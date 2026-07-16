INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनDisha Parmar Marriage Anniversary: दिशा परमार और राहुल वैद्य की शादी को हुए 5 साल, एनिवर्सरी पर एक्ट्रेस ने पति पर लुटाया प्यार

Disha Parmar Marriage Anniversary: दिशा परमार और राहुल वैद्य की शादी को हुए 5 साल, एनिवर्सरी पर एक्ट्रेस ने पति पर लुटाया प्यार

Disha Parmar Marriage Anniversary: 5वीं शादी की सालगिरह पर दिशा परमार और राहुल वैद्य ने एक-दूसरे पर प्यार लुटाया. दोनों ने सोशल मीडिया पर दिल छू लेने वाले पोस्ट शेयर किए.

Written By : आईएएनएस |  Edited By: अर्पित |  Updated at : 16 Jul 2026 05:28 PM (IST)
Preferred Sources

दिशा परमार और राहुल वैद्य की शादी को 5 साल पूरे हो गए हैं. इस खास मौके पर दोनों ने सोशल मीडिया पर एक-दूसरे के लिए प्यार भरे पोस्ट शेयर किए. आइए जानते हैं कैसे इस कपल ने अपनी वेडिंग एनिवर्सरी को और भी खास बना दिया.

दिशा ने शेयर कीं खास तस्वीरें

दिशा परमार ने इंस्टाग्राम पर कई खूबसूरत तस्वीरें शेयर कीं. इन तस्वीरों में राहुल के साथ उनके रोमांटिक पल, दिशा की प्रेग्नेंसी और बेटी नव्या की प्यारी झलक भी देखने को मिली.

तस्वीरों में दिखी खूबसूरत यादें

पहली तस्वीर में दिशा, राहुल के साथ प्यार से पोज देती नजर आईं. एक फोटो में दोनों मुस्कुराते हुए सेल्फी लेते दिखे. वहीं बाकी तस्वीरों में उनकी शादी के बाद के कई खास पल, प्रेग्नेंसी के दिन और बेटी नव्या के साथ बिताए खूबसूरत लम्हे शामिल थे.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Disha Parmar Vaidya (@dishaparmar)

ये भी पढे़ं: 'हैवानियत अब नहीं रुकेगी...' धांसू है अक्षय-सैफ की 'हैवान' का फर्स्ट लुक, जानें- कब रिलीज होगी ये फिल्म

दिशा ने तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा, 'शादी की 5वीं सालगिरह मुबारक हो राहुल. आपके साथ सपनों जैसी जिंदगी जी रही हूं. मेरे पति जैसा कोई नहीं है, वे सबसे बेहतरीन हैं.'

राहुल ने भी पत्नी पर लुटाया प्यार

गायक राहुल वैद्म ने भी पत्नि दिशा परमार के लिए एक खूबसूरत नोट इंस्टाग्राम पर शेयर किया. उन्होंने पत्नी संग यादगार तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा, 'तुम्हारे साथ शादी के 5 साल पूरे हुए. ये एक खूबसूरत सफर रहा है. आज भी जिंदगी के हर पड़ाव में तुम्हें ही चुनता हूं.'

दिशा परमार और राहुल वैद्य ने 16 जुलाई, 2021 को मुंबई में एक खूबसूरत समारोह में शादी की थी. इस कपल की लव स्टोरी तब चर्चा में आई जब सिंगर ने रियलिटी शो 'बिग बॉस 14' में हिस्सा लेने के दौरान दिशा को प्रपोज किया था.

ये भी पढे़ं: यूरोप की गर्मी में बिगड़ा आमना शरीफ का प्री-बर्थडे सेलिब्रेशन प्लान, कहा- 'शुरू के 2 दिनों में...'

बिग बॉस में किया था प्रपोज

राहुल ने दिशा को उनके 26वें जन्मदिन पर प्रपोज करने का फैसला किया था क्योंकि वे इस खास मौके पर उन्हें सरप्राइज देना चाहते थे. शो के एक एपिसोड में राहुल सफेद टी-शर्ट पहने दिखे जिस पर (मुझसे शादी करोगी?) लिखा था. इसी अंदाज में राहुल ने पूरी दुनिया के सामने अपने प्यार का इजहार किया था

और पढ़ें
Published at : 16 Jul 2026 05:28 PM (IST)
Tags :
Bigg Boss 14 Rahul Vaidya Disha Parmar
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेलीविजन
Disha Parmar Marriage Anniversary: दिशा परमार और राहुल वैद्य की शादी को हुए 5 साल, एनिवर्सरी पर एक्ट्रेस ने पति पर लुटाया प्यार
दिशा परमार और राहुल वैद्य की शादी को हुए 5 साल, एनिवर्सरी पर एक्ट्रेस ने पति पर लुटाया प्यार
टेलीविजन
दिलीप जोशी को कैसे मिला 'जेठालाल' का किरदार? खुद सुनाई कहानी, बोले- 'मुझे चॉइस मिली थी'
दिलीप जोशी को कैसे मिला 'जेठालाल' का किरदार? खुद सुनाई कहानी, बोले- 'मुझे चॉइस मिली थी'
टेलीविजन
एक साल तक शिवांगी जोशी को मिला था रिजेक्शन, सेट पर सीनियर उड़ाते थे मजाक
एक साल तक शिवांगी जोशी को मिला था रिजेक्शन, सेट पर सीनियर उड़ाते थे मजाक
टेलीविजन
अर्जुन बिजलानी और मौनी रॉय की लिंकअप की खबरें पढ़ भड़की एक्ट्रेस, बोलीं- बकवास बंद करो
अर्जुन बिजलानी और मौनी रॉय की लिंकअप की खबरें पढ़ भड़की एक्ट्रेस, बोलीं- बकवास बंद करो
Advertisement

वीडियोज

Shehnaaz Gill की 'Ishqnama' का ट्रेलर रिलीज़, Jai Randhhawa की दमदार परफॉर्मेंस ने लूटी महफिल
Shehnaaz Gill की Ishqnama का ट्रेलर दमदार, Jai Randhhawa की इंटेंसिटी ने जीता दिल
Mathew VanDyke और अब Jordan Brown! Indian borders के पास बड़ी साजिश? |ABPLIVE
रिपोर्ट्स: Deepika Padukone और Ranveer Singh के घर फिर आ सकती है खुशखबरी
Middle East: भारतीय नाविक की मौत पर भारतका बदला शुरू! हिलेगा मिडिल ईस्ट? |ABPLIVE
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
दुनिया में चीन का दबदबा, प्रभावशाली नेताओं में जिनपिंग पर बढ़ा भरोसा, आखिर क्यों पिछड़े डोनाल्ड ट्रंप?
दुनिया में चीन का दबदबा, प्रभावशाली नेताओं में जिनपिंग पर बढ़ा भरोसा, आखिर क्यों पिछड़े ट्रंप?
विश्व
Explained: क्या 7 महीनों में जाएगी बालेन शाह की सत्ता? कैसे नेपाली PM बनाने वाले Gen-Z खिलाफ हुए, जानें पूरा मामला
क्या 7 महीनों में जाएगी बालेन शाह की सत्ता? कैसे नेपाली PM बनाने वाले Gen-Z खिलाफ हुए?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सांसद-विधायकों की फौज संग सोनम वांगचुक से मिलने पहुंचीं डिंपल यादव, जंतर-मंतर पर लगे ये नारे
सांसद-विधायकों की फौज संग सोनम वांगचुक से मिलने पहुंचीं डिंपल यादव, जंतर-मंतर पर लगे ये नारे
बॉलीवुड
अक्षय कुमार से नाराज हैं परेश रावल? 'वेलकम टू द जंगल' के ट्रेलर लॉन्च पर क्यों नहीं पहुंचे? एक-एक सच बता दिया
अक्षय कुमार से नाराज हैं परेश रावल? 'वेलकम टू द जंगल' के ट्रेलर लॉन्च पर क्यों नहीं पहुंचे? एक-एक सच बता दिया
क्रिकेट
16389 रन और 333 विकेट, ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज ऑलराउंडर ने लिया संन्यास, अब इस देश से खेलना का लिया फैसला
16389 रन और 333 विकेट, ऑस्ट्रेलिया के स्टार ऑलराउंडर ने लिया संन्यास, इस देश से खेलना का लिया फैसला
इंडिया
'हर जान की कीमत, अगर जरूरत पड़े तो...' सोनम वांगचुक को लेकर याचिका पर हाईकोर्ट का केंद्र सरकार को निर्देश
'हर जान की कीमत, अगर जरूरत पड़े...' सोनम वांगचुक को लेकर याचिका पर हाईकोर्ट का केंद्र को निर्देश
विश्व
'दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं जो होर्मुज हमसे छीन ले...', डोनाल्ड ट्रंप को ईरान की सीधी चेतावनी
'दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं जो होर्मुज हमसे छीन ले...', डोनाल्ड ट्रंप को ईरान की सीधी चेतावनी
नौकरी
ISRO Scientist Job: ISRO में कैसे मिलती है जॉब, कितनी होती है सैलरी और शिफ्ट टाइमिंग; यहां इस्तीफा देने का क्या है नियम?
ISRO में कैसे मिलती है जॉब, कितनी होती है सैलरी और शिफ्ट टाइमिंग; यहां इस्तीफा देने का क्या है नियम?
ENT LIVE
Operation Safed Sagar पर कलाकारों ने साझा किए दिलचस्प अनुभव
Operation Safed Sagar पर कलाकारों ने साझा किए दिलचस्प अनुभव
ENT LIVE
Taaruk और Abhay ने बताया यूनिफॉर्म पहनने का एहसास
Taaruk और Abhay ने बताया यूनिफॉर्म पहनने का एहसास
ENT LIVE
Taaruk और Abhay ने शेयर किया यूनिफॉर्म पहनने का अनुभव
Taaruk और Abhay ने शेयर किया यूनिफॉर्म पहनने का अनुभव
ENT LIVE
Operation Safed Sagar को लेकर कलाकारों ने किया बड़ा खुलासा
Operation Safed Sagar को लेकर कलाकारों ने किया बड़ा खुलासा
ENT LIVE
Adnaan Sheikh के बयान पर भड़कीं Uorfi Javed
Adnaan Sheikh के बयान पर भड़कीं Uorfi Javed
Embed widget