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हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनमां बनने के दबाव पर छलका कनिका मान का दर्द, बोलीं- बच्चों के बिना घरवालों की नजर में जीरो हूं

मां बनने के दबाव पर छलका कनिका मान का दर्द, बोलीं- बच्चों के बिना घरवालों की नजर में जीरो हूं

‘बिग बॉस 20’ में कनिका मान ने बताया कि घरवाले उनकी कीमत मां बनने से जोड़ते हैं. वहीं, आसिफ खान ने भी बताया कि उनकी मां उन्हें पिता बनते देखना चाहती हैं.

Written By : आईएएनएस |  Updated at : 19 Oct 2026 09:39 PM (IST)
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अभिनेत्री कनिका मान इन दिनों 'बिग बॉस-20' में नजर आ रही हैं. शो के एक एपिसोड में आसिफ खान से बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि कैसे उनके परिवार वाले उनकी कीमत को मां बनने से जोड़ रहे हैं.

अभिनेत्री ने मजेदार अंदाज में बताया कि उनके परिवार वाले उन्हें तब तक जीरो ही समझते हैं, जब तक वो दो-तीन बच्चे पैदा नहीं कर देतीं. परिवार की इस सोच पर उन्होंने हंसते हुए कहा, 'मेरे घरवाले मुझे जीरो गिनते हैं, जब तक मैं उन्हें दो-तीन बच्चे नहीं दे दूंगी, तब तक मैं जीरो ही हूं.'

अभिनेत्री की इस बात पर रिएक्ट करते हुए कंटेस्टेंट और अभिनेता आसिफ ने बताया कि उनकी मां भी अक्सर बच्चे की ख्वाहिश जाहिर करती रहती हैं. उन्होंने बताया कि पहले तो उनकी मां सीधे-सीधे अपनी इच्छा जताती थीं लेकिन अब मजेदार तरीके से इशारों में अपनी बात कहती हैं. आसिफ ने कहा कि उनकी मां अक्सर उनकी प्रोफेशनल उपलब्धियों को नजरअंदाज कर देती हैं और सिर्फ इसी बात पर ध्यान देती हैं कि वो कब पिता बनेंगे.

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उमराह की खुशखबरी सुनकर मां ने क्या कहा?

आसिफ ने एक किस्सा सुनाते हुए बताया कि जब उन्होंने और उनके परिवार ने उमराह के लिए टिकट बुक किए थे. इस ट्रिप को लेकर वो काफी एक्साइटेड थे और उन्होंने अपनी मां को बताया कि उनके पास उनके लिए एक अच्छी खबर है, तो उनकी मां ने तुरंत ये मान लिया कि वो पिता बनने वाले हैं. आसिफ कहते हैं, 

"एक बार हमने उमराह के लिए टिकट बुक किए और मैंने अपनी मां से चिल्लाते हुए कहा कि 'मम्मी, खुशखबरी, खुशखबरी!' मेरी मम्मी खड़ी हो गईं और बोलीं, 'क्या बात कर रहे हो?' मैंने कहा, 'हम उमराह जा रहे हैं.' मेरी मम्मी फिर से बैठ गईं और बोलीं, 'मुझे लगा तीसरे दिन वाली खुशखबरी दोगे.' मैंने कहा, 'मम्मी, इसके अलावा भी कुछ सोच लिया करो. बच्चों के अलावा भी दुनिया में बहुत कुछ है."

उन्होंने आगे कहा, "यहां आने से पहले मैंने मम्मी से फोन करके कहा था, "मम्मी, खुशखबरी है!' वो बोलीं, 'मैं अभी खुश हूं, अब तू मुझे दादी बनाएगा.' मैंने कहा, 'मैं बिग बॉस में जा रहा हूं, मम्मी. मैं आपको बता रहा हूं, मैं बिग बॉस में जा रहा हूं.'

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Published at : 19 Oct 2026 09:39 PM (IST)
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