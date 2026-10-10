ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'उसे नर्क में जाना चाहिए', नाना पाटेकर की मौत के बाद ट्रोलिंग पर बोलीं तनुश्री दत्ता

'उसे नर्क में जाना चाहिए', नाना पाटेकर की मौत के बाद ट्रोलिंग पर बोलीं तनुश्री दत्ता

बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर नाना पाटेकर के निधन पर 'ईविल इज डेड' कहने के बाद तनुश्री दत्ता सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रही हैं. अब एक्ट्रेस ने वीडियो शेयर कर ट्रोलर्स को जवाब दिया है.

Written By : दीक्षा शर्मा |  Updated at : 10 Oct 2026 11:30 AM (IST)
Preferred Sources

बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर नाना पाटेकर का 8 अक्टूबर को 75 साल की उम्र में निधन हो गया. उनके निधन से फिल्म इंडस्ट्री और फैंस के बीच शोक की लहर दौड़ गई. कई सेलेब्स, फैंस और राजनेताओं ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी. वहीं, तनुश्री दत्ता ने नाना पाटेकर के निधन पर प्रतिक्रिया देते हुए 'ईविल इज डेड' कहा था. 

इसके बाद से ही एक्ट्रेस को सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल किया जा रहा है. अब तनुश्री ने इस ट्रोलिंग पर प्रतिक्रिया देते हुए ट्रोलर्स को जवाब दिया है. उन्होंने कहा कि नाना पाटेकर ने उनकी जिंदगी को नर्क बनाने की कोशिश की थी.

रिलेटेड स्टोरी >>

बॉलीवुड
'दो डरपोक, 40 हजार गुलाम' CJP प्रोटेस्ट के बीच बॉलीवुड के दिग्गज का सरकार पर तीखा हमला
'दो डरपोक, 40 हजार गुलाम' CJP प्रोटेस्ट के बीच बॉलीवुड के दिग्गज का सरकार पर तीखा हमला
बॉलीवुड
शबाना आजमी से नसीरुद्दीन शाह तक, CJP प्रोटेस्ट का सपोर्ट कर रहे ये 8 बॉलीवुड सेलेब्स
शबाना आजमी से नसीरुद्दीन शाह तक, CJP प्रोटेस्ट का सपोर्ट कर रहे ये 8 बॉलीवुड सेलेब्स
बॉलीवुड
Friday Box Office: फ्राइडे को 'दृश्यम 3' के आगे 'द वन' ने तोड़ा दम, 'हनुमान अंश' का महा चमत्कार उडा़ देगा होश
फ्राइडे को 'दृश्यम 3' के आगे 'हनुमान अंश' ने किया चमत्कार, 'द वन' ने तोड़ा दम
बॉलीवुड
‘बिना वजह रोने लगती थी’, 27 की उम्र में ब्रेन ट्यूमर से टूट गई थीं सैफ अली खान की बहन सबा
‘बिना वजह रोने लगती थी’, 27 की उम्र में ब्रेन ट्यूमर से टूट गई थीं सैफ अली खान की बहन सबा

तनुश्री दत्ता ने शेयर किया वीडियो

तनुश्री दत्ता ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो नाना पाटेकर पर भड़कती हुई नजर आ रही हैं. उन्होंने ट्रोलर्स को करारा जवाब देते हुए कहा, 'मुझे सोशल मीडिया पर क्यों ट्रोल किया जा रहा है? मुझे समझ नहीं आ रहा. मतलब, जिस इंसान ने मेरी जिंदगी खराब कर दी, जिस इंसान ने गुंडे भेज-भेजकर मुझे परेशान किया, मेरा काम खराब कर दिया. ये अकेला नहीं था, ये शैतानों का पूरा झुंड है.'

'इतना हंगामा क्यों हो रहा है?'

उन्होंने आगे कहा, 'मैंने 'इविल डेड' बोल दिया, तो इतना हंगामा हो गया. 'इविल' का मतलब है शैतान और 'डेड' का मतलब है गया, यानी शैतान मर गया. इस पनौती की काली छाया मेरे इवेंट में नहीं पड़ी. ये मुझे जाते-जाते भी ट्रोल कराके गया है. कोई इंसान औरतों और छोटे लोगों को प्रताड़ित करके शक्तिशाली नहीं होता.'

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Tanushree Dutta Miss India Universe (@iamtanushreeduttaofficial)

'बिना माफी मांगे मर गया...'

तनुश्री दत्ता ने कहा, 'कुछ लोगों का लॉजिक है कि किसी के मरने के बाद उसकी बुराई नहीं करनी चाहिए. तो मेरा सवाल है कि इतने सालों बाद आप रावण के पुतले क्यों जलाते हैं? उन्हें श्रद्धांजलि दो, उनके बारे में अच्छे शब्द बोलो. मेरे धर्म ने मुझे यही सिखाया है कि शैतान जीते-जी भी शैतान है और मरने के बाद भी. उसने मुझसे माफी नहीं मांगी. बिना माफी मांगे मर गया. उसे नर्क में जाना चाहिए और कहां जाएगा? उसने पिछले 4-5 साल में मेरी जिंदगी को नर्क बनाने की कोशिश की.'

'नाना पाटेकर को नर्क में जाना चाहिए...'

तनुश्री दत्ता ने कहा, 'इसके गुंडों ने और इसके पूरे गुट ने, जो भी बॉलीवुड माफिया है, मुझे बर्बाद करने की कोशिश की. सबके चिट्ठे खुल रहे हैं. जब मैं खुद को भस्म कर सकती हूं, तो ये शैतान क्या चीज है? तेरहवीं तक इस प्रेत को यहीं रखो, फिर 2-4 दिन बाद नर्क में भेज दो, जैसे इसने मेरी जिंदगी को नर्क में डालने की कोशिश की. ये सब ईश्वर मुझसे करवा रहे हैं.'

तनुश्री दत्ता ने नाना पाटेकर पर लगाया यौन उत्पीड़न का आरोप

तनुश्री दत्ता ने साल 2018 में मीटू मूवमेंट के दौरान नाना पाटेकर पर साल 2008 में 'हॉर्न 'ओके' प्लीज' के समय यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था. हालांकि पाटेकर ने इन आरोपों से इनकार किया था.

और पढ़ें

About the author दीक्षा शर्मा

दीक्षा शर्मा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव है. इससे पहले वो ज़ी मीडिया और न्यूजबाइट्स हिंदी में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. दीक्षा शर्मा ने सिंघानिया यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने सुभारती यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ आर्ट्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की है.
Read More
Published at : 10 Oct 2026 11:30 AM (IST)
Tags :
नाना पाटेकर Tanushree Dutta
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
'दो डरपोक, 40 हजार गुलाम' CJP प्रोटेस्ट के बीच बॉलीवुड के दिग्गज का सरकार पर तीखा हमला
'दो डरपोक, 40 हजार गुलाम' CJP प्रोटेस्ट के बीच बॉलीवुड के दिग्गज का सरकार पर तीखा हमला
बॉलीवुड
शबाना आजमी से नसीरुद्दीन शाह तक, CJP प्रोटेस्ट का सपोर्ट कर रहे ये 8 बॉलीवुड सेलेब्स
शबाना आजमी से नसीरुद्दीन शाह तक, CJP प्रोटेस्ट का सपोर्ट कर रहे ये 8 बॉलीवुड सेलेब्स
बॉलीवुड
Friday Box Office: फ्राइडे को 'दृश्यम 3' के आगे 'द वन' ने तोड़ा दम, 'हनुमान अंश' का महा चमत्कार उडा़ देगा होश
फ्राइडे को 'दृश्यम 3' के आगे 'हनुमान अंश' ने किया चमत्कार, 'द वन' ने तोड़ा दम
बॉलीवुड
‘बिना वजह रोने लगती थी’, 27 की उम्र में ब्रेन ट्यूमर से टूट गई थीं सैफ अली खान की बहन सबा
‘बिना वजह रोने लगती थी’, 27 की उम्र में ब्रेन ट्यूमर से टूट गई थीं सैफ अली खान की बहन सबा
Advertisement

वीडियोज

वो दरिंदों के जाल में फंस गई थी !
बिना मंजूरी प्रदर्शन से ज्ञानेश का इस्तीफा हो जाएगा?
Delhi में मेट्रो-रेल बंद करने पर SC ने लगाई फटकार
10 अक्टूबर को लेकर दिल्ली में कैसा 'डर' ?
विपक्ष ने राष्ट्रपति मुर्मू को सौंपा ज्ञापन
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'AAP, TMC, योगेंद्र यादव और...' CJP के जंतर-मंतर प्रोटेस्ट को किन दलों ने दिया समर्थन?
'AAP, TMC, योगेंद्र यादव और...' CJP के जंतर-मंतर प्रोटेस्ट को किन दलों ने दिया समर्थन?
बिहार
'नए अंग्रेजों से जंग', CJP प्रदर्शन के बीच बोले सांसद पप्पू यादव
'नए अंग्रेजों से जंग', CJP प्रदर्शन के बीच बोले सांसद पप्पू यादव
क्रिकेट
T20I के इतिहास में सिर्फ दूसरी बार हुआ ऐसा, भारत-वेस्टइंडीज ने मिलकर रचा इतिहास
T20I के इतिहास में सिर्फ दूसरी बार हुआ ऐसा, भारत-वेस्टइंडीज ने मिलकर रचा इतिहास
इंडिया
CJP के दिल्ली प्रोटेस्ट में सोनम वांगचुक क्यों नहीं हो रहे शामिल, खुद बताया कारण
CJP के दिल्ली प्रोटेस्ट में सोनम वांगचुक क्यों नहीं हो रहे शामिल, खुद बताया कारण
ओटीटी
नानी ने The Paradise के ओटीटी वर्जन में किए बदलाव, अनसीन फुटेज हो सकती है शामिल
'द पैराडाइज' के ओटीटी वर्जन में हुए बदलाव, अनसीन फुटेज हो सकती है शामिल
इंडिया
शारजाह में तेल टैंकर पर ड्रोन अटैक, जहाज पर 22 भारतीय थे सवार, मंत्रालय ने क्या बताया?
शारजाह में तेल टैंकर पर ड्रोन अटैक, जहाज पर 22 भारतीय थे सवार, मंत्रालय ने क्या बताया?
ट्रेंडिंग
बॉस हो तो ऐसा... ठंड में कांपते कर्मचारी को गिफ्ट कर दी BMW, मामला वायरल
बॉस हो तो ऐसा... ठंड में कांपते कर्मचारी को गिफ्ट कर दी BMW, मामला वायरल
बाइक
Office जाने के लिए कौन-सा वाहन सही, Scooter-Bike या EV?
Office जाने के लिए कौन-सा वाहन सही, Scooter-Bike या EV?
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget