जल्द दुल्हनिया बनेंगी जेनिफर विंगेट, इस टीवी एक्टर संग सात फेरे लेने को तैयार!
टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस में से एक मानी जाने वाली जेनिफर विंगेट अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर एक बार फिर से सुर्खियों में छा गई हैं. रिपोर्ट के अनुसार वो जल्द ही शादी करने जा रही हैं.
टीवी की खूबसूरत और टॉप एक्ट्रेस जेनिफर विंगेट की लाइफ में एक बार फिर से प्यार ने दस्तक दे दिया है. ऐसा हम नहीं कह रहे बल्कि कई रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है. इतना ही नहीं बल्कि एक्ट्रेस जल्द ही दुल्हन बनने जा रही हैं. जी हां, करण सिंह ग्रोवर संग तलाक लेने के बाद से जेनिफर विंगेट सिंगल लाइफ जी रही थीं. लेकिन, अब वो फिर से मिंगल होने के लिए तैयार हैं. रिपोर्ट के अनुसार जेनिफर को टीवी एक्टर करण वाही से प्यार हो गया है. जल्द ही जेनिफर और करण शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं.
