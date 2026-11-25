अविनाश मिश्रा और ईशा सिंह की राहें अब अलग हो गई हैं. कपल का ब्रेकअप हो चुका है. अविनाश पर ईशा को धोखा देने के आरोप लगे हैं. अपने 'बेवफा निकली है तू' डीजे गिग को लेकर सोशल मीडिया पर हुई आलोचना के बाद उन्होंने एक वीडियो शेयर कर माफी मांगी थी. अब 'बिग बॉस 18' में नजर आ चुकीं कावेरी प्रियम ने एक इंटरव्यू में अविनाश के इस वीडियो पर अपनी नाराजगी जाहिर की है.

जूम को दिए इंटरव्यू में एक्ट्रेस कावेरी प्रियम ने अविनाश के माफी वाले वीडियो पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि कुछ लोग अपनी गलतियों से सीखने के बजाय तब माफी मांगते हैं, जब उन्हें अपने किए का जवाब देना पड़ता है.

अविनाश के माफी वाले वीडियो पर क्या बोलीं कावेरी?

कावेरी ने कहा, 'जब मैंने अविनाश का माफी वाला वीडियो देखा, तो मुझे पुरानी बातें याद आ गईं. उनकी माफी सुनकर ऐसा लगा जैसे मैंने पहले भी कुछ ऐसा ही सुना है. मुझे लगा कि क्या कुछ लोग सच में अपनी गलतियों के बारे में सोचते हैं या फिर तब माफी मांगते हैं, जब उन्हें अपने कामों के नतीजे भुगतने पड़ते हैं. जैसा कि कहा जाता है, एक बार धोखा देने वाला हमेशा धोखा देता है, जब तक कि वह सच में खुद को बदलना न चाहे.'

उन्होंने आगे कहा, 'मेरा मानना है कि किसी की भावनाओं के साथ खेलना कभी सही नहीं हो सकता. अगर आप किसी रिश्ते को लेकर पक्के नहीं हैं या उसमें नहीं रहना चाहते, तो सामने वाले को साफ-साफ बता दीजिए. किसी को झूठी उम्मीद मत दीजिए और उसकी जानकारी के बिना किसी दूसरे रिश्ते के बारे में मत सोचिए.'

'माफी जिम्मेदारी से बचने का तरीका नहीं हो सकती'

कावेरी ने कहा, 'माफी मांगना अपनी जिम्मेदारी से बचने का आसान तरीका नहीं बन सकता, खासकर तब जब बार-बार वही चीज दोहराई जा रही हो. आप जो फैसले लेते हैं, वो आपके अपने होते हैं, लेकिन उनसे किसी दूसरे इंसान को जो तकलीफ होती है, वो भी सच है.'

उन्होंने आगे कहा, 'मेरा रिएक्शन सिर्फ इसलिए था क्योंकि मुझे एक ऐसा पैटर्न नजर आया, जो पहले भी देखा हुआ लगा. मैं सच में चाहती हूं कि लोग अपने कामों की जिम्मेदारी लेना सीखें, क्योंकि किसी को भी इस तरह धोखा मिलने और तकलीफ से गुजरने की जरूरत नहीं है. किसी भी रिश्ते में ईमानदारी और वफादारी सबसे जरूरी चीजें हैं.'

इससे पहले भी कावेरी ने अविनाश और ईशा के रिश्ते को लेकर अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक क्रिप्टिक नोट शेयर किया था. उन्होंने लिखा था, 'कुछ एक्टर्स कैमरे से ज्यादा अच्छी एक्टिंग असल जिंदगी में करते हैं... कुछ भी हो जाए, नहीं सुधरेंगे.'

'बिग बॉस 18' में हुई थी मुलाकात

अविनाश मिश्रा और ईशा सिंह की मुलाकात 'बिग बॉस 18' के घर में हुई थी. शो के दौरान दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं और उनके प्यार की चर्चा होने लगी. हालांकि, दोनों ने काफी समय तक अपने रिश्ते पर खुलकर कुछ नहीं कहा. हाल ही में दोनों रियलिटी शो 'पति पत्नी और पंगा 2' में एक कपल के तौर पर नजर आए. वहीं, 'खतरों के खिलाड़ी 15' की सक्सेस पार्टी में भी अविनाश ने अपने प्यार का इजहार किया था.

कैसे शुरू हुई अविनाश और ईशा के ब्रेकअप की चर्चा?

अविनाश मिश्रा और ईशा सिंह के ब्रेकअप की चर्चा तब शुरू हुई, जब ईशा ने इंस्टाग्राम पर अविनाश को अनफॉलो कर दिया और उनके साथ की तस्वीरें भी हटा दीं. इसके कुछ समय बाद अविनाश का एक डीजे गिग के दौरान 'बेवफा निकली है तू' गाना बजाते हुए वीडियो वायरल हो गया, जिसके बाद विवाद और बढ़ गया.

इसी बीच ईशा की मां का एक कथित वॉइस नोट सामने आया, जिसमें अविनाश पर धोखा देने का आरोप लगाया गया था. इसके बाद ईशा के भाई रुद्राक्ष सिंह चौहान ने भी सोशल मीडिया पर कुछ व्हाट्सऐप चैट के स्क्रीनशॉट शेयर किए, जिनमें अविनाश ईशा के भाई से माफी मांगते नजर आए.

अविनाश ने ईशा से मांगी माफी

वहीं, ईशा ने बिना किसी का नाम लिए इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक पोस्ट शेयर की, जिसमें उन्होंने किसी पर भरोसा करने की गलती और दिल टूटने की बात कही. मामला बढ़ने और दोनों परिवारों को धमकियां मिलने के बाद अविनाश ने भी इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर कर ब्रेकअप की पुष्टि की.

उन्होंने माना कि रिश्ता टूटने की वजह वो खुद हैं और अपनी गलतियों के लिए ईशा से माफी मांगी. साथ ही उन्होंने लोगों से अपील की कि इस मामले में उनके और ईशा के परिवार और दोस्तों को न घसीटें और किसी को धमकियां न दें.