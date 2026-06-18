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हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनThe Alliance India: क्या 'द अलायंस' में नजर आएंगे कुशल टंडन? सोशल मीडिया पोस्ट ने मचाई हलचल

The Alliance India: क्या 'द अलायंस' में नजर आएंगे कुशल टंडन? सोशल मीडिया पोस्ट ने मचाई हलचल

The Alliance India: कुशल टंडन 12 साल बाद रियलिटी टीवी शो में वापसी कर सकते हैं. खबर है कि वो रियलिटी शो 'द अलायंस इंडिया' में नजर आएंगे.

Reported By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क |  Edited By: Diksha Sharma |  Updated at : 18 Jun 2026 11:25 AM (IST)
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छोटे पर्दे के जाने-माने एक्टर कुशल टंडन लगभग 12 साल बाद रियलिटी टीवी शो में वापसी कर सकते हैं. वो पिछली बार 'खतरों के खिलाड़ी 5' में नजर आए थे. अब खबर है कि कुशल टंडन रियलिटी शो 'द अलायंस इंडिया' में नजर आ सकते हैं. एक्टर की लेटेस्ट इंस्टाग्राम पोस्ट ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है. 

कुशल टंडन की लेटेस्ट पोस्ट वायरल
कुशल टंडन ने अपनी इंस्टा स्टोरी पर लिखा, 'हेलो दोस्तों, मैं आपसे कुछ जरूरी बात शेयर करना चाहता हूं. मैंने कुछ समय के लिए ऑफ ग्रिड जाने का फैसला किया है, ताकि खुद के लिए थोड़ा स्पेस बना सकूं और कुछ अलायंस तैयार कर सकूं, जो इस इंडस्ट्री में बड़ा बदलाव लाएंगे. मैं वादा करता हूं कि मेरी वापसी पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होगी. अलविदा.' 

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कुशल टंडन के फैंस हुए एक्साइटड
इस पोस्ट के सामने आते ही फैंस कयास लगा रहे हैं कि कुशल टंडन जल्द ही 'द अलायंस इंडिया' में नजर आ सकते हैं. उनकी वापसी की खबर से फैंस के बीच एक्साइटमेंट बढ़ गई है. हालांकि, एक्टर ने अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउसमेंट नहीं की है. 

The Alliance India: क्या 'द अलायंस' में नजर आएंगे कुशल टंडन? सोशल मीडिया पोस्ट ने मचाई हलचल

बता दें कि इससे पहले शो से जुड़े एक सोर्स ने उनके पार्टिसिपेशन को कंफर्म किया था. टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार सोर्स ने कहा था, 'कुशाल टंडन शो में आने वाले लेटेस्ट सेलिब्रिटी हैं. वो एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हैं और ऐसे इंसान हैं जो अपनी बात कहने से नहीं कतराते. उनके पार्टिसिपेशन से कंटेस्टेंट लाइनअप और भी इंटरेस्टिंग हो जाएगा.'

कुणाल खेमू होस्ट करेंगे शो 'द अलायंस'
'द अलायंस' ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो का एक नया और यूनिक रियलिटी शो है. ये शो 26 जून 2026 से प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम होने जा रहा है. खास बात ये है कि इसे बॉलीवुड एक्टर कुणाल खेमू होस्ट करेंगे. ये शो हॉलैंड के मशहूर डच रियलिटी शो 'द अलायंस' का भारतीय वर्जन है, जिसे भारत में बनिजय एशिया द्वारा प्रोड्यूस किया गया है.

शो में नजर आएंगे ये सेलेब्स
इस शो में रवि किशन अपनी बेटी रीवा किशन और आवेज दरबार अपने भाई जैद दरबार के साथ नजर आएंगे. डेजी शाह, नीति टेलर, रूही दोसानी, उर्फी जावेद, मिनी माथुर और राजा कुमारी जैसे सेलेब्स भी इस शो का हिस्सा हैं.

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Published at : 18 Jun 2026 11:25 AM (IST)
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