Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडमुंबई की सुरक्षा पर अमाल मलिक ने उठाए सवाल, टाइगर श्रॉफ पर गोलीबारी से जताई चिंता

मुंबई की सुरक्षा पर अमाल मलिक ने उठाए सवाल, टाइगर श्रॉफ पर गोलीबारी से जताई चिंता

टाइगर श्रॉफ पर गोलीबारी की घटना के बाद अमाल मलिक ने उनकी सुरक्षा को लेकर चिंता जताई और मुंबई पुलिस से कदम उठाने की अपील की. मीका सिंह ने भी मुंबई की सुरक्षा पर सवाल उठाए.

Written By : आईएएनएस |  Updated at : 19 Oct 2026 05:51 PM (IST)
Preferred Sources

अभिनेता टाइगर श्रॉफ पर हुई गोलीबारी की घटना पर गायक-संगीतकार अमाल मलिक ने चिंता व्यक्त की है. गायक ने मुंबई में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए और अधिकारियों से अभिनेता की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की. इसी बीच अमाल मलिक का रिएक्शन भी सामने आया है. उन्होंने इस घटना पर चिंता जताई है. 

अमाल ने टाइगर के लिए जताया प्यार

​​अमाल मलिक की ओर से टाइगर श्रॉफ के लिए एक भावुक संदेश साझा किया गया. उन्होंने टाइगर को उन सबसे दयालु लोगों में से एक बताया जिन्हें वे जानते हैं. उन्होंने इस घटना पर हैरानी जताई. सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा, "टाइगर ने अपनी पहली फिल्म से लेकर अब तक हर पीढ़ी का मनोरंजन किया है. मुझे समझ नहीं आ रहा कि जिस इंसान ने कभी जानबूझकर किसी का बुरा नहीं किया, जो मेरे जानने वाले सबसे दयालु लोगों में से एक है, उसे ऐसी स्थिति से क्यों गुजरना पड़ रहा है?"

अभिनेता के प्रति अपना समर्थन जताते हुए अमाल ने आगे कहा, "अपना ख्याल रखना भाई. तुम्हें पता है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं." गायक-संगीतकार ने टाइगर को इस मुश्किल समय में अपने परिवार को प्राथमिकता देने और अपने करीबियों के साथ खड़े रहने की सलाह भी दी.

'बड़ा अपराध किया है तो सजा भी मिले', टाइगर श्रॉफ पर गोली चलाने वाले शूटर रेहान के पिता का बयान

मुंबई की सुरक्षा पर उठाए सवाल

शहर की स्थिति पर सवाल उठाते हुए, अमाल ने मुंबई पुलिस, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को टैग किया. उन्होंने उनसे अभिनेता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने की अपील की. उन्होंने लिखा, "मुंबई में आखिर हो क्या रहा है? कृपया उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करें."

खबरों के अनुसार, यह गोलीबारी की घटना 18 अक्टूबर को मुंबई के जुहू इलाके में पुष्पा नरसी पार्क के पास एक फुटबॉल क्लब के बाहर हुई. रिपोर्ट्स के मुताबिक, टाइगर को गोली नहीं लगी और वे सुरक्षित बच गए, जबकि उनके ड्राइवर और एक अन्य व्यक्ति घायल हो गए. इस घटना ने मनोरंजन जगत के लोगों के बीच चिंता पैदा कर दी है. कई मशहूर हस्तियों ने अभिनेता के प्रति अपना समर्थन जताया है और सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कड़े कदम उठाने की मांग की है.

मीका सिंह ने भी जताई चिंता

मुंबई में सार्वजनिक सुरक्षा पर चिंता जताते हुए गायक मीका सिंह ने कहा कि इस शहर को लंबे समय से देश की सबसे सुरक्षित जगहों में से एक माना जाता रहा है, खासकर महिलाओं के लिए. उन्होंने लिखा, "मुंबई को हमेशा भारत के सबसे सुरक्षित शहरों में से एक माना गया है, जहां लोग (खासकर महिलाएं) देर रात तक बेझिझक घूम-फिर सकते हैं, काम कर सकते हैं और सफर कर सकते हैं. लेकिन टाइगर श्रॉफ के साथ हुई इस घटना ने हमारी सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता पैदा कर दी है."

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Mika Singh (@mikasingh)

वरुण धवन ने घर पर किया कन्या पूजन, छोटी बच्चियों से घिरे दिखें एक्टर, शेयर की तस्वीर

और पढ़ें
Published at : 19 Oct 2026 05:51 PM (IST)
Tags :
Tiger Shroff
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
Tiger Shroff Firing News LIVE: टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस में 3 आरोपी अरेस्ट, नेपाल भागने की थी तैयारी, CM देवेंद्र बोले- राजस्थान पुलिस ने की मदद
लाइव: टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस में 3 आरोपी अरेस्ट, नेपाल भागने की थी तैयारी, CM देवेंद्र बोले- राजस्थान पुलिस ने की मदद
बॉलीवुड
टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग: घर से फुटबॉल ग्राउंड तक, अटैक से पहले की गई थी रेकी, CCTV में खुलासा
टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग: घर से फुटबॉल ग्राउंड तक, अटैक से पहले की गई थी रेकी, सीसीटीवी में खुलासा
बॉलीवुड
73 दिनों बाद भी नहीं थमा 'हनुमान अंश' का तूफान, भारत से लेकर विदेश तक ताबड़तोड़ कमाई, जानें कलेक्शन
73 दिनों बाद भी नहीं थमा 'हनुमान अंश' का तूफान, भारत से लेकर विदेश तक ताबड़तोड़ कमाई
बॉलीवुड
‘रामायणम’ में रणबीर - साई पल्लवी समेत सभी के गहने होंगे खास, 18 महीने की रिसर्च से बने 4500 आभूषण
‘रामायणम’ में कलाकारों के गहने होंगे खास, 18 महीने की रिसर्च से बने 4500 आभूषण
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: Tiger Shroff पर फायरिंग से मचा हड़कंप! कौन रच रहा था हमले की साजिश? (19.10.26)
YRKKH: Maira की खोई मुस्कान लौटाने की अनोखी कोशिश, Armaan-Abhira का नया सरप्राइज!
Mumbai News | Sansani: बॉलीवुड के सितारों पर गैंगस्टर की नजर... मुंबई में खौफ !
Tiger Shroff Firing News: टाइगर श्रॉफ के बिल्कुल सामने थे हमलावर, ताबड़तोड़ फायरिंग, सामने आया VIDEO
Tiger Shroff News: ब्लॉग बनाती रहीं अम्मा.. टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग के दौरान क्या हुआ? बड़ा खुलासा !
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
सौरव दास और आशुतोष रांका को लेकर अभिजीत दीपके का बड़ा बयान, उनसे ऐसी उम्मीद भी नहीं थी...
सौरव दास और आशुतोष रांका को लेकर अभिजीत दीपके का बड़ा बयान, उनसे ऐसी उम्मीद भी नहीं थी...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी चुनाव 2027: प्रियंका गांधी ने संभाला मोर्चा, सपा से सीटों पर जल्द होगी बात?
यूपी चुनाव 2027: प्रियंका गांधी ने संभाला मोर्चा, सपा से सीटों पर जल्द होगी बात?
इंडिया
भारत ने इस्लामी सहयोग संगठन को लताड़ा, 'हमें निराशा है कि पाकिस्तान के कट्टर...'
भारत ने इस्लामी सहयोग संगठन को लताड़ा, 'हमें निराशा है कि पाकिस्तान के कट्टर...'
क्रिकेट
जसप्रीत बुमराह को रवि शास्त्री की महत्वपूर्ण सलाह..,, बोले - अगर 2027 वर्ल्ड कप खेलना है...
जसप्रीत बुमराह को रवि शास्त्री की महत्वपूर्ण सलाह..., बोले - अगर 2027 वर्ल्ड कप खेलना है
बॉलीवुड
टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग: घर से फुटबॉल ग्राउंड तक, अटैक से पहले की गई थी रेकी, CCTV में खुलासा
टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग: घर से फुटबॉल ग्राउंड तक, अटैक से पहले की गई थी रेकी, सीसीटीवी में खुलासा
इंडिया
फेसबुक-इंस्टा पर किस तरह की पोस्ट पर बढ़ेगी निगरानी? जानें सरकार की एडवाइजरी
फेसबुक-इंस्टा पर किस तरह की पोस्ट पर बढ़ेगी निगरानी? जानें सरकार की एडवाइजरी
इंडिया
रिजीम चेंज पर शशि थरूर का बड़ा बयान, 'भारत न तो फ्रांस है और न...'
रिजीम चेंज पर शशि थरूर का बड़ा बयान, 'भारत न तो फ्रांस है और न...'
दिल्ली NCR
दिल्ली: यमुना कब तक हो जाएगी साफ? मंत्री प्रवेश वर्मा ने बता दी डेडलाइन
दिल्ली: यमुना कब तक हो जाएगी साफ? मंत्री प्रवेश वर्मा ने बता दी डेडलाइन
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget