मुंबई की सुरक्षा पर अमाल मलिक ने उठाए सवाल, टाइगर श्रॉफ पर गोलीबारी से जताई चिंता

अभिनेता टाइगर श्रॉफ पर हुई गोलीबारी की घटना पर गायक-संगीतकार अमाल मलिक ने चिंता व्यक्त की है. गायक ने मुंबई में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए और अधिकारियों से अभिनेता की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की. इसी बीच अमाल मलिक का रिएक्शन भी सामने आया है. उन्होंने इस घटना पर चिंता जताई है.

अमाल ने टाइगर के लिए जताया प्यार

​​अमाल मलिक की ओर से टाइगर श्रॉफ के लिए एक भावुक संदेश साझा किया गया. उन्होंने टाइगर को उन सबसे दयालु लोगों में से एक बताया जिन्हें वे जानते हैं. उन्होंने इस घटना पर हैरानी जताई. सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा, "टाइगर ने अपनी पहली फिल्म से लेकर अब तक हर पीढ़ी का मनोरंजन किया है. मुझे समझ नहीं आ रहा कि जिस इंसान ने कभी जानबूझकर किसी का बुरा नहीं किया, जो मेरे जानने वाले सबसे दयालु लोगों में से एक है, उसे ऐसी स्थिति से क्यों गुजरना पड़ रहा है?"

अभिनेता के प्रति अपना समर्थन जताते हुए अमाल ने आगे कहा, "अपना ख्याल रखना भाई. तुम्हें पता है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं." गायक-संगीतकार ने टाइगर को इस मुश्किल समय में अपने परिवार को प्राथमिकता देने और अपने करीबियों के साथ खड़े रहने की सलाह भी दी.

Tiger has entertained every generation since his debut & I can’t understand why someone who has never knowingly wronged anyone, and is one of the kindest people I know, has to go through this. @iTIGERSHROFF, please take care, my bro. You know I’m always with you. Right now, please stand by your family and no one else. What the hell is happening in Mumbai? 😞 @MumbaiPolice @mieknathshinde @Dev_Fadnavis please ensure his safety. — Amaal Mallik (@AmaalMallik) October 19, 2026

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मुंबई की सुरक्षा पर उठाए सवाल

शहर की स्थिति पर सवाल उठाते हुए, अमाल ने मुंबई पुलिस, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को टैग किया. उन्होंने उनसे अभिनेता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने की अपील की. उन्होंने लिखा, "मुंबई में आखिर हो क्या रहा है? कृपया उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करें."

खबरों के अनुसार, यह गोलीबारी की घटना 18 अक्टूबर को मुंबई के जुहू इलाके में पुष्पा नरसी पार्क के पास एक फुटबॉल क्लब के बाहर हुई. रिपोर्ट्स के मुताबिक, टाइगर को गोली नहीं लगी और वे सुरक्षित बच गए, जबकि उनके ड्राइवर और एक अन्य व्यक्ति घायल हो गए. इस घटना ने मनोरंजन जगत के लोगों के बीच चिंता पैदा कर दी है. कई मशहूर हस्तियों ने अभिनेता के प्रति अपना समर्थन जताया है और सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कड़े कदम उठाने की मांग की है.

मीका सिंह ने भी जताई चिंता

मुंबई में सार्वजनिक सुरक्षा पर चिंता जताते हुए गायक मीका सिंह ने कहा कि इस शहर को लंबे समय से देश की सबसे सुरक्षित जगहों में से एक माना जाता रहा है, खासकर महिलाओं के लिए. उन्होंने लिखा, "मुंबई को हमेशा भारत के सबसे सुरक्षित शहरों में से एक माना गया है, जहां लोग (खासकर महिलाएं) देर रात तक बेझिझक घूम-फिर सकते हैं, काम कर सकते हैं और सफर कर सकते हैं. लेकिन टाइगर श्रॉफ के साथ हुई इस घटना ने हमारी सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता पैदा कर दी है."

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