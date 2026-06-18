स्टैंडअप कॉमेडी विवाद मामले में कॉमेडियन प्रणीत मोरे और एमबीबीएस छात्रा सेजल पवार बुधवार को महाराष्ट्र साइबर सेल के समक्ष पेश हुए, जहां दोनों के बयान दर्ज किए गए. सूत्रों के अनुसार, साइबर अधिकारियों ने दोनों से आठ घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की. जांच एजेंसी ने दोनों को अगले सप्ताह दोबारा उपस्थित होने के लिए समन जारी किया है.

सेजल और प्रणीत से हुई पूछताछ

साइबर सेल सूत्रों के मुताबिक, प्रणीत मोरे ने पूछताछ के दौरान बताया कि सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो उनके कॉमेडी शो का हिस्सा था, जिसकी रिकॉर्डिंग करीब तीन महीने पहले की गई थी. सूत्रों का दावा है कि पूछताछ के दौरान प्रणीत मोरे ने कई बार माफी मांगी और स्वीकार किया कि उनसे गलती हुई है. उन्होंने अधिकारियों से कहा कि उन्हें अंदाजा नहीं था कि यह मामला इतना बड़ा रूप ले लेगा.

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कई वीडियोज को कब्जे में लिया

जांच के दौरान साइबर अधिकारियों ने प्रणीत मोरे का मोबाइल फोन भी जांच के लिए लिया और उनके विभिन्न कॉमेडी शो के कई वीडियो अपने कब्जे में लेकर जांच का हिस्सा बनाया है. वहीं, सेजल पवार ने भी पूछताछ के दौरान कथित तौर पर स्वीकार किया कि कार्यक्रम के दौरान इस्तेमाल की गई भाषा अनुचित थी. सूत्रों के अनुसार, उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम पर गहरा खेद जताया और कहा कि जो कुछ हुआ उससे वह बेहद शर्मिंदा हैं.

महाराष्ट्र साइबर सेल ने सेजल पवार के मोबाइल फोन से भी डेटा निकालकर फॉरेंसिक जांच के लिए सुरक्षित किया है. अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच अभी जारी है और डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

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