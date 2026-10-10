'उसे नर्क में जाना चाहिए', नाना पाटेकर की मौत के बाद ट्रोलिंग पर बोलीं तनुश्री दत्ता

बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर नाना पाटेकर का 8 अक्टूबर को 75 साल की उम्र में निधन हो गया. उनके निधन से फिल्म इंडस्ट्री और फैंस के बीच शोक की लहर दौड़ गई. कई सेलेब्स, फैंस और राजनेताओं ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी. वहीं, तनुश्री दत्ता ने नाना पाटेकर के निधन पर प्रतिक्रिया देते हुए 'ईविल इज डेड' कहा था.

इसके बाद से ही एक्ट्रेस को सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल किया जा रहा है. अब तनुश्री ने इस ट्रोलिंग पर प्रतिक्रिया देते हुए ट्रोलर्स को जवाब दिया है. उन्होंने कहा कि नाना पाटेकर ने उनकी जिंदगी को नर्क बनाने की कोशिश की थी.

तनुश्री दत्ता ने शेयर किया वीडियो

तनुश्री दत्ता ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो नाना पाटेकर पर भड़कती हुई नजर आ रही हैं. उन्होंने ट्रोलर्स को करारा जवाब देते हुए कहा, 'मुझे सोशल मीडिया पर क्यों ट्रोल किया जा रहा है? मुझे समझ नहीं आ रहा. मतलब, जिस इंसान ने मेरी जिंदगी खराब कर दी, जिस इंसान ने गुंडे भेज-भेजकर मुझे परेशान किया, मेरा काम खराब कर दिया. ये अकेला नहीं था, ये शैतानों का पूरा झुंड है.'

'इतना हंगामा क्यों हो रहा है?'

उन्होंने आगे कहा, 'मैंने 'इविल डेड' बोल दिया, तो इतना हंगामा हो गया. 'इविल' का मतलब है शैतान और 'डेड' का मतलब है गया, यानी शैतान मर गया. इस पनौती की काली छाया मेरे इवेंट में नहीं पड़ी. ये मुझे जाते-जाते भी ट्रोल कराके गया है. कोई इंसान औरतों और छोटे लोगों को प्रताड़ित करके शक्तिशाली नहीं होता.'

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'बिना माफी मांगे मर गया...'

तनुश्री दत्ता ने कहा, 'कुछ लोगों का लॉजिक है कि किसी के मरने के बाद उसकी बुराई नहीं करनी चाहिए. तो मेरा सवाल है कि इतने सालों बाद आप रावण के पुतले क्यों जलाते हैं? उन्हें श्रद्धांजलि दो, उनके बारे में अच्छे शब्द बोलो. मेरे धर्म ने मुझे यही सिखाया है कि शैतान जीते-जी भी शैतान है और मरने के बाद भी. उसने मुझसे माफी नहीं मांगी. बिना माफी मांगे मर गया. उसे नर्क में जाना चाहिए और कहां जाएगा? उसने पिछले 4-5 साल में मेरी जिंदगी को नर्क बनाने की कोशिश की.'

'नाना पाटेकर को नर्क में जाना चाहिए...'

तनुश्री दत्ता ने कहा, 'इसके गुंडों ने और इसके पूरे गुट ने, जो भी बॉलीवुड माफिया है, मुझे बर्बाद करने की कोशिश की. सबके चिट्ठे खुल रहे हैं. जब मैं खुद को भस्म कर सकती हूं, तो ये शैतान क्या चीज है? तेरहवीं तक इस प्रेत को यहीं रखो, फिर 2-4 दिन बाद नर्क में भेज दो, जैसे इसने मेरी जिंदगी को नर्क में डालने की कोशिश की. ये सब ईश्वर मुझसे करवा रहे हैं.'

तनुश्री दत्ता ने नाना पाटेकर पर लगाया यौन उत्पीड़न का आरोप

तनुश्री दत्ता ने साल 2018 में मीटू मूवमेंट के दौरान नाना पाटेकर पर साल 2008 में 'हॉर्न 'ओके' प्लीज' के समय यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था. हालांकि पाटेकर ने इन आरोपों से इनकार किया था.