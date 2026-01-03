KBC 17: इस दिन आएगा शो का आखिरी एपिसोड, अमिताभ बच्चन की आंखें हुईं नम
KBC 17: 'कौन बनेगा करोड़पति सीजन 17' का आखिरी एपिसोड शूट हो चुका है और नए प्रोमो में अमिताभ बच्चन इमोशनल होते नजर आ रहे हैं, इस दौरान उन्होंने दिल की बात कही और उनके साथ दर्शक भी भावुक हो गए.
टीवी का पॉपुलर रिएलिटी शो कौन बनेगा करोड़पति का 17वां सीजन अब खत्म होने वाला है. सीजन 17 का आखिरी एपिसोड 3 जनवरी यानी आज को, रात 9 बजे प्रसारित किया जाएगा. इस एपिसोड के साथ ही इस सीजन का समापन भी हो जाएगा. वहीं फिनाले से पहले जारी किए गए प्रोमो में अमिताभ बच्चन इमोशनल होते नजर आ रहे हैं. इस सीजन को विदा करते हुए बिग बी ने दर्शकों से अपने दिल की बात की और साथ ही एक यादगार परफॉर्मेंस भी दी. वहीं इस एपिसोड में कीकू शारदा भी आते हैं जो अपनी कॉमेडी से सबको हंसाते हैं.
अमिताभ बच्चन की आंखें हुईं नम
सोनी टीवी के इंस्टाग्राम हैंडल पर शेयर किए गए एक वीडियो में, अमिताभ बच्चन आखिरी एपिसोड के दौरान दर्शकों से बात करते हुए हॉट सीट पर बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं. भावुक होकर उन्होंने दर्शकों का आभार भी जताया, जिन्होंने इस क्विज शो के साथ उनके लंबे जुड़ाव के दौरान उनका साथ दिया. अमिताभ ने कहा, 'कभी-कभी हम कुछ मोमेंट ऐसे जीते हैं और उसमें इतना खो जाते हैं जब वो फाइनल प्वाइंट तक पहुंच जाते हैं. ऐसा लगता है जैसे कल ही सब हुआ है. इस इमोशन के साथ में गेम के लास्ट दिन की शुरुआत करता हूं. अपनी लाइफ के वन थर्ड हिस्से को मैंने इस शो में दिया है.'
बिग बी ने आगे कहा, 'जब भी मैंने कहा कि मैं आ रहा हूं तो इस शो ने खुले दिल से मुझे वेलकम किया है. जब मैं हंसता हूं, आप हंसे हो मेरे साथ. जब मेरी आंखों में आंसू आए तो आपके भी आंसू निकलते हैं. आप लोग मेरी जर्नी का हिस्सा रहे हैं शुरू से अंत तक. मैं इतना ही आप सबसे कहता हूं. आप यहां हैं तो गेम हैं और ये गेम इसलिए है क्योंकि हम हैं. थैंक्यू सो मच.'
View this post on Instagram
इस स्पीच के अलावा बिग बी ने एक म्यूजिकल परफॉमेंस भी दी बिग बी लगातार 30 मिनट तक गाना नाते हैं. यह रंग कलमे, होली खेले रघुना बलत मुसाफिर मेरे अंगने में काम किया है. मेकलों के मुत्तबिक बिग बी ने 30 मिनट लगातार नाकर इतिहासा रचा है.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL