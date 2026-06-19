छोटे पर्दे की जानी-मानी एक्ट्रेस कनिका माहेश्वरी एक बार फिर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में हैं. साल 2023 में उनकी शादी टूटने की खबरें सामने आई थीं. खबरों में कहा गया कि उन्होंने शादी के 11 साल बाद पति अंकुर घई से तलाक ले लिया. अब इन अफवाहों पर खुद कनिका माहेश्वरी ने चुप्पी तोड़ते हुए अपनी बात रखी. चलिए जानते हैं उन्होंने क्या कहा.

कनिका माहेश्वरी ने 2024 में दी थी तलाक की अर्जी

हॉटरफ्लाई को दिए इंटरव्यू में कनिका ने अपनी मैरिड लाइफ पर खुलकर बात की. उन्होंने साफ किया कि वो तलाकशुदा नहीं हैं. हालांकि, एक्ट्रेस ने ये भी बताया कि साल 2024 में उन्होंने तलाक के लिए अर्जी दी थी, लेकिन अब उनके रिश्ते में सब कुछ ठीक है. कनिका ने कहा, 'मेरा तलाक नहीं हुआ है. मेरा तलाक क्यों करवाना चाहते हो यार. मेरे पति दिल्ली में रहते हैं और मैं मुंबई में.'

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'हम अभी भी शादीशुदा हैं'

एक्ट्रेस ने आगे कहा, 'हम अभी भी शादीशुदा हैं. पता नहीं किसने हमारे तलाक की गलत खरबरें फैला दी हैं. हां 2024 में मैंने तलाक के लिए अर्जी दी थी. मैंने तलाक के लिए फाइल किया था, लेकिन बाद में चीजें सुधरीं. ये बात मीडिया में कहां से लीक हुई, मुझे नहीं पता. लोगों ने मुझे तलाकशुदा ही बना दिया. मेरे पति दिल्ली में काम करते हैं. इसलिए वो वहां रहते हैं. मैं लॉन्ज डिस्टेंस मैरिज में हूं.'

साल 2012 में हुई थी कनिका माहेश्वरी की शादी

बता दें कि 'दीया और बाती हम' फेम एक्ट्रेस कनिका माहेश्वरी ने जनवरी 2012 में बिजनेसमैन अंकुर घई से शादी की थी. अप्रैल 2015 में दोनों एक बेटे रियांश के पेरेंट्स बने.

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साल 2023 के अंत में उनके तलाक की खबरें सामने आई थीं, जिनमें दावा किया गया कि उनकी शादी टूट चुकी है और वो सिंगल मदर के तौर पर बेटे की परवरिश कर रही हैं. हालांकि, अब एक्ट्रेस ने साफ कर दिया है कि वो अभी भी शादीशुदा हैं और तलाक नहीं हुआ है.

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