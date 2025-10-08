हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनKarwa Chauth 2025: श्रद्धा आर्या ने हाथों पर रचाई पिया के नाम की मेहंदी, अंकिता-नेहा का भी दिखा खास अंदाज

Karwa Chauth 2025: श्रद्धा आर्या ने हाथों पर रचाई पिया के नाम की मेहंदी, अंकिता-नेहा का भी दिखा खास अंदाज

Karwa Chauth 2025: करवा चौथ का त्योहार देशभर में 10 अक्टूबर को मनाया जाएगा. इसके पहले टीवी की ये एक्ट्रेसेस आज मेंहदी फंक्शन में नजर आईं. हसीनाओं ने अपने हाथों पर पति के नाम की मेहंदी रचाई.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 08 Oct 2025 11:13 PM (IST)
Preferred Sources

10 अक्टूबर को पूरे देश में करवा चौथ का त्योहार मनाया जाएगा. इस दिन सुहागन महिलाएं अपने पति के लंबी उम्र के लिए पूजा करती हैं और व्रत रखती हैं. आम जनता के साथ टीवी की हसीनाएं भी ये त्यौहार मनाने वाली हैं. करवा चौथ के पहले श्रद्धा आर्या समेत कई एक्ट्रेसेस ने अपने पति के नाम मेहंदी लगाई और इस फंक्शन में काफी एंजॉय किया.

टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस श्रद्धा आर्या भी अपने पति के लंबे उम्र की कामना करते हुए करवा चौथ का व्रत रखने वाली हैं. लेकिन 10 अक्टूबर को इस त्योहार के पहले हसीना ने अपने हाथों में आपके हसबैंड के नाम की मेहंदी रचाई. सोशल मीडिया पर अभिनेत्री का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो अपने दोस्तों के साथ मेंहदी फ्लॉन्ट करती नजर आ रही हैं.

Karwa Chauth 2025: श्रद्धा आर्या ने हाथों पर रचाई पिया के नाम की मेहंदी, अंकिता-नेहा का भी दिखा खास अंदाज

देसी लुक में प्यारी लगी श्रद्धा
येलो स्लीव्लेस सूट में अदाकारा का ये पारंपरिक अंदाज वाकई बेहद अच्छा लग रहा है. इसमें आप देख सकते हैं कि एक्ट्रेस ने अपनी सहेलियों के साथ वायरल सॉन्ग 'ठुमक ठुमक' गाते हुए ये वीडियो बनाया है. सभी सहेलियां आपस में काफी एंजॉय कर रही हैं. करवा चौथ के पहले मेंहदी फंक्शन एंजॉय करते हुए क्लाउडिया सिएसला की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर लाइमलाइट अपने नाम कर रही हैं.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Saas Bahu Aur Saazish (@sbsabpnews)


करवा रंग में रंगीं जर्मन एक्ट्रेस क्लाउडिया सिएसला
करवा चौथ के पहले जर्मन एक्ट्रेस और मॉडल क्लाउडिया सिएसला ने भी अपनी करीबी दोस्तों के साथ मेंहदी फंक्शन एंजॉय किया. इस मेंहदी फंक्शन में उनके साथ अंकिता लोखंडे, नेहा स्वामी और सृष्टि रोड़े को देखा गया. सभी हसीनाएं ट्रेडिशनल आउटफिट में कहर ढा रही हैं.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Saas Bahu Aur Saazish (@sbsabpnews)

करवा चौथ के पहले मेंहदी फंक्शन एंजॉय करते हुए क्लाउडिया सिएसला की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर लाइमलाइट अपने नाम कर रही हैं.

और पढ़ें
Published at : 08 Oct 2025 11:11 PM (IST)
Tags :
Shraddha Arya Claudia Ciesla Karwa Chauth 2025
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'कोई ब्लेम-गेम नहीं...', कफ सिरप से बच्चों की मौत पर केंद्र सरकार सख्त; कहा- तमिलनाडु ने नहीं लिया एक्शन
'कोई ब्लेम-गेम नहीं...', कफ सिरप से बच्चों की मौत पर केंद्र सरकार सख्त; कहा- तमिलनाडु ने नहीं लिया एक्शन
पंजाब
IPS वाई पूरन सुसाइड केस: IAS पत्नी ने दी शिकायत, DGP के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की
IPS वाई पूरन सुसाइड केस: IAS पत्नी ने दी शिकायत, DGP के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की
इंडिया
PM मोदी ने मुंबई मेट्रो की एक्वा लाइन का किया उद्घाटन, जानें स्टेशन, रूट और किराए के बारे में सबकुछ
PM मोदी ने मुंबई मेट्रो की एक्वा लाइन का किया उद्घाटन, जानें स्टेशन, रूट और किराए के बारे में सबकुछ
क्रिकेट
ODI खेलने पहली बार ऑस्ट्रेलिया जाएंगे 9 खिलाड़ी, लिस्ट में कप्तान गिल समेत कई बड़े खिलाड़ियों के नाम
ODI खेलने पहली बार ऑस्ट्रेलिया जाएंगे 9 खिलाड़ी, लिस्ट में कप्तान गिल समेत कई बड़े खिलाड़ियों के नाम
Advertisement

वीडियोज

Kaun Banega Mukhyamantri: NDA, महागठबंधन..सीट बंटवारे पर टेंशन
Raj Kundra Fraud Case: कोर्ट ने कहा- पहले 60 करोड़ रुपये दो, अगली सुनवाई 14 अक्टूबर को
Sandeep Chaudhary: Chirag Paswan को मिलेंगी कमजोर सीटें...Nitish Kumar ले रहे हैं बदला? Bihar
Sandeep Chaudhary: Congress को कम सीटें, RJD पर संतुलन बनाने का दबाव! Bihar Election 2025
Sandeep Chaudhary: NDA में Seat Sharing पर मचा है बवाल, JDU को होगा नुकसान! Bihar Election 2025
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'कोई ब्लेम-गेम नहीं...', कफ सिरप से बच्चों की मौत पर केंद्र सरकार सख्त; कहा- तमिलनाडु ने नहीं लिया एक्शन
'कोई ब्लेम-गेम नहीं...', कफ सिरप से बच्चों की मौत पर केंद्र सरकार सख्त; कहा- तमिलनाडु ने नहीं लिया एक्शन
पंजाब
IPS वाई पूरन सुसाइड केस: IAS पत्नी ने दी शिकायत, DGP के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की
IPS वाई पूरन सुसाइड केस: IAS पत्नी ने दी शिकायत, DGP के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की
इंडिया
PM मोदी ने मुंबई मेट्रो की एक्वा लाइन का किया उद्घाटन, जानें स्टेशन, रूट और किराए के बारे में सबकुछ
PM मोदी ने मुंबई मेट्रो की एक्वा लाइन का किया उद्घाटन, जानें स्टेशन, रूट और किराए के बारे में सबकुछ
क्रिकेट
ODI खेलने पहली बार ऑस्ट्रेलिया जाएंगे 9 खिलाड़ी, लिस्ट में कप्तान गिल समेत कई बड़े खिलाड़ियों के नाम
ODI खेलने पहली बार ऑस्ट्रेलिया जाएंगे 9 खिलाड़ी, लिस्ट में कप्तान गिल समेत कई बड़े खिलाड़ियों के नाम
बॉलीवुड
Films Releasing In January 2026: जनवरी 2026 में बॉक्स ऑफिस पर बड़ा धमाका! 'बॉर्डर 2' सहित ये 5 बड़ी फिल्में होंगी रिलीज
जनवरी 2026 में बॉक्स ऑफिस पर बड़ा धमाका! 'बॉर्डर 2' सहित ये 5 फिल्में होंगी रिलीज
हेल्थ
ये 5 लक्षण दिखें तो समझ जाएं आपको है एंजियोप्लास्टी कराने की जरूरत, तुरंत भागें डॉक्टर के पास
ये 5 लक्षण दिखें तो समझ जाएं आपको है एंजियोप्लास्टी कराने की जरूरत, तुरंत भागें डॉक्टर के पास
हेल्थ
कफ सिरप से अब तक कितने बच्चों ने गंवाई जान, जानें कितने राज्यों में इसका खौफ?
कफ सिरप से अब तक कितने बच्चों ने गंवाई जान, जानें कितने राज्यों में इसका खौफ?
यूटिलिटी
क्या होती है जीरो एफआईआर, नॉर्मल एफआईआर से क्यों है अलग- जानिए ZERO FIR का कॉन्सेप्ट
क्या होती है जीरो एफआईआर, नॉर्मल एफआईआर से क्यों है अलग- जानिए ZERO FIR का कॉन्सेप्ट
ENT LIVE
Odum Kuthira Chadum Kuthira Review: फहद फासिल और मलयालम सिनेमा की सबसे खराब फिल्म।
Odum Kuthira Chadum Kuthira Review: फहद फासिल और मलयालम सिनेमा की सबसे खराब फिल्म।
ENT LIVE
Nikka Zaildar 4 Review: एमी विर्क और सोनम बाजवा की शानदार अदाएं, हंसी का फुल डोज जादूगर
Nikka Zaildar 4 Review: एमी विर्क और सोनम बाजवा की शानदार अदाएं, हंसी का फुल डोज जादूगर
ENT LIVE
पवन सिंह फिर विवादों में, अहाना कुमरा ने दावा किया कि उनके फैन्स उन्हें धमका रहे हैं
पवन सिंह फिर विवादों में, अहाना कुमरा ने दावा किया कि उनके फैन्स उन्हें धमका रहे हैं
ENT LIVE
Hina Khan's journey:: संघर्ष से ताकत तक
Hina Khan's journey:: संघर्ष से ताकत तक
Paisa LIVE
IPO Alert: LG Electronics India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band|
IPO Alert: LG Electronics India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band|
Embed widget