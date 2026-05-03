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हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनआलीशान घर होने के बाद भी किराए के फ्लैट में अकेले क्यो रहते हैं भारती सिंह के पति हर्ष? जानें क्या है पूरा मामला

आलीशान घर होने के बाद भी किराए के फ्लैट में अकेले क्यो रहते हैं भारती सिंह के पति हर्ष? जानें क्या है पूरा मामला

टीवी के पॉपुलर कपल में से एक माने जाने हैं भारती सिंह और हर्ष लिंबाचिया. हाल ही में हर्ष ने खुलासा कि जिस बिल्डिंग में उनका खुद का घर है, उसी में उन्होंने अलग से फ्लैट किराए पर ले रखा है.

By : अनुराधा राज | Updated at : 03 May 2026 01:00 PM (IST)
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भारती सिंह और हर्ष लिंबाचिया कुछ महीनों पहले ही दूसरी बार पेरेंट्स बने हैं. अपने व्लॉग के जरिए भारती और हर्ष अक्सर खुद की पर्सनल लाइफ के बारे में अपडेट देते रहते हैं. अपने लेटेस्ट पॉडकास्ट में हर्ष ने कुछ ऐसा खुलासा किया है, जिसके बारे में जानकर आप भी दंग रह जाएंगे.

भारती और हर्ष को हाल ही में नेहा धूपिया और अंगद बेदी के संग पॉडकास्ट करते हुए देखा गया. इस पॉडकास्ट में भारती ने कहा,'हर्ष ने मुझसे कहा कि एक दो घंटे मुझे सोने दो. किसी को मुझे परेशान न करने देना. क्या कभी कोई मां ऐसा कह सकती है.'

हर्ष ने बताया क्यों लिया अलग फ्लैट

हर्ष ने इस पर बात को आगे बढ़ाते हुए कहा,'जानती हो मैंने क्या किया है. मैंने उसी बिल्डिंग में एक अपार्टमेंट किराए पर लिया है. मैं सुबह वहां जाता हूं ताकि हंगामे से दूर रहकर काम पर ध्यान दे सकूं. मौंने अभी तक वहां बिस्तर नहीं बिछाया है.'

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हर्ष की बातों को सुनने के बाद अंगद ने कहा कि ये ठीक है. तभी ने नेहा धूपिया ने हर्ष से पूछा कि घर में रहने में क्या दिक्कत है. आप उस फ्लैट में आराम कर रहे हैं क्योंकि आपके घर की औरतें यहां सब कुछ संभाल रही हैं.' उसके बाद हर्ष ने कहा,'पुरुषों को मानसिक शांति की जरूरत होती है.'

भारती सिंह ने अपने पति को बीच में ही टोकते हुए कहा,'कैसी मानसिक शांति और उन दो चीजों का क्या जो मैं तुम्हारे लिए संभाल रही हूं. ' भारती को इस दौरान मजाकिया अंदाज में शिकायत करते हुए देखा गया.

साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि जब ट्रिप पर जाते हैं तो फ्लाइट में हर्ष कहते हैं,'मैं किताब पढ़ना चाहता हूं, तुम बच्चों का ख्याल रखो. और हमारे बच्चे, जैसे ही आप उन्हें सुलाते हैं, वो पॉटी कर देते हैं. मुझे टेक-ऑफ तक सब कुछ संभालना पड़ता है.' एक फनी मोमेंट को याद करते हुए हर्ष ने कहा,'एक बार भारती दुबई से गोला के साथ ट्रैवल कर रही थी. इस दौरान उनके साथ टाइगर श्रॉफ और वरुण धवन भी थे. गोला ने पॉटी कर दी और भारती को बीच फ्लाइट में ही उसे संभालना पड़ा.'

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About the author अनुराधा राज

अनुराधा राज एक एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 8 वर्षों का अनुभव है. टीवी सीरियल्स और रियलिटी शोज की दुनिया पर इनकी खास पकड़ है और इंडस्ट्री की हर हलचल पर इनकी पैनी नजर रहती है. टीआरपी रेस में कौन आगे है, कौन पीछे, किस शो में आने वाला है नया ट्विस्ट और कौन सा कंटेंट दर्शकों को सबसे ज्यादा पसंद आ रहा है, इन सभी विषयों को अनुराधा अपने खास और आसान अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. एंटरटेनमेंट जगत की ताजा खबरें, एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स और बिहाइंड द सीन्स स्टोरीज इनके लेखन की प्रमुख पहचान हैं.
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Published at : 03 May 2026 01:00 PM (IST)
Tags :
Bharti Singh Harsh Limbachiyaa
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