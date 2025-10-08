'साथ निभाना साथिया' की राशि की 10 खूबसूरत तस्वीरें, जानें अब कहां हैं रूचा हसबनिस

अक्सर ही वो अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक से बढ़कर तस्वीरें शेयर करती हैं. कभी ट्रिप की तो कभी फैमिली संग एंजॉय करते हुए हसीना की इन पिक्चर्स को फैंस बहुत पसंद करते हैं. हर बार ही यूजर्स उनकी खूबसूरती पर अपना दिल हार बैठते हैं.