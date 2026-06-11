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हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनLock Upp Sach Ya Saza Show: 'लॉक अप: सच या सजा': जेल के अंदर फराह खान और रितेश देशमुख की एंट्री ने बढ़ाया सस्पेंस, प्रोमो आया सामने

Lock Upp Sach Ya Saza Show: 'लॉक अप: सच या सजा': जेल के अंदर फराह खान और रितेश देशमुख की एंट्री ने बढ़ाया सस्पेंस, प्रोमो आया सामने

Lock Upp Sach Ya Saza Show: 'लॉक अप: सच या सजा' के पहले वीडियो में फराह खान और रितेश देशमुख का कैदी वाला अंदाज चर्चा में है. जिसकी वीडियो और कैप्शन ने नए सीजन को लेकर फैंस की एक्साइटमेंट बढ़ा दी है.

By : आईएएनएस | Edited By: अर्पित | Updated at : 11 Jun 2026 01:30 AM (IST)
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नेटफ्लिक्स ने अपने चर्चित रियलिटी शो 'लॉक अप: सच या सजा' का पहला वीडियो जारी कर दिया है. इस छोटे से वीडियो ने आते ही दर्शकों के बीच एक्साइटमेंट बढ़ा दी है. वीडियो में फिल्म प्रोड्यूसर और कोरियोग्राफर फराह खान और एक्टर रितेश देशमुख जेल के अंदर नजर आ रहे हैं. हालांकि, शो के बारे में अभी ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन इस झलक ने लोगों के मन में कई सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं.

वहीं, वीडियो के साथ शेयर किए गए कैप्शन ने भी लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है. आखिर ऐसा क्या लिखा गया है, जिसे लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा तेज हो गई है? आइए जानते हैं कि नेटफ्लिक्स की इस नई पेशकश में क्या खास देखने को मिल सकता है.

फराह खान ने सोशल मीडिया पर क्या लिखा?

इंस्टाग्राम पर जारी किए गए वीडियो में फराह खान और रितेश देशमुख को कैदियों की तरह दिखाया गया है. क्लिप में फराह खान को कैदी संख्या 06 और रितेश देशमुख को कैदी संख्या 27 के रूप में दिखाया गया है. दोनों जेल की कोठरियों में कैद हैं. जेल का माहौल रहस्य और तनाव से भरा है.

 
 
 
 
 
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ये भी पढे़ं: 'आज मैंने प्यारी बहन को खो दिया', सलमान खान की दोस्त कुमुद राणे की मौत का दर्द नहीं झेल पा रहे सोहेल खान

वीडियो में आगे जब फराह और रितेश आमने-सामने आते हैं, तो पहले दोनों एक-दूसरे को देखते हैं, फिर चालाकी भरी मुस्कान के जरिए सस्पेंस छोड़ जाते है. वीडियो के आखिर में 'टू बी कंटिन्यू' लिखा आता हैं.

इस वीडियो को शेयर करते हुए नेटफ्लिक्स ने कैप्शन में लिखा, 'दो खास मेहमान... एक लॉक अप.... 'लॉक अप-सच या सजा' 27 जून से शनिवार से बुधवार तक रात आठ बजे प्रसारित होगा.'

फिलहाल शो के नियम, कंटेस्टेंट्स और फॉर्मेट को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है. यही वजह है कि सोशल मीडिया पर लोग अलग-अलग तरह के अनुमान लगा रहे हैं. कई लोगों का मानना है कि फराह खान और रितेश देशमुख शो में कंटेस्टेंट के रूप में दिख सकते हैं, जबकि कुछ दर्शकों का मानना है कि वो दोनों केवल प्रमोशन वीडियो का हिस्सा हैं.

ये भी पढे़ं: कौन थीं कुमुद, जिनकी मौत से टूटे सलमान खान, अर्पिता और सोहेल सहित पूरा परिवार गम में डूबा

नए सीजन से दर्शकों को बड़ी उम्मीदें

इस नए सीजन से लोगों की उम्मीदें काफी ज्यादा हैं. इसकी सबसे बड़ी वजह साल 2022 में आया पहला सीजन है, जिसने दर्शकों के बीच जबरदस्त लोकप्रियता हासिल की थी. जेल की थीम पर आधारित इस रियलिटी शो ने उस समय खूब सुर्खियां बटोरी थीं.

पहले सीजन को एक्ट्रेस कंगना रनौत ने होस्ट किया था, जबकि मुनव्वर फारुकी शो के विजेता बने थे.

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Published at : 11 Jun 2026 01:30 AM (IST)
Tags :
Munawar Faruqui Riteish Deshmukh Farah Khan Lock Upp Sach Ya Saza
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