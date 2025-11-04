एक्ट्रेस शहनाज गिल इन दिनों अपनी नई पंजाबी फिल्म ‘इक कुड़ी’ को लेकर खूब सुर्खियों में हैं. फिल्म हाल ही में रिलीज हुई है और फैंस को उनका अंदाज काफी पसंद आ रहा है.सोशल मीडिया पर भी शहनाज लगातार अपनी फिल्म से जुड़े अपडेट शेयर कर रही हैं.

इंडियाज गॉट टैलेंट के मंच पर शहनाज गिल का इमोशनल मोमेंट

शहनाज गिल इन दिनों अपनी फिल्म ‘इक कुड़ी’ के प्रमोशन में बिजी हैं. बिग बॉस के बाद अब वो इंडियाज गॉट टैलेंट के सेट पर नजर आईं. शो में उन्होंने कंटेस्टेंट्स के परफॉर्मेंस का खूब आनंद लिया. लेकिन एक सैड सॉन्ग सुनते ही शहनाज काफी इमोशनल हो गईं. वो अपने आंसू रोक नहीं पाईं और सेट पर इमोशनल होती दिखीं.

सिद्धार्थ की याद में भावुक हुईं शहनाज

जैसे ही नन्हे कंटेस्टेंट ने गाना गाया, ‘एक दूजे से हुए जुदा...’. गाना सुनते ही उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े. शहनाज ने बताया कि म्यूजिक हमेशा उनके दिल को छू जाता है, इसलिए वो खुद को रोक नहीं पाईं. उनका ये इमोशनल रिएक्शन देखकर सेट पर सन्नाटा छा गया. मलाइका अरोड़ा भी शहनाज को इस हालत में देखकर उदास नजर आईं. सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल है. वायरल वीडियो के बाद सोशल मीडिया पर ऐसी चर्चा है कि शहनाज दिवंगत एक्टर और उनके करीबी दोस्त को याद करके इमोशनल हो गई हैं.

शहनाज का इमोशनल वीडियो वायरल

रोते हुए शहनाज गिल का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. फैंस भी उन्हें इस हालत में देखकर काफी इमोशनल हो गए हैं. कई लोगों का कहना है कि शहनाज अब तक सिद्धार्थ शुक्ला की यादों से पूरी तरह बाहर नहीं आ पाई हैं. एक यूजर ने लिखा, “शहनाज सबसे प्योर हैं.” दूसरे ने कमेंट किया, “जब इमोशन्स सच्चे होते हैं, तो वो छिपाए नहीं छिपते.”