस रिश्ते के बारे में सोचने लगती है, जिसे उसने कभी टूटने नहीं दिया था. उसे भरोसा था कि उनका बंधन हमेशा कायम रहेगा, लेकिन मिहिर आखिर कैसे उनसे दूर चला गया, यही सवाल उसके दिल को कचोटता रहता है.

टूटेगा मिहिर-तुलसी का रिश्ता

दूसरी ओर, मिहिर विरानी हाउस में दाखिल होता दिखता है। चेहरे पर दर्द और ज़ुबान पर वह कड़वा सच , “जो रिश्ते घाव बन जाएं, उन्हें तोड़ देना ही बेहतर होता है.” उसके शब्द बताते हैं कि उसने अपने अंदर बहुत कुछ दबा रखा है और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है. लेकिन वहीं, अगले ही पल मिहिर तुलसी के पौधे में पानी डालता नज़र आता है, यह छोटा-सा इशारा साफ बताता है कि जिस रिश्ते को वह टूट चुका मान रहा है, उसकी जड़ें अब भी उसके दिल में गहरी हैं. बाहर से चाहे कितना भी दूरी हो, अंदर कहीं न कहीं वह मोह अब भी ज़िंदा है.

View this post on Instagram A post shared by Saas Bahu Aur Saazish (@sbsabpnews)

क्या तुलसी और मिहिर फिर एक-दूसरे तक वापस पहुंच पाएंगे? क्या ये दोनों अपने पुराने घावों को पीछे छोड़कर, टूटे रिश्तों को फिर से जोड़कर एक नई शुरुआत कर सकेंगे? क्या तुलसी एक बार फिर विरानी हाउस लौटेगी? जानने के लिए देखते रहिए क्योंकि सास भी कभी बहू थी, हर रोज़ रात 10:30 बजे, सिर्फ़ स्टार प्लस पर.

