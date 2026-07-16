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हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनदिलीप जोशी को कैसे मिला 'जेठालाल' का किरदार? खुद सुनाई कहानी, बोले- 'मुझे चॉइस मिली थी'

दिलीप जोशी को कैसे मिला 'जेठालाल' का किरदार? खुद सुनाई कहानी, बोले- 'मुझे चॉइस मिली थी'

Dilip Joshi on Jethalal Role: एक्टर दिलीप जोशी यानी जेठालाल दर्शकों के दिलों पर राज करते हैं. हालांकि, ये किरदार उन्हें कैसे मिला, क्या आप ये जानते हैं? हाल ही में जेठालाल ने इस सफर की कहानी बताई है.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क |  Edited By: श्रेया शर्मा |  Updated at : 16 Jul 2026 05:26 PM (IST)
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टीवी का पॉपुलर शो 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' को अब 18 साल होने जा रहे है. साल 2008 से इस शो ने अब तक दर्शकों को बांधे रखा और आज भी इसकी पॉपुलैरिटी कम नहीं हुई हैं. शो में सभी किरदार फैंस के दिलों में अपनी छाप छोड़ चुके हैं. हालांकि, जेठालाल का किरदार एक अलग मजा देता है. उनकी कॉमिक टाइमिंग और एक्सप्रेशन फैंस को बहुत पसंद हैं. इसी बीच जेठालाल का किरदार निभाने वाले एक्टर दिलीप जोशी ने अपने किरदार को लेकर खुलकर बात की और बताया कि उन्हें ये रोल कैसे मिला?

दिलीप के सामने थी चॉइस 

मैशेबल इंडिया के साथ बातचीत में दिलीप जोशी ने कहा, 'मैंने कोई ऑडिशन नहीं दिया था, बल्कि असित भाई ने मुझे चॉइस दिया था कि तुम डिसाइड करो कि तुम्हें क्या करना है? चंपकलाल या जेठालाल? तारक मेहता पर बना कॉलम, जिसपर ये बनी है, वो हम बचपन से पढ़ते आए है, तो मुझे पता था कि ये क्या है. मैं चंपकलाल दिखूंगा नहीं, लगूंगा ही नहीं. जेठालाल का भी जो कॉलम था, उसमें वो बहुत दुबला-पतला आदमी, चार्ली मूछें थी और मैं थोड़ा सा गोलू-मोलू हूं. पर वो भी मैंने कहा कि जेठालाल के लिए कोशिश कर सकता हूं. तब उन्होंने कहा कि ठीक है, तब जेठालाल का किरदार मैंने किया.' 

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दिलीप का करियर 

बता दें कि दिलीप जोशी ने अपने करियर की शुरुआत 12 साल की उम्र में गुजराती थिएटर से की थी. कॉलेज के समय भी उन्हें 'इंडियन नेशनल थिएटर' से 3 बार बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिल चुका है. वहीं उन्होंने मुंबई के पृथ्वी थिएटर में काम किया, जहां उन्हें एक दिन का 50 रुपये मिलता था. इसके बाद उन्होंने 'मैंने प्यार किया', 'हम आपके हैं कौन...!', 'फिर भी दिल है हिंदुस्तानी', 'खिलाड़ी 420' और 'वन 2 का 4' जैसी फिल्मों में काम किया. वहीं वो 'कभी ये कभी वो', 'क्या बात है', 'हम सब एक हैं' और 'शुभ मंगल सावधान' जैसे टीवी शोज में नजर आ चुके हैं.

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Published at : 16 Jul 2026 05:26 PM (IST)
Tags :
Dilip Joshi Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah
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