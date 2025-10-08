हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजन'साथ निभाना साथिया' की राशि की 10 खूबसूरत तस्वीरें, जानें अब कहां हैं रूचा हसबनिस

Rucha Hasabnis Photos: 'साथ निभाना साथिया' में रूचा हसबनिस के किरदार को बहुत पसंद किया गया. सभी ने एक्ट्रेस को राशि के रोल में बहुत प्यार दिया. लेकिन वो अचानक पर्दे से गायब हो गईं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 08 Oct 2025 07:12 PM (IST)
स्टार प्लस के पॉपुलर सीरियल 'साथ निभाना साथिया' में रूचा हसबनिस ने अपने कैरेक्टर से घर–घर अपनी पहचान बनाई थी. शो में राशि के किरदार को बहुत पसंद भी किया गया था. अब 15 साल बाद उनकी खूबसूरती में और भी इजाफा हो गया है.

रूचा हसबनिस ने 'साथ निभाना साथिया' में राशि बनकर खूब नाम कमाया. लेकिन इसके बाद रूचा किसी और सीरियल में नजर नहीं आईं.
भले ही उन्होंने टीवी इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया हो, लेकिन सोशल मीडिया पर पूर्व अदाकारा बहुत एक्टिव रहती हैं. अक्सर ही उन्हें पति और बच्चों संग ट्रिप पर जाते देखा जाता है. इसकी झलकियां वो फैंस संग शेयर करते रहती हैं.
हसीना के फोटोज और वीडियोज को भी बहुत पसंद किया जाता है. फोटोज शेयर करने के महज कुछ ही घंटों में वो वायरल हो जाते हैं और राशि उर्फ रूचा हसबनिस का फैशन स्टाइल स्टेटमेंट बन जाता है.
अपने हर एक आउटफिट में रूचा कहर ढाती हैं. उनकी हर एक फोटो पर सैकड़ों लाइक्स और कॉमेंट्स देखने को मिलते हैं. इन 15 सालों में उनका लुक जरा सा बदला तो है लेकिन उनकी खूबसूरत में काफी इजाफा हुआ है.
अक्सर ही वो अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक से बढ़कर तस्वीरें शेयर करती हैं. कभी ट्रिप की तो कभी फैमिली संग एंजॉय करते हुए हसीना की इन पिक्चर्स को फैंस बहुत पसंद करते हैं. हर बार ही यूजर्स उनकी खूबसूरती पर अपना दिल हार बैठते हैं.
सीरियल 'साथ निभाना साथिया' में रूचा हसबनिस का ग्रे शेड किरदार था जिसने शो की लीड गोपी के नाक में दम कर दिया था. इस सीरियल ने रूचा के पॉपुलैरिटी मेक बहुत इजाफा किया और उन्हें अलग मुकाम दिलाया.
इसके अलावा भी उन्होंने कई मराठी शोज में काम किया और अपने एक्टिंग का लोहा मनवाया है. रूचा ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत 2009 में मराठी नाटक चार चौघी से की जिसमें उन्हें देविका नाम के कैरेक्टर का रोल प्ले करते देखा गया.
वो कई रियलिटी शोज का भी हिस्सा रहीं. उन्हें कॉमेडी सर्कस के तानसेन, बतौर गेस्ट नच बलिए सीजन 6, इंडियन गेम शो जा, बॉक्स क्रिकेट लीग जैसे शोज में देखा गया.
2015 में हसीना ने राहुल जगदाले संग सात फेरे लिए और इसके बाद उन्होंने शोबिज इंडस्ट्री को गुडबाय कह दिया. अब वो दो बच्चों की मां बन गई हैं और अपनी मैरिड लाइफ को बहुत एंजॉय करती हैं.
लेकिन सोशल मीडिया पर रूचा हसबनिस बहुत एक्टिव रहती हैं और फैंस संग अपने स्पेशल मोमेंट शेयर करती हैं. इंस्टाग्राम पर उन्हें 1 मिलियन लोग फॉलो करते हैं और सभी उनकी खूबसूरती के दीवाने हैं
Published at : 08 Oct 2025 07:12 PM (IST)
Embed widget