ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनकंट्रोल रूम से हॉट सीट तक, ऐसा दिखता है अमिताभ बच्चन के KBC का सेट, देखें Inside फोटोज

कंट्रोल रूम से हॉट सीट तक, ऐसा दिखता है अमिताभ बच्चन के KBC का सेट, देखें Inside फोटोज

अमिताभ बच्चन के शो 'कौन बनेगा करोड़पति' के सेट की अंदर की तस्वीरें सामने आई हैं. ABP न्यूज की प्रोडक्शन हेड सुजाता संघमित्रा ने सेट पर पहुंचकर पर्दे के पीछे की दुनिया की झलक दिखाई.

Written By : दीक्षा शर्मा |  Updated at : 10 Oct 2026 12:17 PM (IST)
Preferred Sources

टीवी के पॉपुलर क्विज शो 'कौन बनेगा करोड़पति' ने दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई है. अमिताभ बच्चन का ये शो पिछले 26 सालों से लोगों का मनोरंजन कर रहा है. साथ ही, ये दर्शकों को अपने ज्ञान को परखने और करोड़पति बनने का मौका भी देता है. शो में अमिताभ बच्चन का अंदाज और सवाल पूछने का तरीका दर्शकों को खूब पसंद आता है.

अमिताभ बच्चन 11 अक्टूबर को अपना 84वां जन्मदिन मनाने वाले हैं. इससे पहले हम आपको 'कौन बनेगा करोड़पति' के ऐतिहासिक सेट की खास झलक दिखाने जा रहा है. ABP न्यूज की प्रोडक्शन हेड सुजाता संघमित्रा हाल ही में KBC के सेट पर पहुंचीं. आइए, देखते हैं शो के सेट की इनसाइड तस्वीरें और जानते हैं पर्दे के पीछे की दुनिया के बारे में.

रिलेटेड स्टोरी >>

टेलीविजन
बिग बॉस 20: घर के नए कैप्टेन बने आसिफ खान, फिर खूब मचा बवाल, काजी बने शेख
बिग बॉस 20: घर के नए कैप्टेन बने आसिफ खान, फिर खूब मचा बवाल, काजी बने शेख
टेलीविजन
Bigg Boss 20: स्काउट और लव गिल की नजदीकियों पर आम्रपाली दुबे ने तोड़ी चुप्पी, कहा- 'ये बाहर गंदा दिखता है'
'बिग बॉस 20': स्काउट-लव गिल की नजदीकियों पर बोलीं आम्रपाली दुबे, कहा- 'ये बाहर गंदा दिखता है'
टेलीविजन
मैरी कॉम पर एक्स हसबैंड ओनलर ने ठोका केस, मुसीबत में फंसीं 'बिग बॉस 20' कंटेस्टेंट
मैरी कॉम पर एक्स हसबैंड ओनलर ने ठोका केस, जानें क्या है मामला?
टेलीविजन
‘मेरे पेट डॉग को नहीं छोड़ा, वो मेरे बच्चे को छोड़ेगा?’, रितिका ने अनुराग पर लगाए कई आरोप
‘मेरे पेट डॉग को नहीं छोड़ा, वो मेरे बच्चे को छोड़ेगा?’, रितिका ने अनुराग पर लगाए कई आरोप

कंट्रोल रूम की पैनी नजर और हाईटेक सेट का नजारा

'कौन बनेगा करोड़पति' का सेट काफी शानदार है. शो के बैकस्टेज यानी कंट्रोल रूम में हर पल की गतिविधि पर नजर रखी जाती है. तस्वीरों में टेक्निकल टीम के सदस्य हेडफोन लगाए बड़ी-बड़ी मॉनिटर स्क्रीन पर नजरें गड़ाए दिखाई दे रहे हैं. शो के दौरान किस समय कौन-सा कैमरा एंगल दिखाना है, कब लाइट बदलनी है और कब साउंड इफेक्ट देना है, इन सभी चीजों का ध्यान यहीं रखा जाता है. 

कंट्रोल रूम से हॉट सीट तक, ऐसा दिखता है अमिताभ बच्चन के KBC का सेट, देखें Inside फोटोज

शो के लिए कड़ी मेहनत करती है पूरी टीम

KBC को खास बनाने में अमिताभ बच्चन के साथ-साथ पर्दे के पीछे काम करने वाली पूरी टीम की अहम भूमिका है. कैमरे के सामने शो को होस्ट करने से लेकर सेट तैयार करने, सवालों की व्यवस्था करने और शूटिंग को सही तरीके से पूरा करने तक, हर काम में कई लोग जुटे रहते हैं. दर्शकों को स्क्रीन पर जो शो आसान और दिलचस्प नजर आता है, उसे तैयार करने के पीछे पूरी टीम की मेहनत होती है. 

कंट्रोल रूम से हॉट सीट तक, ऐसा दिखता है अमिताभ बच्चन के KBC का सेट, देखें Inside फोटोज

अमिताभ बच्चन के शो का शानदार सेट

KBC के सेट पर पहुंचते ही चमचमाती लाइट्स, बड़ा बैकग्राउंड और गोल आकार का स्टेज नजर आता है. इसी स्टेज पर 'फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट' के कंटेस्टेंट्स बैठते हैं. इसके बाद चुने गए कंटेस्टेंट को अमिताभ बच्चन के सामने हॉट सीट पर बैठने का मौका मिलता है. 

कंट्रोल रूम से हॉट सीट तक, ऐसा दिखता है अमिताभ बच्चन के KBC का सेट, देखें Inside फोटोज

देश के अलग-अलग हिस्सों से आए लोग यहां अपने ज्ञान को परखने और करोड़पति बनने का सपना लेकर पहुंचते हैं. दर्शकों की तालियों और अमिताभ बच्चन की मौजूदगी से सेट का माहौल खास बन जाता है. 

कंट्रोल रूम से हॉट सीट तक, ऐसा दिखता है अमिताभ बच्चन के KBC का सेट, देखें Inside फोटोज

हॉट सीट पर अमिताभ बच्चन का रौबदार अंदाज

तस्वीरों में सबसे खास झलक अमिताभ बच्चन की है. सफेद कोट-पैंट और अपने सिग्नेचर चश्मे में बिग बी हॉट सीट के सामने बैठकर कंप्यूटर स्क्रीन देखते नजर आ रहे हैं. शो के दौरान उनका अंदाज और काम के प्रति उनकी गंभीरता साफ दिखाई देती है. 

कंट्रोल रूम से हॉट सीट तक, ऐसा दिखता है अमिताभ बच्चन के KBC का सेट, देखें Inside फोटोज

यही वजह है कि अमिताभ बच्चन पिछले 26 सालों से KBC की पहचान बने हुए हैं. कंटेस्टेंट्स के साथ उनकी बातचीत, मजाकिया अंदाज और सवाल पूछने का तरीका दर्शकों को खूब पसंद आता है.

कंट्रोल रूम से हॉट सीट तक, ऐसा दिखता है अमिताभ बच्चन के KBC का सेट, देखें Inside फोटोज

गौरतलब है कि अमिताभ बच्चन इस समय 'कौन बनेगा करोड़पति' के 18वें सीजन को होस्ट कर रहे हैं. शो को दर्शकों का खूब प्यार मिल रहा है. इसे आप हर सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सोनी टीवी और सोनी लिव पर देख सकते हैं.

और पढ़ें

About the author दीक्षा शर्मा

दीक्षा शर्मा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव है. इससे पहले वो ज़ी मीडिया और न्यूजबाइट्स हिंदी में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. दीक्षा शर्मा ने सिंघानिया यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने सुभारती यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ आर्ट्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की है.
Read More
Published at : 10 Oct 2026 12:17 PM (IST)
Tags :
Amitabh Bachchan Kaun Banega Crorepati
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेलीविजन
बिग बॉस 20: घर के नए कैप्टेन बने आसिफ खान, फिर खूब मचा बवाल, काजी बने शेख
बिग बॉस 20: घर के नए कैप्टेन बने आसिफ खान, फिर खूब मचा बवाल, काजी बने शेख
टेलीविजन
Bigg Boss 20: स्काउट और लव गिल की नजदीकियों पर आम्रपाली दुबे ने तोड़ी चुप्पी, कहा- 'ये बाहर गंदा दिखता है'
'बिग बॉस 20': स्काउट-लव गिल की नजदीकियों पर बोलीं आम्रपाली दुबे, कहा- 'ये बाहर गंदा दिखता है'
टेलीविजन
मैरी कॉम पर एक्स हसबैंड ओनलर ने ठोका केस, मुसीबत में फंसीं 'बिग बॉस 20' कंटेस्टेंट
मैरी कॉम पर एक्स हसबैंड ओनलर ने ठोका केस, जानें क्या है मामला?
टेलीविजन
‘मेरे पेट डॉग को नहीं छोड़ा, वो मेरे बच्चे को छोड़ेगा?’, रितिका ने अनुराग पर लगाए कई आरोप
‘मेरे पेट डॉग को नहीं छोड़ा, वो मेरे बच्चे को छोड़ेगा?’, रितिका ने अनुराग पर लगाए कई आरोप
Advertisement

वीडियोज

वो दरिंदों के जाल में फंस गई थी !
बिना मंजूरी प्रदर्शन से ज्ञानेश का इस्तीफा हो जाएगा?
Delhi में मेट्रो-रेल बंद करने पर SC ने लगाई फटकार
10 अक्टूबर को लेकर दिल्ली में कैसा 'डर' ?
विपक्ष ने राष्ट्रपति मुर्मू को सौंपा ज्ञापन
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'AAP, TMC, योगेंद्र यादव और...' CJP के जंतर-मंतर प्रोटेस्ट को किन दलों ने दिया समर्थन?
'AAP, TMC, योगेंद्र यादव और...' CJP के जंतर-मंतर प्रोटेस्ट को किन दलों ने दिया समर्थन?
बिहार
'नए अंग्रेजों से जंग', CJP प्रदर्शन के बीच बोले सांसद पप्पू यादव
'नए अंग्रेजों से जंग', CJP प्रदर्शन के बीच बोले सांसद पप्पू यादव
क्रिकेट
T20I के इतिहास में सिर्फ दूसरी बार हुआ ऐसा, भारत-वेस्टइंडीज ने मिलकर रचा इतिहास
T20I के इतिहास में सिर्फ दूसरी बार हुआ ऐसा, भारत-वेस्टइंडीज ने मिलकर रचा इतिहास
इंडिया
CJP के दिल्ली प्रोटेस्ट में सोनम वांगचुक क्यों नहीं हो रहे शामिल, खुद बताया कारण
CJP के दिल्ली प्रोटेस्ट में सोनम वांगचुक क्यों नहीं हो रहे शामिल, खुद बताया कारण
ओटीटी
नानी ने The Paradise के ओटीटी वर्जन में किए बदलाव, अनसीन फुटेज हो सकती है शामिल
'द पैराडाइज' के ओटीटी वर्जन में हुए बदलाव, अनसीन फुटेज हो सकती है शामिल
इंडिया
शारजाह में तेल टैंकर पर ड्रोन अटैक, जहाज पर 22 भारतीय थे सवार, मंत्रालय ने क्या बताया?
शारजाह में तेल टैंकर पर ड्रोन अटैक, जहाज पर 22 भारतीय थे सवार, मंत्रालय ने क्या बताया?
ट्रेंडिंग
सांड ने किया हमला, कार का किया कबाड़ा; वीडियो वायरल
सांड ने किया हमला, कार का किया कबाड़ा; वीडियो वायरल
एग्रीकल्चर
खेत की मेड़ पर उगाएं मोरिंगा, फसल के साथ कमाई में मिलेगा बोनस
खेत की मेड़ पर उगाएं मोरिंगा, फसल के साथ कमाई में मिलेगा बोनस
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget