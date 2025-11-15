शुक्रवार,14 नवंबर को सिनेमाघरों में दुलकर सलमान की मच अवेटेड तमिल-तेलुगु फिल्म ‘कांथा’ रिलीज़ हुई थी. प्रीमियर से पहले ही, इस फिल्म ने ऑनलाइन काफी चर्चा बटोरी ली थी. इसी के साथ रिलीज के पहले दिन इसे दर्शकों से जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला है. दिलचस्प बात ये है कि बॉलीवुड फिल्म ‘दे दे प्यार दे 2’ से क्लैश के बावजूद इसने अच्छी शुरुआत की है. चलिए यहां जानते हैं ‘कांथा’ ने ओपनिंग डे पर कितना कलेक्शन किया है?

‘कांथा’ ने पहले दिन कितनी की कमाई?

‘कांथा’ के प्रीव्यू को काफी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला था. वहीं सिनेमाघरों में रिलीज होने के बाद फिल्म ने दर्शकों का दिल छू लिया और इसकी स्टार कास्ट की दमदार परफॉर्मेंस से लेकर डायरेक्शन, प्लॉट सहित इसकी राइटिंग की काफी तारीफ हो रही है. ‘कांथा’ में दुलकर ने लीड रोल प्ले किया है और उन्होंने इसमें अपने करियर की सबसे मुश्किल भूमिकाओं में से एक निभाई है. फिल्म में दुलकर ने दिवंगत तमिल उस्ताद एमके त्यागराज भागवतार का किरदार प्ले किया हैं. फिल्म को पहले दिन देखने वाले लोगों ने सोशल मीडिया पर इसकी जमकर तारीफ की है इसी के साथ इसकी ओपनिंग अच्छी रही है. ‘कांथा’ के पहले दिन के कलेक्शन की बात करें तो

सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक ‘कांथा’ ने रिलीज के पहले दिन सिनेमाघरों में 4 करोड़ रुपये से शुरुआत की है.

हालांकि ये शुरुआती आंकड़ें हैं ऑफिशियल डाटा आने के बाद इनमें थोड़ा बहुत बदलाव भी हो सकता है.

हिट होने के लिए 'कांथा' को कितनी कमाई करनी होगी?

फिल्म की लागत 35-40 करोड़ रुपये बताई जा रही है. ऐसे में 'कांथा' को सेफ जोन में एंट्री करने और असफल होने से बचने के लिए भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 35-40 करोड़ का नेट कलेक्शन करना होगा. हालांकि हिट का टैग हासिल करने के लिए इसे अपनी लागत से दुगनी कमाई करनी होगी. कोईमोई के मानकों के अनुसार, कोई भी फिल्म 100% रिटर्न हासिल करने के बाद ही हिट मानी जाती है. 100% रिटर्न हासिल करने के लिए, दुलकर सलमान अभिनीत इस फिल्म को भारत में 70-80 करोड़ की नेट कमाई करनी होगी जो बिल्कुल भी आसान काम नहीं है. अब देखने वाली बात होगी कि वीकेंड पर ये फिल्म कितना कारोबार कर पाती है.

‘कांथा’ के बारे में

सेल्वामणि सेल्वराज द्वारा निर्देशित इस ऐतिहासिक ड्रामा में दुलकर सलमान के अलावा भाग्यश्री बोरसे, समुथिरकानी और राणा दग्गुबाती ने भी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं. 1950 के दशक के मद्रास में सेट की गई इस फ़िल्म की कहानी फेमस तमिल फ़िल्म निर्माता अय्या और फ़िल्म स्टार टी. के. महादेवन के बीच तनावपूर्ण संबंधों पर बेस्ड है, जिनके करियर को शुरू करने में अय्या ने मदद की थी.