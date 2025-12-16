बिग बॉस 19 की राज माता कही जाने वाली कुनिका सदानंद शो के खत्म होने के बाद भी सुर्खियों में बनी हुई हैं.कुनिका के छोटे बेटे अयान लाल के बारे में तो हर कोई जानता है और उनसे बिग बॉस 19 में मिल भी चुके हैं. लेकिन, उनके बड़े बेटे अरिहंत कोठारी के बारे में शायद ही कोई जानता होगा.

दरअसल, एक्ट्रेस का बड़ा बेटा उनके साथ नहीं रहता है. बता दें कुनिका और उनके पहले पति अभय कोठारी का जब तलाक हुआ था जब अभय ने अरिहंत की कस्टडी ली थी. आठ साल तक एक्ट्रेस ने कोर्ट में कस्टडी की लड़ाई की,लेकिन वो हार गईं. ऐसे में उनके बेटे अरिहंत को पिता के पास ही रहना पड़ा था.

लिंक्डइन पर मौजूद है ये डिटेल

लिंक्डइन के अनुसार, इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस से फाइनेंस/स्ट्रेटेजी और लीडरशीप में अरिहंत ने एमबीए किया है. उसके बाद द ग्रन वोक नाम की कंपनी में उन्होंने चार साल तक काम किया. उसके बाद उन्होंने टिशमैन स्पेयर नाम की कंपनी को जॉइन कर लिया.





पिछले 17 सालों से वो इस कंपनी में काम कर रहे हैं. इस वक्त वो मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पर वर्किंग हैं.कुनिका ने हाल ही में जो वीडियो शेयर किया है, उसमें वो बड़े बेटे अरिहंत और छोटे बेटे अयान के संग लंच करती दिख रही हैं. वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने लिखा,'तुम अपना रंजो घूमो, अपनी परेशानी मुझे दे दो.मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा तोहफा है मेरे बच्चे, जिनमें अरिहंत, अयान, गरिमा, दुश्यंत, शगुन और मेरी दो पोतियां शामिल हैं. भगवान ने मुझे आशीर्वाद दिया है. शुक्राना शुक्राना.'

View this post on Instagram A post shared by Kunickaa Sadanand (@iam_kunickaasadanand)

अरिहंत का इंस्टा अकाउंट प्राइवेट है.उन्हें इंस्टा पर 227 लोग फॉलो करते हैं. एक तरफ जहां अहान एक्टिंग में अपना करियर बना रहे हैं. वहीं, दूसरी तरफ अरिहंत लाइमलाइट से दूर रहना पसंद करते हैं. बता दें कुनिका ने अपनी लाइफ में दो शादियां की हैं. वहीं, उनका शादीशुदा सिंगर कुमार सानू के संग अफेयर भी रह चुका है.

ये भी पढ़ें:-तान्या मित्तल के झूठ की खुली पोल? भाड़े की लग्जरी कार को बता रही थी अपना, यूं सच्चाई आई सामने