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'मुसाफिर कैफे' की 'प्रीति' ने ब्लैक साड़ी में ढाया कहर, महिमा मकवाना के कातिलाना पोज उड़ा देंगे होश
'मुसाफिर कैफे' की प्रीति यानी एक्ट्रेस महिमा मकवाना ने हाल ही में ब्लैक साड़ी में अपनी कुछ दिलकश तस्वीरें शेयर की हैं, जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही हैं.
सीरीज 'मुसाफिर कैफे' में प्रीति का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस महिमा मकवाना एक बार फिर चर्चा में हैं. हाल ही में उन्होंने ब्लैक साड़ी में अपनी कुछ खूबसूरत तस्वीरें शेयर की हैं. इन तस्वीरों में एक्ट्रेस अपने स्टाइलिश अंदाज और कातिलाना पोज से फैंस का ध्यान खींच रही हैं.
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Published at : 18 Nov 2026 02:57 PM (IST)
Tags :Mahima Makwana
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