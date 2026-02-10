एक्टर राजपाल यादव पिछले कुछ दिनों से खबरों में बने हुए हैं. चेक बाउंस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश था के बाद उन्होंने जेल अधिकारियों के सामने सरेंडर किया. राजपाल यादव को कुल 2.5 करोड़ रुपये भुगतान करना था. लेकिन वो समय सीमा में राशि जमा नहीं कर पाए. इसके बाद उन्हें सरेंडर करने का आदेश मिला था और इसी कारण से उन्होंने सरेंडर किया.

राजपाल यादव हुए इमोशनल

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, जेल में सरेंडर करने से पहले राजपाल यादव इमोशनल हो गए थे. उन्होंने कहा था, 'सर, क्या करूं? मेरे पास पैसे नहीं हैं. और कोई उपाय नहीं दिखता. सर यहां हम सब अकेले हैं. कोई दोस्त भी नहीं है. इस मुश्किल समय में मुझे खुद ही डील करना पड़ रहा है.'

राजपाल यादव ने सरेंडर सीमा बढ़ाने के लिए भी अर्जी दायर की थी. लेकिन उनकी अर्जी खारिज कर दी गई थी. कोर्ट ने कहा था- राजपाल यादव बॉम्बे में हैं. उन्हें सरेंडर करने के लिए 2 दिन का समय दिया गया था. अब नरमी दिखाने का कोई कारण नहीं है.

सोनू सूद ने की मदद

राजपाल यादव के मुश्किल समय में अब एक्टर सोनू सूद मदद को आगे आए हैं. सोनू सूद ने लिखा- राजपाल यादव गिफ्टेड एक्टर हैं. उन्होंने इंडस्ट्री में सालों तक न भूलने वाला काम किया है. कभी कभी जिंदगी अनफेयर हो जाती है और ये टैलेंट की वजह से नहीं ब्लकि समय खराब हो सकता है. वो मेरी फिल्म का हिस्सा होंगे. मुझे लगता है कि ये वक्त है जब प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, साथ काम करने वालों को एक साथ खड़ा होना चाहिए. फ्यूचर के काम के बदले छोटा साइनिंग अमाउंट कोई दान नहीं है. बल्कि सम्मान है. जब हम में से कोई मुश्किल समय से गुजर रहा हो तो इंडस्ट्री को उसे ये याद दिलाना चाहिए कि वो अकेले नहीं हैं. इससे हम साबित करते हैं कि हम सिर्फ एक इंडस्ट्री नहीं, बल्कि एक परिवार है.'