इस विदेशी संग शादी करने वाली हैं जेनिफर विंगेट, जानें कौन हैं होने वाले पति विलियम इश्माएल

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इस विदेशी संग शादी करने वाली हैं जेनिफर विंगेट, जानें कौन हैं एक्ट्रेस के होने वाले पति विलियम इश्माएल

Jennifer Winget Husband: टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस जेनिफर विंगेट कल अपने रुमर्ड बॉयफ्रेंड विलियम इश्माएल संग शादी करने जा रही हैं. ऐसे में चलिए जानते हैं कि आखिर कौन हैं विलियम इश्माएल.

Written By : मयूरी सिंह |  Updated at : 16 Jul 2026 10:07 AM (IST)
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टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस जेनिफर विंगेट कल दूसरी बार शादी के बंधन में बंधने जा रही हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक वो विलियम इश्माएल संग शादी करने जा रही हैं. एक्ट्रेस की शादी की खबर सुन उनके फैंस काफी एक्साइटेड हैं. ऐसे में चलिए जानते हैं कौन है जेनिफर विंगेट के होने वाले पति?

कौन है जेनिफर विंगेट के होने वाले पति विलियम इश्माएल? 
रिपोर्ट्स के मुताबिक, जेनिफर विंगेट काफी टाइम से विलियम इश्मेल को डेट कर रही है. विलियम इश्माएल सिंगापुर के एक बिजनेसमैन हैं, जो फिनटेक और ट्रेडिंग सेक्टर में काम करते हैं.

प्रेजेंट में वो MHC Digital Group में डायरेक्टर ऑफ बिजनेस डेवलपमेंट एंड ट्रेडिंग की पोजिशन पर काम कर रहे हैं. विलियम इश्माएल अपनी पर्सनल लाइफ को काफी प्राइवेट रखते हैं वो सोशल मीडिया पर भी ज्यादा एक्टिव नहीं हैं. 

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16 जुलाई को रचाएंगी शादी
टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक, जेनिफर विंगेट 16 जुलाई को अपने रुमर्ड बॉयफ्रेंड विलियम इश्माएल संग दूसरी शादी करने जा रही हैं. कपल की शादी यूनाइटेड किंगडम (यूके) में  होगी, जिसमें सिर्फ फैमिली मेंबर्स और  कुछ करीबी दोस्त ही शामिल होंगे.

रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया गया कि अपने वेडिंग डे पर जेनिफर डिजाइनर कार्लियो  का डिजाइन किया हुआ व्हाइट कलर का गाउन पहनने वाली हैं. बता दें, जेनिफर विंगेट को लेकर काफी टाइम से चर्चा है कि वो विलियम इश्माएल को डेट कर रही हैं. हालांकि एक्ट्रेस ने अभी तक अपने रिश्ते या शादी को लेकर कुछ ऑफिशियली रिएक्ट नहीं किया है.

जेनिफर विंगेट की पहली शादी
जेनिफर विंगेट की शादी टीवी एक्टर करण सिंह ग्रोवर से हुई थी. दोनों की मुलाकात टीवी शो 'दिल मिल गए' के सेट पर हुई थी वहीं ये उनका रिश्ता प्यार में बदल गया और फिर कपल ने साल 2012 में शादी कर ली थी.

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हालांकि दो साल बाद साल 2014 में ही दोनों का तलाक हो गया. तलाक के बाद करण सिंह ग्रोवर अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं. उन्होंने साल 2016 में बॉलीवुड एक्ट्रेस बिपाशा बसु से शादी की है. कपल की एक बेटी भी है. 

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About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट है और एबीपी लाइव के लिए बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. ओटीटी की खबरों पर पर इनकी खास पकड़ है और वे वेब सीरीज, फिल्मों और पॉडकास्ट से जुड़ी ताजा खबरों पर लगातार नजर रखती हैं. मयूरी मनोरंजन जगत की नई रिलीज, ट्रेंडिंग कंटेंट और डिजिटल स्टोरीटेलिंग से जुड़े विषयों को सरल और आकर्षक अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. ओटीटी और पॉडकास्ट इंडस्ट्री की अपडेट्स, इनसाइट्स और ट्रेंड्स को कवर करना इनके लेखन की खासियत है.
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Published at : 16 Jul 2026 10:07 AM (IST)
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