तान्या मित्तल के झूठ की खुली पोल? भाड़े की लग्जरी कार को बता रही थी अपना, यूं सच्चाई आई सामने
बिग बॉस 19 खत्म होते अब तान्या मित्तल अपने घर ग्वालियर पहुंच गई हैं. हाल ही में उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें अपने भाई की कार को दिखा रही थीं. अब झूठ की पोल खुली है.
तान्या मित्तल बेशक 'बिग बॉस 19' की विनर ना बनी हों, लेकिन लोगों के दिलों में अपनी जगह जरूर बना ली है. 'बिग बॉस 19' खत्म होने के बाद तान्या अपने घर पहुंची.उसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर वीडियोज शेयर कर अपनी रईसी का सबूत देना शुरू किया.
लेकिन, इसी बीच उन्होंने बड़ी भूल कर दी, जिसके बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया. साथ ही झूठी और फेक कहने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी. इस बार तो सोशल मीडिया यूजर्स ने सबूत भी पेश किए, जो काफी वायरल हो रहा है.
आपको बता दें इंस्टा स्टोरी पर तान्या मित्तल ने ग्वालियर पहुंचते ही एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वो कार के अंदर से पीछे आ रही गाड़ी का वीडियो बना रही थीं और कह रही थीं, 'अम्मू आ गया.आ जा..आ जा...' कार में उनके भाई अमृतेश तो नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन कार जरूर दिख रही थी.
सोशल मीडिया यूजर्स ने शेयर की RTO डिटेल्स
कार की नंबर प्लेट दिल्ली और मध्यप्रदेश की नहीं, बल्कि उत्तराखंड की थी. अब एक्स पर एक यूजर ने तान्या की स्टोरी का स्क्रीनशॉट शेयर किया, जिसमें लिखा है,'अम्मू आ गया.'वहीं, दूसरी फोटो RTO डिटेल्स की है, जिसमें गाड़ी का नंबर UK07DK3600 है और मालिक का नाम छिपाया गया है.
So #TanyaMital brother came in rented car and look at the audacity😭😭— Anjanish Tripathi (@Anjanish01) December 15, 2025
WE LOVE YOU TANYA pic.twitter.com/tqcbJzfO1n
लेकिन, ये क्लियर है कि कोई शर्मा है. ये गाड़ी उत्तराखंड के देहरादून की रजिस्टर्ड है.इसे शेयर करते हुए यूजर ने लिखा,'मतलब तान्या मित्तल का भाई किराए की गाड़ी में आया और इनकी हिम्मत देखिए.'गाड़ी की डिटेल्स सामने आते ही लोगों ने अपना रिएक्शन देना शुरू कर दिया.
एक यूजर ने लिखा,'भाई थोड़ा और डिटेल में जाओ, इनश्योरेंस भी एक्सपायर मिलेगा.'दूसरे यूजर ने लिखा-इतना काफी है फेक लोगों के लिए. एक ने लिखा-झूठ की दुकान. एक ने लिखा-ये कार उनके मैनेजर की है,जो अमृतेश का मैनेजर है. एक ने लिखा,'मुझे तो लगता है कि कपड़े भी भाड़े के होंगे.'
ये भी पढ़ें:-'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' में प्राची कोवली ने हेमंत की वाइफ बन मारी एंट्री, बोलीं- लग रहा घर लौट आई हूं
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL