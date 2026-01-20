इंडियन टीवी के दर्शकों को अपकमिंग रिएलिटी शो द 50 का बेसब्री से इंतजार है. उस शो का प्रीमियर 1 फरवरी 2026 को कलर्स टीवी और जियो हॉटस्टार पर होने वाला है.फिल्ममेकर फराह खान का इस शो में एक अलग ही अंदाज देखने को मिलेगा. जिसमें द लायन के नाम से पॉपुलर किरदार खेल और उसकी चुनौतियों को देखेगा.

अब इसके घर की पहली झलक भी सामने आ गई है.इंटरनेशल शो लेस सिंकुआंटे पर बेस्ड है द 50. इस शो में 50 पॉपुलर सेलेब्स नजर आएंगे, जो एक महलनुमा घर में साथ रहेंगे.लगभग 50 एपिसोड में, कंटेस्टेंट्स शारीरिक और मानसिक चुनौतियों का सामना करेंगे.

परफॉर्मेंस के आधार पर मिलेंगे पैसे

बदलते रिश्तों को समझेंगे और एकमात्र विनर बनने के लिए खेल खेलेंगे.एक अनोखे ट्विस्ट में, दर्शक अपने फेवरेट कंटेस्टेंट को सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे. परफॉर्मेंस के आधार पर कंटेस्टेंट को पैसे जीतने का मौका मिलेगा. द 50 के सेट से सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिससे फैंस को बड़े और आलीशान सेट की झलक मिल रही है.

शाही महल जैसा है घर

द 50 का सेट बहुत ही शानदार है, जिसे शाही महल जैसा दिखने के लिए डिजाइन किया गया है.घर का टूर लॉन से शुरू होती है, जो खूबसूरत दीवारों, मेहराबों और हरियाली से घिरा एक खुला मैदान है. बीच में फव्वारा एक शाही माहौल बना रहा है, जिससे ये एरिया किसी पुरानी शाही हवेली जैसा दिख रहा है.

चौड़े रास्ते, विंटेज लुक के लैंप और ऊंचे ताड़ के पेड़ पुराने जमाने के हैं, साथ ही इसे सिनेमाई रूप भी दिया गया है.अंदर भी बेहद ही भव्यता देखने को मिल रही है, जहां शानदार हॉल दो घुमावदार सीढ़ियों, नक्काशीदार रेलिंग और झूमरों से सजा हुआ है.दीवारें डिजाइनों और सुनहरे रंगों से सजी हैं जो राजसी ठाठ-बाट को दिखाती हैं.

