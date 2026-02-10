'नागिन 7' में ड्रैगन बन कदम रखेंगी ये एक्ट्रेस, किरदार को लेकर तोड़ी चुप्पी

टीवी का पॉपुलर शो ‘नागिन 7’ अब पूरी तरह लोगों के दिलों-दिमाग पर छा चुका है. शो की कहानी इतनी तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही है कि हर हफ्ते कोई न कोई बड़ा महाट्विस्ट देखने को मिल रहा है. बदला, रहस्य और सुपरनैचुरल ड्रामा सब कुछ एक साथ देखने को मिल रहा है जिसकी वजह से लोग शो से लगातार जुड़े हुए हैं.

पूर्वी बनकर प्रियंका चाहर चौधरी ने मारी बाजी

शो में नागिन यानी पूर्वी के रोल में प्रियंका चाहर चौधरी का अवतार लोगों को खूब पसंद आ रहा है. उनकी एक्टिंग, स्क्रीन प्रेजेंस और एक्सप्रेशंस कहानी को और मजबूत बना रहे हैं. नमिक पॉल के साथ उनकी केमिस्ट्री भी चर्चा में है. प्रियंका का किरदार अब सिर्फ एक नागिन नहीं बल्कि बदले की आग में जलती एक मजबूत महिला के रूप में सामने आ रहा है.

ड्रैगन की एंट्री से कहानी में आएगा जबरदस्त भूचाल

अब नागिन 7 में होने जा रही है एक नई और खतरनाक एंट्री. कनिका मान शो में ड्रैगन के रोल में नजर आने वाली हैं. कनिका ने जूम और टेली टॉक इंडिया से बातचीत में बताया कि उनका किरदार सिर्फ एक सुपरनैचुरल पहचान तक सीमित नहीं है. ड्रैगन की एंट्री पूर्वी यानी नागिन की जिंदगी में बड़ा तूफान लेकर आने वाली है. हालांकि, उन्होंने अभी किरदार से जुड़ी ज्यादा जानकारी देने से इनकार किया है.

ड्रैगन का इमोशनल सफर करेगा लोगों को हैरान

कनिका मान ने खुलासा किया कि ड्रैगन बनने के पीछे उनके किरदार की एक बेहद इंटरेस्टिंग और इमोशनल जर्नी है. उन्होंने कहा कि यही बैकस्टोरी उन्हें इस रोल की तरफ खींच लाई है. कनिका के मुताबिक ये किरदार काफी मल्टीलेयर्ड है जिसमें सिर्फ गुस्सा या नेगेटिविटी नहीं बल्कि गहरे इमोशन्स भी देखने को मिलेंगे. ड्रैगन की कहानी लोगों को शुरू से ही जोड़ने वाली है.

तेज कहानी और बदले की जंग ने बढ़ाई एक्साइटमेंट

वहीं नागिन 7 को उसकी तेज रफ्तार कहानी के लिए भी खूब तारीफ मिल रही है. बदले की जंग शुरू हो चुकी है और स्वर्णा और समीर की किस्मत अनंतकुल की नागरानी अहाना धवन के हाथों तय होती नजर आ रही है. कहानी हर एपिसोड के साथ और ज्यादा दिलचस्प होती जा रही है.