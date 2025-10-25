हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
'केबीसी 17' में बिग बी संग की थी बदतमीजी, अब बच्चे ने माफी मांगते हुए अपने रूखे बर्ताव की बताई वजह

'केबीसी 17' में बिग बी संग की थी बदतमीजी, अब बच्चे ने माफी मांगते हुए अपने रूखे बर्ताव की बताई वजह

'कौन बनेगा करोड़पति 17' में अमिताभ बच्चन संग रूड बिहेव कर सुर्खियां बटोरने वाले इशित भट्ट पिछले काफी वक्त से ट्रोल किए जा रहे हैं. अब उन्होंने सफाई देते हुए अपने बर्ताव के लिए माफी मांगी है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 25 Oct 2025 02:45 PM (IST)
Preferred Sources

अमिताभ बच्चन के शो 'कौन बनेगा करोड़पति 17' में अपने बर्ताव की वजह से सुर्खियां बटोर रहे इशित भट्ट के नाम से लिखी गई एक पोस्ट सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है. इस पोस्ट में बयान जारी करते हुए माफी मांगी गई है. हॉट सीट पर बैठने के बाद इशित भट्ट ने बड़े रूखे और बदतमीजी भरे लहजे के साथ अमिताभ बच्चन से बात की थी.

ऐसे में इशित भट्ट को ओवर स्मार्टनेस दिखाने और अमिताभ बच्चन संग बदतमीजी करने के लिए काफी ट्रोल किया गया. इशित के पोस्ट में लिखा है,'सभी को नमस्कार, मैं कौन बनेगा करोड़पति में अपने व्यवहार के लिए तहे दिल से माफी मांगना चाहता हूं.मुझे पता है कि मेरे बोलने के तरीके से कई लोगों को ठेस पहुंची, निराशा हुई या उनका अपमान हुआ और इसका बहुत अफसोस है.'

बदतमीजी का नहीं था इरादा

इशित भट्ट ने अपने पोस्ट में बर्ताव की वजह भी बताई है और लिखा कि वो अमिताभ बच्चन का बहुत सम्मान करते हैं और जो कुछ हुआ वो उनके लिए बड़ा सबक था.पोस्ट में आगे लिखा,'मैं उस पल बहुत ज्यादा घबरा गया और मेरा रवैया बिल्कुल गलत था. मेरा इरादा बदतमीजी करने का नहीं था. मैं अमिताभ बच्चन सर और पूरी केबीसी की टीम का दिल से सम्मान करता हूं.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by ABP News (@abpnewstv)

 

उन्होंने पोस्ट में आगे लिखा कि मैंने एक बहुत बड़ा सबक सीखा है कि कैसे शब्द और बर्ताव हमारी पहचान को दिखाते हैं, खासकर इतने बड़े मंच पर.'मैं वादा करता हूं कि भविष्य में और भी विनम्र, तमीज से और सोच समझकर अपनी बात कहूंगा. उन सभी लोगों का शुक्रिया जिन्होंने अब भी मेरा साथ दिया और मुझे इस गलती से सीखने का मौका दिया.

ये भी पढ़ें:-Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi: नशे में बहकेगा मिहिर, तुलसी के पीठ पीछे नॉयना संग बिताएगा रात? शो में आएंगे कई बड़े ट्विस्ट

 

Published at : 25 Oct 2025 02:44 PM (IST)
Tags :
Amitabh Bachchan Kaun Banega Crorepati 17
और पढ़ें
