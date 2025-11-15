बिग बॉस के हर सीजन में एक ने एक जोड़ी ऐसी देखने को मिलती ही है जिनका घर से अफेयर शुरू होता है. कुछ बाहर आकर अलग हो जाते हैं तो कुछ का रिश्ता लंबा चलता है. मगर एक ऐसी जोड़ी है जिनका रिश्ता अभी भी कायम है. वो हैं करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश. करण और तेजस्वी साल 2021 से साथ में हैं और फैंस इस कपल की शादी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक ये कपल साल 2026 में शादी के बंधन में बंध सकता है.

तेजस्वी प्रकाश ने एक इंटरव्यू में बताया है कि वो अगले साल शादी के बंधन में बंध सकते हैं. तेजस्वी ने बताया कि बिग बॉस से बाहर आने के बाद से ही करण साल 2022 में उनसे शादी करना चाहते थे मगर एक्ट्रेस की मां ने मना कर दिया था.

मां ने शादी से कर दिया था इनकार

तेजस्वी ने भारती सिंह के पॉडकास्ट में शादी के बारे में बात की. उन्होंने कहा- 'मां ने कहा था कि दोनों को शादी के बंधन में बंधने से पहले कुछ समय साथ में रहना चाहिए. इस वजह से ही दोनों ने अभी तक शादी नहीं की है. मगर साल 2026 में शादी कर सकते हैं.'

2022 में ही शादी करना चाहते थे करण

तेजस्वी ने कहा- शुरुआत में मुझे लगता था कि करण मुझे सीरियसली पसंद नहीं करता है. उसे सिर्फ मुझपर क्रश है. मगर करण ने मुझे 2022 में ही कह दिया था कि चलो शादी करते हैं. फिर मेरी मम्मी ने कहा कि तुम दोनों को साथ में कुछ टाइम स्पेंड करना चाहिए. मैं ये नहीं कर रही हूं तुम दोनों को लेकर मेरे मन में डाउटलहै. मगर मुझे मेरी बेटी का भी पता है. इसलिए कह रही हूं कि तुम दोनों एक-दूसरे के साथ समय बिताने की जरुरत है.

हम सोच रहे हैं कि साल 2026 में शादी कर लें. सब बोल भी रहे हैं मगर ऐसी बातें तो हम कर रहे हैं. बाकी देखते हैं क्या होता है.

