मौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनTV Serial Spoilers: दादी सा को झूठी प्रेग्नेंसी का सच बताएगी वसुधा, मीरा की साजिशों पर पानी फेरेगी अनु

TV Serial Spoilers: दादी सा को झूठी प्रेग्नेंसी का सच बताएगी वसुधा, मीरा की साजिशों पर पानी फेरेगी अनु

TV Serial Spoilers: टीवी की दुनिया में अपकमिंग एपिसोड्स में कई बड़े ट्विस्ट देखने को मिलेंगे. रिश्तों की उलझन, नए खुलासे और जबरदस्त ड्रामे के साथ आने वाली कहानियां नया मोड़ लेने वाली हैं.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क |  Edited By: Diksha Sharma |  Updated at : 04 Aug 2026 01:00 PM (IST)
Preferred Sources

टीवी शोज में आने वाले एपिसोड्स में जबरदस्त ट्विस्ट और ड्रामा देखने को मिलने वाला है. कहीं रिश्तों में बढ़ती दूरियां कहानी को नया मोड़ देंगी, तो कहीं बड़े खुलासे से घर का माहौल बदल जाएगा. जानिए 'अनुपमा', 'वसुधा', 'गंगा माई की बेटियां', 'तुम से तुम तक' और 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' के एपिसोड में क्या खास होने वाला है.

'अनुपमा'
रुपाली गांगुली के पॉपुलर शो 'अनुपमा' के अपकमिंग एपिसोड में कॉम्पिटिशन और परिवार के बीच चल रहा ड्रामा देखने को मिलेगा. शो में अनुपमा एक बार फिर अपनी काबिलियत साबित करती नजर आएगी. नए टास्क के दौरान अनुपमा ने माही की जगह टीम में शामिल होकर पूरा गेम बदल दिया है. अनुपमा के इस फैसले के बाद मुकाबले में बड़ा उलटफेर देखने को मिलेगा और शाह हाउस में खुशी का माहौल बन जाएगा. वहीं, इस जीत का असर प्रेम और राही के रिश्ते पर भी पड़ेगा. कॉम्पिटिशन के दौरान प्रेम काफी गुस्से और तनाव में नजर आएगा, जिससे दोनों के बीच दूरियां और बढ़ सकती हैं. 

'वसुधा'
जी टीवी के लोकप्रिय शो 'वसुधा' के आने वाले एपिसोड में बड़ा ड्रामा देखने को मिलेगा. कहानी वसुधा की प्रेग्नेंसी को लेकर फैली गलतफहमी के इर्द-गिर्द घूमेगी. घर के लोगों को गलतफहमी हो जाती है कि वसुधा मां बनने वाली है, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है. इस बात से परेशान वसुधा छोटी साहेब को बताती है कि सभी लोग गलत समझ रहे हैं और वो इस झूठ को आगे नहीं बढ़ाना चाहती. वसुधा फैसला करती है कि वो दादी सा के पास जाकर पूरा सच बता देगी. वो ये भी खुलासा करना चाहती है कि चंद्रिका ने उसे कभी दिल से अपनी बड़ी बहू के रूप में स्वीकार नहीं किया और प्रेग्नेंसी की खबर पूरी तरह गलत है.

'गंगा माई की बेटियां'
जी टीवी को शो 'गंगा माई की बेटियां' में सिद्धू की खीर में दालचीनी मिलने के बाद उसकी हालत बिगड़ जाती है और वो बेहोश हो जाता है. इस पूरे मामले का आरोप स्नेहा पर लगा दिया जाता है. स्नेहा अपनी बेगुनाही साबित करने की कोशिश करती है, लेकिन दुर्गावती उसकी एक बात सुनने को तैयार नहीं होती और गुस्से में उसे चुप करा देती है. असली गुनहगार पूर्वी होने के बावजूद स्नेहा को इस मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है. दूसरी तरफ, इस पूरे विवाद का असर गंगा के कुकिंग कॉम्पिटिशन के सफर पर भी पड़ेगा और उसकी मुश्किलें बढ़ती नजर आएंगी.

ये भी पढ़ें:-'महीने में 5-6 बार साथ सोना होगा,' मदद के नाम पर बूढे शख्स ने आकांक्षा चौधरी से की थी गंदी डिमांड

'तुम से तुम तक'
टीवी शो 'तुम से तुम तक' में आर्या के पछतावे और मीरा की साजिश से कहानी में बड़ा मोड़ आने वाला है. खान बाबा आर्या को एक ऐसा सच बताते हैं, जिसे सुनकर वो अंदर से टूट जाएगा. उन्हें एहसास होता है कि अगर वो समय रहते कोशिश करते तो राजनांदिनी की जान बचाई जा सकती थी. इस बात को लेकर आर्या गहरे पछतावे में डूब जाता है. वहीं, अनु को भी मीरा की चालों का पता चल जाता है. उसे समझ आ जाता है कि मीरा उनके परिवार और रिश्तों में दरार पैदा करने की कोशिश कर रही है. अनु अब मीरा की साजिशों के खिलाफ खड़े होने का फैसला करती है और ठान लेती है कि वो अपने रिश्तों को टूटने नहीं देगी. दूसरी तरफ, मीरा के बदले हुए रवैये से गायत्री मां भी हैरान हैं, जिससे वर्धन परिवार में तनाव और बढ़ने वाला है.

'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2'
स्मृति ईरानी के पॉपुलर शो 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' में तुलसी विरानी और तृप्ति के बीच जबरदस्त टकराव देखने को मिलेगा. 10 साल के लंबे लीप के बाद विरानी परिवार में शुरू हुई दुश्मनी और बंटवारे की कहानी अब नया मोड़ लेने वाली है. तुलसी अपनी दुश्मन तृप्ति के खिलाफ मोर्चा खोलती नजर आएगी और समायरा से जुड़ा बड़ा सच सबके सामने लाने वाली हैं. तुलसी को समायरा पर जो शक था, वो अब यकीन में बदल चुका है. वहीं, तृप्ति विरानी परिवार को खत्म करने के लिए नई साजिश रच रही है और इसके लिए वो 'सिड' का सहारा ले रही है. दूसरी तरफ, करण के झूठ का सच सामने आने के बाद मां-बेटे के रिश्ते में भी तनाव बढ़ता नजर आएगा.

ये भी पढ़ें:-Jana Nayagan BO: 'स्पाइडर मैन' के तूफान के आगे इस तमिल फिल्म ने किया कमाल, वर्ल्डवाइड 300 करोड़ के हुई पार

और पढ़ें
Published at : 04 Aug 2026 01:00 PM (IST)
Tags :
Vasudha Ganga Mai Ki Betiyan
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेलीविजन
TV Serial Spoilers: दादी सा को झूठी प्रेग्नेंसी का सच बताएगी वसुधा, मीरा की साजिशों पर पानी फेरेगी अनु
दादी सा को झूठी प्रेग्नेंसी का सच बताएगी वसुधा, मीरा की साजिशों पर पानी फेरेगी अनु
टेलीविजन
लाइमलाइट से दूर क्या कर रही हैं रश्मि देसाई? यूट्यूब से कमाती हैं मोटा पौसा
लाइमलाइट से दूर क्या कर रही हैं रश्मि देसाई? यूट्यूब से कमाती हैं मोटा पौसा
टेलीविजन
मोनोकनी पहन जब दलेर मेहंदी संग मुनमुन दत्ता ने लगाए ठुमके, 'चढ़ती जवानी संभाल' गाने में दिखीं
मोनोकनी पहन जब दलेर मेहंदी संग मुनमुन दत्ता ने लगाए ठुमके, 'चढ़ती जवानी संभाल' गाने में दिखीं
टेलीविजन
'कुछ भी नहीं बचा...', असम बाढ़ में फंसीं गोपी बहू की मां, छलका दर्द, नहीं रोक पाईं आंसू
'कुछ भी नहीं बचा...', असम बाढ़ में फंसीं गोपी बहू की मां, छलका दर्द, नहीं रोक पाईं आंसू
Advertisement

वीडियोज

Sansani: स्कूल में Murder से सनसनी! Lady Teacher का कातिल कौन?
Baba Bageshwar Dham | Dhirendra Krishna Shastri: जमीन की 'लूट'...क्या बाबा बागेश्वर ने दी छूट?
Sansani: जंतर-मंतर की 'गालीबाज गर्ल' से सुपारी कांड तक! | Crime News
Triggered Insaan ने 50 घंटे की Live Stream से Assam Flood Relief के लिए जुटाए ₹70 लाख
Ram Gopal Varma-Urmila Matondkar की सीक्रेट शादी का दावा, पुराने किस्से फिर चर्चा में
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
प्रशांत किशोर की बांकीपुर से जीत पर प्रियंका गांधी का बड़ा बयान- 'मैं मानती हूं कि...'
प्रशांत किशोर की बांकीपुर से जीत पर प्रियंका गांधी का बड़ा बयान- 'मैं मानती हूं कि...'
बिहार
बांकीपुर में BJP की हार के बाद पीएम मोदी और नीतीश कुमार के बीच मुलाकात
बांकीपुर में BJP की हार के बाद पीएम मोदी और नीतीश कुमार के बीच मुलाकात
इंडिया
चढ़ावा चोरी पर राज्यसभा में हुआ हंगामा तो गुस्से में आए रिजिजू, बोले- राम विरोधी है सपा-कांग्रेस
चढ़ावा चोरी पर राज्यसभा में हुआ हंगामा तो गुस्से में आए रिजिजू, बोले- राम विरोधी है सपा-कांग्रेस
क्रिकेट
टेस्ट में सबसे ज्यादा 10 विकेट लेने का रिकॉर्ड किसके नाम?
टेस्ट में सबसे ज्यादा 10 विकेट लेने का रिकॉर्ड किसके नाम?
बॉलीवुड
Spider Man BO: मंडे को भी ‘स्पाइडर मैन’ की रही धूम, शानदार हुई कमाई, जानें- 300 करोड़ से रह गई कितनी दूर
मंडे को भी ‘स्पाइडर मैन’ ने शानदार की कमाई, जानें- 300 करोड़ से रह गई कितनी दूर
इंडिया
'अभिजीत दीपके को तुरंत गिरफ्तार किया जाए', किसने दी दिल्ली पुलिस को लिखित शिकायत?
'अभिजीत दीपके को तुरंत गिरफ्तार किया जाए', किसने दी दिल्ली पुलिस को लिखित शिकायत?
मध्य प्रदेश
Xप्लेन: दतिया की सियासत में मौजूद दिग्विजय सिंह! क्या अब भी प्रासंगिक कांग्रेस के 'बुजुर्ग'?
दतिया की सियासत में मौजूद दिग्विजय सिंह! क्या अब भी प्रासंगिक कांग्रेस के 'बुजुर्ग'?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Assembly Session LIVE: यूपी विधानसभा में हंगामे के बीच 69 हजार 19.54 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट पास
LIVE: यूपी विधानसभा में हंगामे के बीच 69 हजार 19.54 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट पास
ENT LIVE
Lock Upp 2 से बाहर हुईं Akanksha Choudhary, किया चौंकाने वाला Casting Couch खुलासा
Lock Upp 2 से बाहर हुईं Akanksha Choudhary, किया चौंकाने वाला Casting Couch खुलासा
ENT LIVE
Triggered Insaan ने 50 घंटे की livestream से Assam Flood Relief के लिए जुटाए ₹70 लाख
Triggered Insaan ने 50 घंटे की livestream से Assam Flood Relief के लिए जुटाए ₹70 लाख
ENT LIVE
SVC63 के लिए Salman Khan ने 120 करोड़ छोड़ लिए सिर्फ 70 करोड़? रिपोर्ट से चर्चा तेज
SVC63 के लिए Salman Khan ने 120 करोड़ छोड़ लिए सिर्फ 70 करोड़? रिपोर्ट से चर्चा तेज
ENT LIVE
Ranbir Kapoor की Ramayana कास्टिंग पर Dipika Chikhlia का समर्थन, बोलीं- एक्टर कुछ भी कर सकता है
Ranbir Kapoor की Ramayana कास्टिंग पर Dipika Chikhlia का समर्थन, बोलीं- एक्टर कुछ भी कर सकता है
ENT LIVE
Pakistan में Ramayana Trailer की तारीफ, Yash के Ravana लुक और VFX ने जीता फैंस का दिल
Pakistan में Ramayana Trailer की तारीफ, Yash के Ravana लुक और VFX ने जीता फैंस का दिल
Embed widget