'आज मैंने प्यारी बहन को खो दिया', सलमान खान की दोस्त कुमुद राणे की मौत से दुखी सोहेल खान

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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'आज मैंने प्यारी बहन को खो दिया', सलमान खान की दोस्त कुमुद राणे की मौत का दर्द नहीं झेल पा रहे सोहेल खान

'आज मैंने प्यारी बहन को खो दिया', सलमान खान की दोस्त कुमुद राणे की मौत का दर्द नहीं झेल पा रहे सोहेल खान

Kumod Rane Death: बीते दिन सलमान खान की एक करीबी दोस्त कुमुद राणे का निधन हो गया. जिससे एक्टर का पूरा परिवार गम में हैं. हाल ही में सोहेल खान ने एक इमोशनल पोस्ट शेयर कर उन्हें श्रद्धांजलि दी है.

By : आईएएनएस | Edited By: मयूरी सिंह | Updated at : 10 Jun 2026 11:18 AM (IST)
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सलमान खान की करीबी दोस्त कुमुद राणे के निधन पर खान परिवार समेत यूलिया वंतूर ने शोक व्यक्त किया है. सलमान खान के भाई सोहेल खान, बहन अर्पिता खान शर्मा और करीबी दोस्त यूलिया वंतूर ने अपने-अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर कुमुद को श्रद्धांजलि दी. 

कुमुद राणे की मौत से दुखी सोहेल खान
एक्टर सोहेल खान ने इंस्टाग्राम पर कुमुद के साथ एक तस्वीर शेयर की, जिसमें वो एक इवेंट के दौरान उन्हें गले लगाते नजर आ रहे हैं. सोहेल ने कुमुद के साथ अपने रिश्ते को याद करते हुए लिखा, 'आज मैंने अपनी प्यारी बहन को खो दिया. दुनिया में कोई भी उसकी जगह नहीं ले सकता. मेरी संवेदनाएं जग्गी और कबीर के साथ हैं, क्योंकि कुमुद उनकी जिंदगी का अहम हिस्सा थीं. ऐसे समय में लगता है कि जिंदगी कितनी नाइंसाफी करती है और आप भगवान पर सवाल उठाने लगते हैं. मैं प्रार्थना करता हूं कि वह जहां भी हों, खुश रहें. हम उन्हें हमेशा याद करेंगे.'

ये भी पढ़ेंः सलमान खान के करीबी दोस्त का हुआ निधन, श्मशान घाट पर इमोशनल हुए दबंग खान

 
 
 
 
 
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अर्पिता खान शर्मा ने किया याद
सलमान खान की बहन अर्पिता खान शर्मा ने भी इंस्टाग्राम पर कुमुद के साथ तस्वीर शेयर की. इसके साथ उन्होंने लिखा, 'प्यारी कुमु, तुम्हारे साथ बिताए गए हर पल को हमेशा याद रखूंगी. आपका अपनापन, प्यार और मजाकिया अंदाज बहुत याद आएगा. हम आपसे प्यार करते हैं. भगवान आपकी आत्मा को शांति दे, मेरी प्यारी दोस्त.'

आज मैंने प्यारी बहन को खो दिया', सलमान खान की दोस्त कुमुद राणे की मौत का दर्द नहीं झेल पा रहे सोहेल खान

यूलिया वंतूर ने भी दी श्रद्धांजलि 
वहीं, यूलिया वंतूर ने कुमुद और उनके पति जग्गी राणे की एक तस्वीर शेयर करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की. उन्होंने लिखा, 'मैं तुम्हें हमेशा इसी तरह याद रखूंगी- खुश, प्यार से घिरी हुई और अपने प्रिय लोगों के बीच मुस्कुराती हुई. तुम हमेशा हमारे दिलों में रहोगी.'

 
 
 
 
 
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ये भी पढ़ेंः 'टी-शर्ट में घूमोगी तो तलाक हो जाएगा', दो बीवियों वाले अरमान मलिक के बयान पर यूजर्स का फूटा गुस्सा

बता दें, कुमुद राणे का 9 जून 2026 को मुंबई में कैंसर के कारण निधन हो गया. उनके अंतिम संस्कार में सलमान खान, अर्पिता खान शर्मा और सोहेल खान समेत खान परिवार के अन्य सदस्य भी पहुंचे. इस दौरान परिवार गमगीन नजर आया. रिपोर्ट्स के मुताबिक, कुमुद राणे एक उद्यमी थीं और दुबई में 'रेन ब्यूटी बार' की संस्थापक थीं.

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Published at : 10 Jun 2026 11:18 AM (IST)
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Sohail Khan SALMAN KHAN
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