अमिताभ बच्चन सदी के महानायक हैं. उन्होंने अपने करियर में कई शानदार रोल प्ले किये और तमाम ब्लॉकबस्टर फिल्में दीं. अमिताभ को 'एंग्री यंग मैन' भी कहा जाता था. वहीं बिग बी अक्सर अपनी ऑन-स्क्रीन और ऑफ-स्क्रीन ज़िंदगी के किस्से शेयर करते रहते हैं. हाल ही में, उन्होंने 'गंगा की सौगंध' के सेट से एक बीटीएस किस्सा सुनाया जिसमें उन्होंने बताया कि जब उन्हें घोड़े की सवारी करने के लिए कहा गया तो वे डर गए थे.

'गंगा की सौगंध' में घोड़े की सवारी करने से डर गए थे बिग बी

अमिताभ बच्चन इन दिनों छोटे पर्दे पर क्विज़ शो 'कौन बनेगा करोड़ पति' के सीजन 17 को होस्ट कर रहे हैं. बुधवार को इसका एक प्रोमो शेयर किया गया, जिसमें बिग बी अपनी 1978 की फिल्म 'गंगा की सौगंध' का एक किस्सा सुनाते हुए नजर आए. 'कल्कि' स्टार ने बताया कि शूटिंग के दौरान जब उन्हें घोड़े पर सवार होकर गंगा नदी पार करने को कहा गया तो वह डर गए थे. घबराहट में उन्होंने गंगा आरती गाना शुरू कर दिया और घोड़े को लात मार दी.

बिग बी ने कहा, "ऋषिकेश में एक सीन शूट किया गया था. हमारे निर्देशक ने कहा, 'तुम घोड़े पर बैठोगे और उस पुल पर सवारी करोगे और, मैंने वहां नीचे गंगा नदी देखी और तुरंत नदी की आरती गाने लगा. गाते-गाते मैंने घोड़े को लात मार दी, वह दौड़कर पुल पार कर गया और मैं बच गया."

स्कूल में 'मुर्गी के बच्चे' जैसे कपड़े पहने थे

यह पहली बार नहीं है जब अमिताभ बच्चन ने अपनी ज़िंदगी की डायरी का कोई पन्ना शेयर किया हो. इसी गेम शो के एक एपिसोड के दौरान, जब एक प्रतियोगी ने बिग बी को बताया कि उसे एक स्कूल फंक्शन में पंडित की तरह तैयार होने के लिए कहा गया था, तो अमिताभ बच्चन ने अपने बचपन का एक किस्सा सुनाया जिसने सभी को हंसा दिया.

अभिनेता ने खुलासा किया, "जब मैं नर्सरी में था, मुझे मुर्गी का बच्चा बनाया गया था. मुझे पंख वगैरह पहनाकर तैयार किया गया था..." ये सुनकर सब हंस पड़े थे.

अमिताभ बच्चन वर्क फ्रंट

बिग बी के वर्क फ्रंट की बात करें को सुपरस्टार को आखिरी बार रजनीकांत स्टारर 'वेट्टाइयां' में देखा गया था. इस फिल्म को मिला-जुला रिस्पॉन्स मिला था. अब अमिताभ बच्चन 'कल्कि 2' में नज़र आएंगे. मिड-डे की एक रिपोर्ट के अनुसार, अभिनेता अश्वत्थामा की भूमिका फिर से निभाएंगे और उम्मीद है कि उन्हें इस बार ज़्यादा स्क्रीन टाइम मिलेगा.