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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडप्रणीत मोरे और सेजल पवार से महाराष्ट्र साइबर सेल ने की 8 घंटे तक पूछताछ, अगले सप्ताह फिर बुलाया गया

प्रणीत मोरे और सेजल पवार से महाराष्ट्र साइबर सेल ने की 8 घंटे तक पूछताछ, अगले सप्ताह फिर बुलाया गया

महाराष्ट्र साइबर सेल ने स्टैंडअप कॉमेडियन प्रणीत और MBBS स्टूडेंट सेजल पवार से 8 घंटों तक पूछताछ की. साथ ही अगले हफ्ते उन्हें बुलाया गया है.

Written By : सूरज ओझा |  Updated at : 18 Jun 2026 08:10 PM (IST)
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स्टैंडअप कॉमेडी विवाद मामले में कॉमेडियन प्रणीत मोरे और एमबीबीएस छात्रा सेजल पवार बुधवार को महाराष्ट्र साइबर सेल के समक्ष पेश हुए, जहां दोनों के बयान दर्ज किए गए. सूत्रों के अनुसार, साइबर अधिकारियों ने दोनों से आठ घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की. जांच एजेंसी ने दोनों को अगले सप्ताह दोबारा उपस्थित होने के लिए समन जारी किया है.

सेजल और प्रणीत से हुई पूछताछ

साइबर सेल सूत्रों के मुताबिक, प्रणीत मोरे ने पूछताछ के दौरान बताया कि सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो उनके कॉमेडी शो का हिस्सा था, जिसकी रिकॉर्डिंग करीब तीन महीने पहले की गई थी. सूत्रों का दावा है कि पूछताछ के दौरान प्रणीत मोरे ने कई बार माफी मांगी और स्वीकार किया कि उनसे गलती हुई है. उन्होंने अधिकारियों से कहा कि उन्हें अंदाजा नहीं था कि यह मामला इतना बड़ा रूप ले लेगा.

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कई वीडियोज को कब्जे में लिया

जांच के दौरान साइबर अधिकारियों ने प्रणीत मोरे का मोबाइल फोन भी जांच के लिए लिया और उनके विभिन्न कॉमेडी शो के कई वीडियो अपने कब्जे में लेकर जांच का हिस्सा बनाया है. वहीं, सेजल पवार ने भी पूछताछ के दौरान कथित तौर पर स्वीकार किया कि कार्यक्रम के दौरान इस्तेमाल की गई भाषा अनुचित थी. सूत्रों के अनुसार, उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम पर गहरा खेद जताया और कहा कि जो कुछ हुआ उससे वह बेहद शर्मिंदा हैं.

महाराष्ट्र साइबर सेल ने सेजल पवार के मोबाइल फोन से भी डेटा निकालकर फॉरेंसिक जांच के लिए सुरक्षित किया है. अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच अभी जारी है और डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

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About the author सूरज ओझा

सूरज ओझा 2021 से एबीपी न्यूज से जुड़े हैं. अंडरवर्ल्ड, साइबर जगत से जुड़े मामलों और केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जांच किए जाने वाले संवेदनशील केसों पर बारीकी से नजर रखते हैं. लॉरेंस बिश्नोई गैंग, आतंकी संगठन आईएसआईएस, जैश-ए-मोहम्मद और अन्य आतंकवादी संगठनों से जुड़ी खबरें भी कवर करते रहे हैं. पत्रकारिता करियर के दौरान तीन क्षेत्रीय न्यूज़ चैनलों और दो राष्ट्रीय न्यूज़ चैनलों में काम किया है. इसके अलावा टैब्लॉयड और ब्रॉडशीट अख़बारों में भी काम करने का अनुभव रहा है.
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Published at : 18 Jun 2026 08:10 PM (IST)
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