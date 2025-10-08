10 अक्टूबर को पूरे देश में करवा चौथ का त्योहार मनाया जाएगा. इस दिन सुहागन महिलाएं अपने पति के लंबी उम्र के लिए पूजा करती हैं और व्रत रखती हैं. आम जनता के साथ टीवी की हसीनाएं भी ये त्यौहार मनाने वाली हैं. करवा चौथ के पहले श्रद्धा आर्या समेत कई एक्ट्रेसेस ने अपने पति के नाम मेहंदी लगाई और इस फंक्शन में काफी एंजॉय किया.

टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस श्रद्धा आर्या भी अपने पति के लंबे उम्र की कामना करते हुए करवा चौथ का व्रत रखने वाली हैं. लेकिन 10 अक्टूबर को इस त्योहार के पहले हसीना ने अपने हाथों में आपके हसबैंड के नाम की मेहंदी रचाई. सोशल मीडिया पर अभिनेत्री का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो अपने दोस्तों के साथ मेंहदी फ्लॉन्ट करती नजर आ रही हैं.

देसी लुक में प्यारी लगी श्रद्धा

येलो स्लीव्लेस सूट में अदाकारा का ये पारंपरिक अंदाज वाकई बेहद अच्छा लग रहा है. इसमें आप देख सकते हैं कि एक्ट्रेस ने अपनी सहेलियों के साथ वायरल सॉन्ग 'ठुमक ठुमक' गाते हुए ये वीडियो बनाया है. सभी सहेलियां आपस में काफी एंजॉय कर रही हैं. करवा चौथ के पहले मेंहदी फंक्शन एंजॉय करते हुए क्लाउडिया सिएसला की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर लाइमलाइट अपने नाम कर रही हैं.

View this post on Instagram A post shared by Saas Bahu Aur Saazish (@sbsabpnews)



करवा रंग में रंगीं जर्मन एक्ट्रेस क्लाउडिया सिएसला

करवा चौथ के पहले जर्मन एक्ट्रेस और मॉडल क्लाउडिया सिएसला ने भी अपनी करीबी दोस्तों के साथ मेंहदी फंक्शन एंजॉय किया. इस मेंहदी फंक्शन में उनके साथ अंकिता लोखंडे, नेहा स्वामी और सृष्टि रोड़े को देखा गया. सभी हसीनाएं ट्रेडिशनल आउटफिट में कहर ढा रही हैं.

View this post on Instagram A post shared by Saas Bahu Aur Saazish (@sbsabpnews)

